Putin intensifica los ataques aéreos contra Ucrania con más de 500 drones en una sola noche

Los bombardeos se dirigieron principalmente contra infraestructuras energéticas en el oeste y centro del país, causando al menos cinco heridos, mientras Zelensky busca apoyo europeo para reforzar las defensas ucranianas

Los bomberos trabajan en el lugar de los garajes destruidos de una empresa automotriz, alcanzados por ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Khmelnytskyi. (Reuters)

Rusia lanzó más de 500 drones y dos docenas de misiles contra Ucrania durante la noche, según informaron las autoridades el miércoles, mientras el presidente de Ucrania y los líderes europeos perseveraban en las conversaciones destinadas a reforzar las defensas ucranianas y dar un nuevo impulso a los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, que hasta ahora no han tenido éxito.

Los principales objetivos nocturnos de Rusia fueron las infraestructuras civiles, especialmente las instalaciones energéticas, según declaró el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, mientras se acerca otro invierno tres años después de la invasión total de Rusia a su vecino. Los ataques se dirigieron principalmente contra el oeste y el centro de Ucrania y causaron al menos cinco heridos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Los bomberos trabajan en el lugar de un almacén destruido durante los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Ivano-Frankivsk. (Reuters)

Los ataques aéreos rusos que han golpeado zonas civiles y la campaña del ejército ruso para aplastar las defensas ucranianas a lo largo de los 1.000 kilómetros de la línea del frente no han disminuido en los últimos meses, a pesar de los intentos del presidente estadounidense Donald Trump de detener los combates.

Aunque Zelensky ha aceptado las propuestas de Trump de un alto el fuego y de conversaciones de paz cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin, el Kremlin ha planteado objeciones.

En medio de las recientes maniobras diplomáticas, Putin se reunió en China con el líder chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un, así como con el primer ministro indio Narendra Modi. Según Washington, estos países están apoyando el esfuerzo bélico de Rusia. Pyongyang ha enviado tropas y municiones a Rusia. China y la India han comprado petróleo ruso, lo que indirectamente ayuda a la economía de guerra de Rusia.

“Putin está demostrando su impunidad”

Varias personas se refugian en
Varias personas se refugian en el interior de una estación de metro durante una alerta de ataque aéreo nocturno, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Alina Smutko

Zelensky describió los ataques nocturnos como “demostrativos”.

“Putin está demostrando su impunidad”, dijo Zelensky en Telegram, instando a que se impongan sanciones más duras a Rusia. “Solo debido a la falta de presión suficiente, principalmente sobre la economía de guerra, Rusia continúa con esta agresión”.

En su discurso diario en vídeo del martes por la noche, Zelensky dijo que el número de ataques con drones rusos está aumentando, incluso a plena luz del día, y informó de “otra concentración de fuerzas rusas en algunos sectores del frente”.

Zelensky llegó a Dinamarca el martes para mantener conversaciones con los países del norte de Europa y del Báltico sobre nueva ayuda militar y más apoyo diplomático para Ucrania.

La primera ministra danesa, Mette
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, habla con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, mientras organiza la reunión de líderes de los Ocho Países Nórdicos y Bálticos (NB8) en Marienborg, cerca de Copenhague. (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/via REUTERS)

Por su parte, el secretario de Defensa británico, John Healey, llegó a la capital ucraniana, Kiev, para mantener reuniones sobre cómo reforzar el ejército de Ucrania.

Zelensky tenía previsto llegar el miércoles a París para mantener conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de la reunión del jueves en la que los países europeos evaluarán qué tipo de garantías de seguridad posguerra podrían ofrecer junto con Estados Unidos.

(Con información de AP)

