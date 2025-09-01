Mundo

Un hombre embistió su auto contra las puertas del consulado de Rusia en Australia: al menos un policía herido

Las autoridades detuvieron al conductor de 39 años, cuya identidad no trascendió, y mantienen abierta la investigación sobre los motivos del ataque

Consulado de Rusia en la capital australiana

Un hombre fue arrestado después de impactara su automóvil contra las puertas del consulado ruso en Sydney la mañana del lunes, según confirmó la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW Police).

El hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana, cuando las autoridades respondieron a una llamada por un vehículo no autorizado detenido en la entrada de la sede diplomática, ubicada en el suburbio de Woollahra, área donde se concentran numerosos consulados, como el de Polonia.

En su comunicado, la Policía de Nueva Gales del Sur detalló que los oficiales “intentaron dialogar con el conductor antes de que él condujera su vehículo hacia las puertas de la propiedad”, hecho que provocó la activación inmediata del protocolo de seguridad en torno al edificio del Consulado General de la Federación Rusa. La operación implicó el despliegue de efectivos policiales, la presencia de un helicóptero y el establecimiento de un perímetro de seguridad de 100 metros.

La Policía de Nueva Gales del Sur detalló que los oficiales “intentaron dialogar con el conductor antes de que él condujera su vehículo hacia las puertas de la propiedad” (REUTERS/Hollie Adams)

Las imágenes difundidas por medios locales mostraban un vehículo blanco, identificado como un Toyota Kluger, con las ventanas delantera y lateral destruidas y estacionado junto al mástil donde ondea la bandera rusa en el recinto consular. La policía trasladó al conductor, un hombre de 39 años, a la comisaría de Surry Hills, donde colabora con las autoridades para esclarecer los motivos del incidente.

Un testigo, Tim Enright, trabajador de la construcción que presenció el hecho desde una obra cercana, relató que observó a un oficial de policía fotografiando el auto minutos antes de escuchar las sirenas y la llegada de un helicóptero.

"El auto siguió avanzando, accediendo a los terrenos del consulado“, sostuvo.

“Fue algo muy dramático, no es algo que se vea todos los días”, añadió uno de los vecinos en declaraciones a medios locales.

El conductor de 39 años, cuya identidad no fue revelada, fue detenido por las autoridades mientras se investigan los posibles motivos del ataque (REUTERS/Hollie Adams)

Durante la intervención, un agente de 24 años resultó lesionado en la mano y recibió atención médica, informó la propia NSW Police. Ninguna otra persona resultó afectada durante el suceso. Las fuerzas de seguridad también inspeccionaron el vehículo con la asistencia de la unidad canina en busca de posibles amenazas adicionales, sin reportar hallazgos tras el examen.

El acceso a la sede diplomática permaneció cerrado durante varios minutos, lo que afectó la tramitación de visados y otras gestiones consulares previstas para la jornada. El consulado ruso decidió reabrir poco después mientras un camión grúa retiraba el vehículo siniestrado.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, personal del consulado indicó al medio NewsWire que “no estamos autorizados para hacer comentarios”.

El acceso a la sede diplomática permaneció cerrado durante varios minutos, lo que afectó la tramitación de visados y otras gestiones consulares previstas para la jornada (REUTERS/Hollie Adams)

Los motivos detrás del acto permanecen bajo investigación. Fuentes policiales informaron que el detenido continúa prestando declaración y que de momento no se descarta ninguna hipótesis.

"Un hombre de 39 años fue arrestado y llevado a la comisaría mientras la investigación sigue en curso“, subrayó un portavoz policial.

El consulado ruso de Sydney se encuentra ubicado en una zona residencial conocida como el “cinturón consular” de Woollahra, donde confluyen representaciones diplomáticas de diferentes países. En este contexto, el episodio generó preocupación entre residentes y personal extranjero, pero las medidas de seguridad permitieron restablecer la normalidad pocas horas después del evento.

El consulado ruso de Sídney se encuentra ubicado en una zona residencial conocida como el “cinturón consular” de Woollahra, donde confluyen representaciones diplomáticas de diferentes países (REUTERS/Hollie Adams)

El incidente movilizó a varias unidades policiales, y recogió testimonios donde se indicó que un agente desenfundó su arma para conminar al conductor a abandonar el vehículo, acto que se desarrolló sin resistencia. Las autoridades reiteraron el compromiso de informar sobre avances en la investigación una vez concluyan las diligencias periciales.

