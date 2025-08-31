Mundo

Vladimir Putin llegó a China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái

De acuerdo con el Kremlin, el presidente ruso además se reunirá en los márgenes de la cita con los líderes de India, Turquía e Irán

El presidente ruso Vladimir Putin aterrizó este domingo en la ciudad portuaria de Tianjin para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), organizada por el líder del régimen chino Xi Jinping con la presencia de alrededor de 20 jefes de Estado y de Gobierno. La cita se celebra hasta el lunes, pocos días antes del desfile militar que Beijing prepara en la capital para conmemorar los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial.

La OCS está compuesta por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países asociados como observadores o socios de diálogo. Según medios estatales de Moscú y Beijing, Putin llegó a Tianjin a las 9.30 (hora local).

Rusia y China han presentado en ocasiones a la OCS como una alternativa a la OTAN. En una entrevista publicada el sábado por la agencia oficial Xinhua, Putin afirmó que la reunión permitirá “fortalecer la capacidad de la OCS para responder a los desafíos y amenazas contemporáneos, y consolidar la solidaridad en el espacio euroasiático compartido”. El mandatario agregó que “todo esto ayudará a dar forma a un orden mundial multipolar más justo”.

El encuentro ocurre en un contexto de tensiones internacionales. Las posiciones de China sobre Taiwán y la invasión rusa de Ucrania han generado choques con Estados Unidos y Europa. Analistas consideran que tanto Moscú como Beijing buscan utilizar plataformas como la OCS para aumentar su influencia.

Rusia y China han presentado en ocasiones a la OCS como una alternativa a la OTAN (EFE)

Xi Jinping sostuvo el sábado en Tianjin reuniones bilaterales con el primer ministro egipcio Moustafa Madbouly y con el primer ministro camboyano Hun Manet. También se programaron otros encuentros paralelos al desarrollo de la cumbre.

De acuerdo con el Kremlin, Putin se reunirá en los márgenes de la cita con los líderes de India, Turquía e Irán.

Inmediatamente después de la reunión en formato OCS Plus, nuestro presidente se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi”, declaró el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. Será el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios en 2025, aunque, según Ushakov, “han mantenido contacto más estrecho por teléfono”.

Durante la reunión con Modi, los líderes analizarán los preparativos para la próxima visita de Putin a India, programada para diciembre, así como asuntos de cooperación bilateral y temas internacionales, incluida la situación en Ucrania.

"Inmediatamente después de la reunión en formato OCS Plus, nuestro presidente se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi", declaró el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov (REUTERS)

Ushakov subrayó que la relación entre Moscú y Nueva Delhi está marcada por “una asociación estratégica privilegiada”, vigente desde diciembre de 2010, año en que se adoptó la declaración correspondiente, que este año cumple 15 años.

El presidente ruso mantendrá posteriormente un encuentro con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, con quien abordará la cooperación bilateral y la situación en Oriente Medio, el Norte de África y el Cáucaso Sur.

Más tarde se reunirá con el jefe de Estado iraní Masoud Pezeshkian y con otros funcionarios de Teherán. “Irán es nuestro socio fiable desde hace mucho tiempo. Hay mucho que discutir, incluida la situación en torno al programa nuclear iraní”, indicó Ushakov.

Por su parte, el primer ministro indio Narendra Modi llegó a Tianjin el sábado por la noche tras una visita a Japón. Es su primera visita a China desde 2018. India y China mantienen una relación marcada por la competencia estratégica y el choque fronterizo mortal de 2020. Un deshielo comenzó en octubre pasado, cuando Modi se reunió con Xi en Rusia por primera vez en cinco años.

El primer ministro indio Narendra Modi llegó a Tianjin el sábado por la noche (@narendramodi)

Modi no figura en la lista de jefes de Estado que asistirán al desfile militar en Beijing, difundida por medios oficiales el jueves, que sí incluyó al jefe de la junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, y al líder norcoreano Kim Jong Un. Por su parte, el presidente de Indonesia Prabowo Subianto canceló su viaje debido a las protestas que atraviesa su país.

(Con información de AFP)

