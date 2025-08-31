Von der Leyen dijo que Putin es “un depredador” que solo puede ser contenido con una “fuerte disuasión” militar

Von der Leyen dijo que Putin es "un depredador" que no parará la agresión contra Ucrania (Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen lanzó una advertencia desde Bulgaria al calificar al líder ruso Vladímir Putin como un “depredador” que solo puede ser contenido mediante una “fuerte disuasión” militar.

Durante su visita a la planta armamentística VMZ-Sopot, la diplomática alemana subrayó la urgencia de reforzar la defensa europea frente a la amenaza rusa y anunció la adjudicación de 150.000 millones de euros destinados a la industria de defensa del continente, en el marco del nuevo instrumento SAFE.

Acompañada por el primer ministro búlgaro Rosen Zhelyazkov, Von der Leyen insistió en que Putin “no ha cambiado y no cambiará”, y que la única vía para frenar sus ambiciones pasa por una respuesta militar robusta. “Es obvio que Putin no se detendrá. Ha creado una economía de guerra a gran escala, aunque anticuada, precisamente debido a las duras sanciones que hemos impuesto, y seguirá produciendo a gran escala”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea.

En este contexto, defendió la necesidad de que la Unión Europea mantenga “el sentido de urgencia” y asuma una mayor responsabilidad en su propia seguridad.

Von der Leyen acusó a Putin de haber creado "una economía de guerra a gran escala" (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

El refuerzo de la defensa europea se materializa a través del instrumento SAFE, un mecanismo de contratación pública conjunta en defensa que ya ha adjudicado los 150.000 millones previstos. Von der Leyen explicó que este fondo se creó “en tiempo récord” y que los pedidos ya cubren el importe completo, con el objetivo de fortalecer la seguridad común ante la agresión rusa en Ucrania. La presidenta agradeció especialmente la participación de Bulgaria en este mecanismo, destacando su papel clave en la industria de defensa comunitaria.

En Bulgaria, la colaboración entre el país balcánico y el consorcio alemán Rheinmetall permitirá la creación de dos centros conjuntos en la planta VMZ-Sopot: uno para la producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros, estándar de la OTAN, y otro para la fabricación de pólvora. Von der Leyen señaló que este tipo de proyectos impulsará la industria local, generará hasta 1.000 empleos en Sopot y respaldará a las fuerzas ucranianas. Además, recordó que al inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, “un tercio de las armas utilizadas por Ucrania procedían de Bulgaria”.

Por su parte, en una entrevista al Financial Times publicada este domingo Von der Leyen afirmó que Europa está elaborando “planes bastante precisos” para un despliegue multinacional de soldados en Ucrania como parte de las garantías de seguridad posteriores al conflicto, con el respaldo de las capacidades estadounidenses, incluidas funciones de control, comando, inteligencia y vigilancia. En ese sentido, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su compromiso con una presencia estadounidense en este marco, y que el acuerdo se alcanzó en una reunión reciente entre Trump, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y altos líderes europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, visitan la frontera de Polonia con Bielorrusia (Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

La agenda europea sobre Ucrania continuará en París, donde se prevé que el jueves se reúnan el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la OTAN Mark Rutte y la propia Von der Leyen, por invitación del presidente francés Emmanuel Macron. El objetivo de este encuentro será profundizar en las discusiones de alto nivel sobre la situación en Ucrania y coordinar la respuesta europea.

La reacción del Kremlin no se hizo esperar. El portavoz Dmitri Peskov acusó a los líderes europeos de obstaculizar los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Peskov sostuvo que “el partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan”, y contrastó esta actitud con la de Putin y Trump, cuyos intentos de encauzar el proceso de paz, según el portavoz, “son difíciles de sobrevalorar”.

El representante ruso afirmó que Moscú agradece los esfuerzos de Trump, pero denunció que “los europeos meten palos en las ruedas” y alientan al gobierno de Kiev a rechazar cualquier compromiso. Peskov advirtió que esta postura europea “hará que la situación sea aún más grave” y reiteró que Rusia sigue apostando por una solución política y diplomática, aunque, según sus palabras, no percibe reciprocidad por parte de Kiev.

El proceso de paz en Ucrania permanece bloqueado, con las diferencias entre Moscú y Kiev sin perspectivas de superación, mientras las iniciativas diplomáticas recientes no logran avances concretos.