Mundo

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico

Llegó a los 3,578.40 dólares por onza, superando el máximo de abril, impulsado por los cuestionamientos de Trump a la Reserva Federal y los aranceles. Las bolsas de Europa y los futuros de Wall Street cotizan en baja

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Lingotes de
FOTO DE ARCHIVO: Lingotes de oro en las oficinas de la firma GoldSilver en Singapur. 19 jun 2017. REUTERS/Edgar Su

El precio del oro alcanzó un nuevo récord y las acciones mundiales registraban en su mayoría pérdidas el martes, después de que los mercados estadounidenses permanecieran cerrados por el feriado del Día del Trabajo.

El precio al contado del oro, tradicionalmente un refugio para los inversionistas en tiempos de incertidumbre, subió hasta los 3,578.40 dólares por onza a primera hora del martes. Esto superó el récord intradía de 3509,90 dólares por onza establecido en abril. Más tarde retrocedió ligeramente, ganando un 1,1 % hasta situarse en 3549,10 dólares por onza.

Según los analistas, los cuestionamientos del presidente Donald Trump a la Reserva Federal de Estados Unidos y otras instituciones han sacudido la confianza en el dólar estadounidense, lo que ha provocado un cambio hacia otras opciones de inversión, como el oro y la plata.

El precio de la plata subió un 1,8 % hasta alcanzar los 41,46 dólares la onza el martes, superando los 40 dólares la onza por primera vez desde 2011.

“No se trata solo de una subida de precios, es la confesión del mercado de que la confianza en la moneda federal se está tambaleando”, afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario. Señaló que el precio del metal precioso casi se ha duplicado desde principios de 2023.

Los inversionistas llevan años alejándose de los bonos del Tesoro de EEUU, pero ese cambio se ha acelerado este año debido a las preocupaciones sobre la deuda del Gobierno estadounidense, las tensiones comerciales y los riesgos geopolíticos, afirmó Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank.

Bolsas en baja

FOTO DE ARCHIVO. El índice
FOTO DE ARCHIVO. El índice de precios de las acciones alemanas DAX gráfico se muestra en la bolsa de Fránkfort, Alemania. 5 de agosto de 2025. REUTERS/staff

En las primeras operaciones europeas, el DAX alemán cayó un 1,1 % hasta los 23 767,08 puntos, mientras que el CAC 40 de París se mantuvo prácticamente sin cambios en 7707,09 puntos. En Gran Bretaña, el FTSE 100 bajó un 0,4 % hasta los 9158,78 puntos.

Los futuros del S&P 500 perdían un 0,5 %, mientras que los del Dow Jones Industrial Average bajaban un 0,4 %.

Dado que Wall Street permaneció cerrado el lunes, los analistas señalaron que los operadores seguían centrados en las posibles implicaciones de la sentencia dictada el viernes por un tribunal estadounidense contra los aranceles más elevados impuestos por Trump a muchos países de todo el mundo.

En Tokio, el Nikkei 225 subió un 0,3 % hasta los 42 310,49 puntos, ya que los inversionistas aprovecharon las gangas tras las recientes pérdidas. Se esperaba que una subasta de bonos del Gobierno japonés a 10 años pusiera a prueba la estabilidad de ese mercado.

Los mercados chinos retrocedieron tras las recientes ganancias. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,5 % hasta los 25 496,55 puntos, mientras que el índice Shanghai Composite perdió un 0,5 % hasta los 3858,13 puntos.

El Kospi de Corea del Sur avanzó un 0,9 % hasta los 3172,35 puntos, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia cedió un 0,3 % hasta los 8900,60 puntos.

El Sensex de la India subió un 0,4 % y el SET de Bangkok ganó un 0,4 %.

Los comerciantes de divisas trabajan
Los comerciantes de divisas trabajan mientras un tablero electrónico muestra el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI) (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/archivo)

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dictaminó el viernes, por 7 votos contra 4, que Trump se extralimitó al declarar el estado de emergencia nacional para justificar la imposición de aranceles mucho más elevados a casi todos los países del mundo.

El fallo confirmó en gran medida una decisión tomada en mayo por un tribunal federal especializado en comercio en Nueva York, pero rechazó parte de ese fallo que anulaba los aranceles de forma inmediata, lo que da tiempo a la administración Trump para apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

Esta semana se publicarán datos actualizados sobre los pedidos de bienes duraderos, la industria manufacturera, las solicitudes de subsidio por desempleo y otros datos que pueden proporcionar información sobre cómo se está comportando la economía ante el aumento de los aranceles. También están previstos los datos de la industria manufacturera europea y la lectura preliminar del índice de precios al consumo de los países que utilizan el euro.

En otras operaciones realizadas el martes por la mañana, el crudo WTI, de referencia estadounidense, subió 1,86 dólares, hasta 65,87 dólares por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, avanzó 1,22 dólares, hasta situarse en 69,37 dólares por barril.

El dólar estadounidense subió de 147,18 yenes a 148,54 yenes. El euro cayó de 1,1711 dólares a 1,1635 dólares.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

OroDólarBolsasMercadosMercados financierosReserva FederalWall StreetDonald TrumpArancelesPetróleoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El Vaticano prepara una ceremonia histórica para canonizar a Carlo Acutis, el “santo millennial”

El joven italiano, conocido por su labor solidaria y su pasión por la informática, será proclamado santo el 7 de septiembre en Roma bajo la conducción del Papa León XIV, marcando un hito para la Iglesia

El Vaticano prepara una ceremonia

El régimen de China eliminó el visado para turistas rusos tras la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Beijing

La medida, que estará vigente durante un año, refuerza el acercamiento diplomático y comercial entre ambos países en plena tensión con Occidente y en medio de la guerra en Ucrania

El régimen de China eliminó

El sorprendente fenómeno natural que iluminó de azul una playa de Australia y cautivó a visitantes y expertos

El episodio fue provocado por la proliferación de noctiluca scintillans, un microorganismo que reacciona al movimiento del agua emitiendo destellos visibles durante la noche

El sorprendente fenómeno natural que

Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas

El servicio de inteligencia surcoreano informó que Pyongyang prepara nuevos envíos de militares y personal técnico a la zona de conflicto, mientras organizaciones internacionales alertan sobre el crecimiento de la cooperación militar entre Moscú y el régimen de Kim Jong-un

Corea del Sur estima que

Crisis en Indonesia: seis muertos y más de 20 desaparecidos tras la represión a las movilizaciones contra el Congreso

Las manifestaciones contra los privilegios de los legisladores dejaron además más de mil detenidos y múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos en varias ciudades del país

Crisis en Indonesia: seis muertos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El esfuerzo de Meghan Markle

El esfuerzo de Meghan Markle para promocionar la segunda temporada de ‘With Love, Meghan’: fotos con sus hijos, cata de jamón ibérico con José Andrés y su playlist para cocinar

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

El exjefe de ETA ‘Mikel Antza’ pide posponer su declaración judicial por el asesinato de Gregorio Ordóñez porque está de vacaciones en Mallorca

Persecución a los tiros en la Autopista Cámpora: robó una camioneta, chocó contra un camión y fue detenido

Las ofertas de las aerolíneas tras el verano: las campañas de Air Europa, Iberia y otras empresas para viajar a Europa y América

INFOBAE AMÉRICA
La tasa de inflación de

La tasa de inflación de la eurozona repunta una décima en agosto, al 2,1%, y se despega del objetivo del BCE

Las redes sociales chinas incorporan etiquetas para identificar el contenido generado por IA

UGT recuerda que agosto suele ser el segundo peor mes para el empleo tras el de enero

Vox dice que la Agencia Estatal de Protección Civil propuesta por Sánchez "va a servir para color a sus súbditos"

Londres dice que Rusia "reduce" sus ataques en Járkov y Sumi para "reubicar elementos" y centrarse en Donetsk

ENTRETENIMIENTO

La casa Guinness, el drama

La casa Guinness, el drama familiar que llega a Netflix del creador de Peaky Blinders

El día que Ralph Macchio venció a Nicolas Cage y Robert Downey Jr. para ser el protagonista de “Karate Kid”

Cómo siguió la carrera de Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de Game of Thrones

Glen Powell sorprende con su radical transformación para la serie “Chad Powers”

Robin Wright reveló sus errores en la crianza de sus hijos con Sean Penn