Cuáles son los 10 destinos con escenarios icónicos que marcaron la historia del cine

Viajar conectado al universo del cine permite a los fanáticos explorar escenarios icónicos de películas en la vida real (Imagen Ilustrativa Infobae).

Viajar conectado al universo del cine es una experiencia que permite a los fanáticos cruzar la frontera entre la ficción y la realidad, explorando escenarios que alguna vez solo existieron en la pantalla.

Y para quienes desean recorrer lugares emblemáticos conocidos por películas icónicas, Time Out propone un recorrido imperdible que abarca desde locaciones mágicas de fantasía hasta rincones urbanos mundialmente reconocidos, ofreciendo a los viajeros la posibilidad de sumergirse en la atmósfera de sus films favoritos.

Esta selección reúne 10 destinos icónicos en el mundo, donde cada escenario transporta a los visitantes directamente al corazón de la narrativa cinematográfica.

1. Harry Potter y la Plataforma 9¾, Reino Unido

El Andén 9¾ de Harry Potter en Londres es una parada obligatoria para los fanáticos de la saga (REUTERS/Hollie Adams)

Entre los puntos más emblemáticos de Londres, el llamado Andén 9¾ de la saga Harry Potter se ha convertido en una parada obligatoria para los seguidores del joven mago.

Ubicada en la estación King’s Cross, la atracción ofrece la oportunidad de posar frente a un carrito incrustado en la pared y visitar la tienda temática.

Las tomas exteriores, sin embargo, corresponden a la vecina St. Pancras Station. Un dato interesante es que la famosa escena se rodó realmente entre las plataformas 4 y 5, donde el ladrillo victoriano es más pronunciado.

2. El Señor de los Anillos y Hobbiton, Nueva Zelanda

El set de Hobbiton en Matamata recrea la Comarca de El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda (REUTERS/Praveen Menon/File Photo)

En Nueva Zelanda, la ciudad de Matamata alberga el set permanente de Hobbiton, gestado sobre una explotación ovina de 500 hectáreas para las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Aquí es posible explorar los rincones más característicos de la Comarca, como Bag End y el Party Tree, e incluso optar por recorridos temáticos que incluyen degustaciones inspiradas en los personajes de Tolkien.

La fascinación por este universo ha llevado a realizar réplicas auténticas, como la casa hobbit que diseñó un fan en Pennsylvania.

3. Los cazafantasmas y su estación de bomberos, EE. UU.

La estación de bomberos Firehouse, Hook & Ladder Company 8, es un ícono de Nueva York y de Los Cazafantasmas (Foto: Captura de pantalla)

En el corazón de Nueva York se encuentra la histórica estación de bomberos Firehouse, Hook & Ladder Company 8, escenario donde los protagonistas de Los Cazafantasmas fijaron su sede.

La fachada original, aún operativa y recientemente restaurada, es hoy uno de los sitios más populares para tomar fotografías entre quienes crecieron con la película.

El sitio ha alcanzado tal notoriedad como para contar con su propio set de Playmobil.

4. Rocky y sus emblemáticas escaleras, EE. UU.

El ritual de subir los 72 escalones se ha convertido en un homenaje mundial al personaje de Sylvester Stallone (AP Foto/Michael Pérez)

Uno de los rituales cinematográficos más imitados se vive en Filadelfia, en las Escaleras de Rocky del Museo de Arte de Filadelfia.

Miles de visitantes suben cada año los 72 escalones coronados por una estatua de Rocky Balboa y una placa que recoge las huellas de las zapatillas del boxeador, rindiendo tributo a la legendaria escena de la saga protagonizada por Sylvester Stallone.

5. Los Juegos del Hambre y la Casa del Cisne, EE. UU.

La Casa del Cisne en Atlanta se convirtió en la mansión del Presidente Snow en Los Juegos del Hambre (Grosby)

La ciudad estadounidense de Atlanta aloja la elegante Casa del Cisne, que cobró nueva vida como la mansión del Presidente Snow en Los Juegos del Hambre.

Durante las visitas guiadas es posible recorrer los interiores que aparecen en la saga, apreciando detalles arquitectónicos y motivos decorativos de cisnes que predominan en la mansión.

6. King Kong y el edificio Empire State, EE. UU.

El Empire State es un ícono de Nueva York por su arquitectura y su presencia en la cultura pop y el cine

En la misma Nueva York, el Edificio Empire State destaca no solo por su arquitectura y vistas, sino por la infinidad de ocasiones en que ha figurado en la cultura pop y el cine, desde King Kong hasta clásicos románticos.

El Empire State ha sido escenario de películas como King Kong y clásicos románticos, consolidando su fama mundial (Foto AP/Ron Frehm, archivo)

El edificio alberga una galería interactiva de casi 1.000 metros cuadrados, con proyecciones y recuerdos de estas apariciones.

Existen experiencias VIP que incluyen tour con acceso a espacios reservados y brindis de champán.

7. Iron Man 2 y las Randy’s Donuts, EE. UU.

Randy’s Donuts, con su emblemática rosquilla gigante, se suma a la ruta turística de Los Ángeles (REUTERS/Mike Blake)

Los Ángeles incorpora a esta ruta el icónico Randy’s Donuts, una pastelería famosa por una colosal rosquilla de 10 metros sobre su techo, visible en películas como Iron Man 2 y parodiada en numerosas producciones animadas.

La icónica rosquilla de Randy’s Donuts aparece en películas como Iron Man 2 y en producciones animadas

El local principal en Inglewood ha sido replicado en versiones más pequeñas en distintas ubicaciones e incluso en Corea del Sur.

8. Star Wars: Episodio II y la Villa del Balbianello, Italia

La Villa del Balbianello, junto al lago Como, fue escenario de Star Wars y James Bond (Grosby)

Junto al lago Como, en Italia, la elegante Villa del Balbianello protagonizó escenas románticas de Star Wars: Episodio II y de la saga James Bond en Casino Royale.

Los visitantes pueden recorrer habitaciones y terrazas que sobresalen sobre el paisaje lacustre, espacios que también han sido elegidos por reconocidas figuras del cine internacional para celebraciones privadas.

9. X-Men y el Castillo Hatley, Canadá

El Castillo Hatley en Columbia Británica es famoso por ser la fachada de la escuela de Charles Xavier en X-Men y Deadpool (Grosby)

En Columbia Británica, Canadá, sobresale el majestuoso Castillo Hatley, que ha sido la fachada de la escuela para jóvenes talentos de Charles Xavier en las series X-Men y Deadpool.

Los turistas pueden apreciar jardines de estilo japonés y un museo, además de reconocer los rincones usados en rodajes televisivos y cinematográficos.

10. Avengers: Endgame y el St. Abbs, Escocia

St. Abbs, en Escocia, se convirtió en 'New Asgard' para Avengers: Endgame (Grosby)

El recorrido concluye en St. Abbs, un tranquilo pueblo pesquero de Escocia que fue transformado en “New Asgard” para Avengers: Endgame.

El lugar, situado en Berwickshire, destaca por sus acantilados, rutas de senderismo y una cafetería local que ha enamorado incluso al mismísimo Thor en la ficción; el emblemático pub del dios nórdico corresponde en la realidad a una casa particular del pueblo.