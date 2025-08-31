Mundo

Zelensky anunció el arresto de un sospechoso del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

El presidente confirmó que la policía detuvo a un presunto implicado en el crimen del diputado, quien fue ejecutado el sábado en Lviv por un atacante que se hizo pasar por repartidor

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania
Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este domingo que un sospechoso fue arrestado en relación con el asesinato de Andriy Parubiy, diputado ucraniano, ex presidente del Parlamento y figura clave de la revolución de Maidán, ocurrido el fin de semana en la ciudad de Lviv.

“Las acciones investigativas necesarias están en curso. Agradezco a nuestras fuerzas del orden por su trabajo rápido y coordinado”, escribió el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales. El anuncio llegó apenas 24 horas después del atentado.

Parubiy, de 54 años, fue abatido el sábado por un atacante que, según la policía, se disfrazó de repartidor de comida y disparó varias veces antes de huir en una bicicleta eléctrica. El ex legislador murió en el acto, en una calle céntrica de Lviv, una ciudad que hasta ahora había sido considerada uno de los lugares más seguros del país durante la invasión rusa.

Las autoridades bautizaron el operativo como “Sirena” y desplegaron agentes de la policía nacional, la agencia de seguridad (SBU) y la fiscalía general. Fuentes policiales citadas por Reuters afirmaron que se trató de un ataque “cuidadosamente planificado” y que el sospechoso fue rastreado a través de cámaras de seguridad y testigos.

El momento del asesinato del diputado ucraniano Andriy Parubiy

Parubiy era un nombre conocido en la política ucraniana. Fue presidente de la Rada Suprema —el parlamento unicameral— entre 2016 y 2019, y secretario del Consejo de Seguridad Nacional en 2014, cuando comenzó la guerra con Rusia tras la anexión de Crimea. En las protestas de Euromaidán, lideró las fuerzas de autodefensa que enfrentaron a las fuerzas antidisturbios del entonces presidente Viktor Yanukóvich.

Su muerte provocó una ola de reacciones entre dirigentes ucranianos y europeos. Petro Poroshenko, ex presidente de Ucrania, lo describió como “un disparo al corazón de Ucrania”. Andrii Sybiha, actual ministro de Exteriores, lo recordó como “un patriota y estadista que hizo una enorme contribución a la defensa de la libertad, independencia y soberanía del país”.

Un policía ucraniano custodia la
Un policía ucraniano custodia la zona del crimen del diputado Parubiy (REUTERS/Roman Baluk)

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se declaró “profundamente conmocionada por este terrible asesinato”, mientras que líderes de Estonia y Polonia enviaron mensajes de solidaridad. En Kiev, el suceso fue leído como una señal de que “no hay ciudades completamente seguras en un país en guerra”, en palabras del alcalde de Lviv.

Este crimen no es un hecho aislado. En los últimos meses, otros dirigentes vinculados a la revolución de 2014 fueron asesinados en circunstancias similares, lo que ha generado inquietud sobre una posible campaña de violencia política. En marzo y julio fueron ejecutados Demyan Hanul e Ivan Voronych, también figuras nacionalistas y de la resistencia civil.

Aunque hasta el momento no hay evidencias concluyentes que vinculen el asesinato con Moscú, analistas advierten que Parubiy —un crítico constante del Kremlin y un impulsor de la integración euroatlántica— era un blanco simbólico. “Se trata de un ataque directo contra la memoria de Euromaidán y contra la narrativa de la resistencia democrática”, dijo al Financial Times un académico de la Universidad de Lviv que pidió no ser identificado.

Andriy Parubiy fue presidente del
Andriy Parubiy fue presidente del Parlamento ucraniano (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El asesinato ha generado además un debate sobre la seguridad de líderes políticos en zonas alejadas del frente. Lviv, al oeste del país, había sido un centro de desplazados y un núcleo diplomático, pero la violencia del sábado refuerza la idea de que la guerra híbrida se libra también en las ciudades más alejadas del combate.

El legado de Parubiy es complejo. Comenzó como activista nacionalista en los años noventa, pasó por movimientos de derecha radical y luego se consolidó como un político de la corriente nacional-demócrata, promotor de la integración europea. Sus detractores lo acusaban de intolerante, pero sus aliados lo veían como un hombre disciplinado y estratégico, capaz de transformar el activismo en acción institucional.

Con la captura del sospechoso, la atención se concentra en dos preguntas clave: ¿cuál fue el móvil del ataque?, y ¿existen vínculos con actores externos en plena guerra contra Rusia? Por ahora, la respuesta de las autoridades es cautela. Zelensky, en su mensaje, remarcó: “La investigación está en marcha. Ucrania no se dejará intimidar”.

