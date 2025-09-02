Cuáles son los 10 destinos con escenarios icónicos que marcaron la historia del cine

Viajar conectado al universo del cine es una experiencia que permite a los fanáticos cruzar la frontera entre la ficción y la realidad, explorando escenarios que alguna vez solo existieron en la pantalla.
Y para quienes desean recorrer lugares emblemáticos conocidos por películas icónicas, Time Out propone un recorrido imperdible que abarca desde locaciones mágicas de fantasía hasta rincones urbanos mundialmente reconocidos, ofreciendo a los viajeros la posibilidad de sumergirse en la atmósfera de sus films favoritos.
Esta selección reúne 10 destinos icónicos en el mundo, donde cada escenario transporta a los visitantes directamente al corazón de la narrativa cinematográfica.
1. Harry Potter y la Plataforma 9¾, Reino Unido
Entre los puntos más emblemáticos de Londres, el llamado Andén 9¾ de la saga Harry Potter se ha convertido en una parada obligatoria para los seguidores del joven mago.
Ubicada en la estación King’s Cross, la atracción ofrece la oportunidad de posar frente a un carrito incrustado en la pared y visitar la tienda temática.
Las tomas exteriores, sin embargo, corresponden a la vecina St. Pancras Station. Un dato interesante es que la famosa escena se rodó realmente entre las plataformas 4 y 5, donde el ladrillo victoriano es más pronunciado.
2. El Señor de los Anillos y Hobbiton, Nueva Zelanda
En Nueva Zelanda, la ciudad de Matamata alberga el set permanente de Hobbiton, gestado sobre una explotación ovina de 500 hectáreas para las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Aquí es posible explorar los rincones más característicos de la Comarca, como Bag End y el Party Tree, e incluso optar por recorridos temáticos que incluyen degustaciones inspiradas en los personajes de Tolkien.
La fascinación por este universo ha llevado a realizar réplicas auténticas, como la casa hobbit que diseñó un fan en Pennsylvania.
3. Los cazafantasmas y su estación de bomberos, EE. UU.
En el corazón de Nueva York se encuentra la histórica estación de bomberos Firehouse, Hook & Ladder Company 8, escenario donde los protagonistas de Los Cazafantasmas fijaron su sede.
La fachada original, aún operativa y recientemente restaurada, es hoy uno de los sitios más populares para tomar fotografías entre quienes crecieron con la película.
El sitio ha alcanzado tal notoriedad como para contar con su propio set de Playmobil.
4. Rocky y sus emblemáticas escaleras, EE. UU.
Uno de los rituales cinematográficos más imitados se vive en Filadelfia, en las Escaleras de Rocky del Museo de Arte de Filadelfia.
Miles de visitantes suben cada año los 72 escalones coronados por una estatua de Rocky Balboa y una placa que recoge las huellas de las zapatillas del boxeador, rindiendo tributo a la legendaria escena de la saga protagonizada por Sylvester Stallone.
5. Los Juegos del Hambre y la Casa del Cisne, EE. UU.
La ciudad estadounidense de Atlanta aloja la elegante Casa del Cisne, que cobró nueva vida como la mansión del Presidente Snow en Los Juegos del Hambre.
Durante las visitas guiadas es posible recorrer los interiores que aparecen en la saga, apreciando detalles arquitectónicos y motivos decorativos de cisnes que predominan en la mansión.
6. King Kong y el edificio Empire State, EE. UU.
En la misma Nueva York, el Edificio Empire State destaca no solo por su arquitectura y vistas, sino por la infinidad de ocasiones en que ha figurado en la cultura pop y el cine, desde King Kong hasta clásicos románticos.
El edificio alberga una galería interactiva de casi 1.000 metros cuadrados, con proyecciones y recuerdos de estas apariciones.
Existen experiencias VIP que incluyen tour con acceso a espacios reservados y brindis de champán.
7. Iron Man 2 y las Randy’s Donuts, EE. UU.
Los Ángeles incorpora a esta ruta el icónico Randy’s Donuts, una pastelería famosa por una colosal rosquilla de 10 metros sobre su techo, visible en películas como Iron Man 2 y parodiada en numerosas producciones animadas.
El local principal en Inglewood ha sido replicado en versiones más pequeñas en distintas ubicaciones e incluso en Corea del Sur.
8. Star Wars: Episodio II y la Villa del Balbianello, Italia
Junto al lago Como, en Italia, la elegante Villa del Balbianello protagonizó escenas románticas de Star Wars: Episodio II y de la saga James Bond en Casino Royale.
Los visitantes pueden recorrer habitaciones y terrazas que sobresalen sobre el paisaje lacustre, espacios que también han sido elegidos por reconocidas figuras del cine internacional para celebraciones privadas.
9. X-Men y el Castillo Hatley, Canadá
En Columbia Británica, Canadá, sobresale el majestuoso Castillo Hatley, que ha sido la fachada de la escuela para jóvenes talentos de Charles Xavier en las series X-Men y Deadpool.
Los turistas pueden apreciar jardines de estilo japonés y un museo, además de reconocer los rincones usados en rodajes televisivos y cinematográficos.
10. Avengers: Endgame y el St. Abbs, Escocia
El recorrido concluye en St. Abbs, un tranquilo pueblo pesquero de Escocia que fue transformado en “New Asgard” para Avengers: Endgame.
El lugar, situado en Berwickshire, destaca por sus acantilados, rutas de senderismo y una cafetería local que ha enamorado incluso al mismísimo Thor en la ficción; el emblemático pub del dios nórdico corresponde en la realidad a una casa particular del pueblo.