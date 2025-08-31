Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra infraestructura energética en la región de Odessa

El impacto dejó sin electricidad a más de 29.000 suscriptores, según el jefe del Departamento de Policía de la región, Oleh Kiper, en su canal de Telegram

Guardar

Las tropas rusas atacaron durante la noche la región de Odessa con un lanzamiento masivo de drones, causando daños en la infraestructura energética, informó el medio local Ukrinform, citando al jefe del Departamento de Policía de la región, Oleh Kiper, en su canal de Telegram.

La ciudad de Chornomorsk y sus alrededores fueron los más afectados. El impacto dejó sin electricidad a más de 29.000 suscriptores, según Kiper. Las obras de restablecimiento ya comenzaron y la infraestructura crítica se abastece mediante generadores.

La ciudad de Chornomorsk y
La ciudad de Chornomorsk y sus alrededores fueron los más afectados.

El ataque también provocó daños en viviendas particulares y edificios administrativos, y se registraron incendios en algunos lugares, que fueron rápidamente controlados por los equipos de rescate. Una persona resultó herida, indicó la policía. Todos los servicios autorizados trabajan para eliminar las consecuencias del ataque.

Este no es el primer ataque con drones en la región de Odessa. El 20 de agosto, un lanzamiento previo provocó un incendio en una instalación de infraestructura de combustible y energía, que también dejó una persona herida. En aquella ocasión, los bomberos y voluntarios lograron extinguir rápidamente el fuego, aunque se registraron daños en viviendas particulares y en un almacén.

El ataque también provocó daños
El ataque también provocó daños en viviendas particulares y edificios administrativos, y se registraron incendios en algunos lugares, que fueron rápidamente controlados por los equipos de rescate

Trump puso en duda una reunión bilateral entre Putin y Zelensky

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó reservas sobre la posibilidad de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, mantengan una reunión bilateral clave para avanzar en la resolución de la guerra iniciada en febrero de 2022, según declaraciones recogidas por The Daily Caller.

Trump consideró que “quizás necesiten enfrentarse un poco más” antes de que puedan entablar negociaciones eficaces hacia una solución. Añadió que “un encuentro entre los tres podría suceder. Uno solo entre ellos dos, no estoy tan seguro, pero creo que la reunión trilateral sí se dará. Aunque, a veces, la gente no está lista para eso”.

Trump puso en duda una reunión
Trump puso en duda una reunión bilateral entre Putin y Zelensky

El mandatario argumentó que, en ocasiones, las partes enfrentadas deben experimentar el desgaste propio del conflicto antes de estar dispuestas a buscar una salida negociada.

Es como cuando tienes dos niños en un parque que no se soportan y comienzan a pelearse. Intentas que se detengan, pero siguen en lo mismo… hasta que eventualmente se cansan y están dispuestos a parar. A veces, tienen que pasar por esa pelea antes de poder llegar a un alto”, explicó Trump sobre la dinámica bélica entre Moscú y Kiev.

Trump afirmó que la guerra “ha durado ya demasiado” y subrayó el elevado coste humano, indicando que cada semana mueren entre 5.000 y 7.000 personas, la mayoría jóvenes. “No son nuestros soldados, pero hay entre 5.000 y 7.000, la mayoría jóvenes, asesinados cada semana. Si pudiera parar eso y tener un avión volando por el aire de vez en cuando, serían sobre todo los europeos, pero nosotros, les ayudaríamos”, señaló, mostrando disposición a colaborar en una solución de paz, aunque insistió en que el papel central corresponde a las potencias europeas.

El presidente estadounidense reconoció la disposición de Zelensky a dialogar, pero señaló que “Moscú no ha mostrado interés” en participar en una mesa de negociación con Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS)

Subrayó que su administración continuará promoviendo iniciativas diplomáticas, aunque tanto Ucrania como Rusia mantienen posturas irreconciliables: Kiev rechaza ceder territorios sustanciales y Moscú impone condiciones previas “absolutamente inaceptables”, según las autoridades ucranianas.

Temas Relacionados

RusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaOdessaVolodimir ZelenskyVladimir PutinÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Mykola Orlov, alto diplomático de la cancillería de Ucrania: “No vemos que Rusia esté interesada en la paz”

El asesor principal del Departamento de Derecho Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores advierte que Moscú no muestra voluntad real de negociar el fin de la guerra, mientras Kiev insiste en condiciones que garanticen justicia y rechaza cualquier cesión territorial

Mykola Orlov, alto diplomático de

El grupo terrorista Hamas confirmó la muerte Mohammed Sinwar, el jefe militar en la Franja de Gaza

El anuncio se produce meses después de que Israel informara sobre su abatimiento en un ataque en mayo, mientras que la organización no ofreció detalles sobre las circunstancias de su muerte

El grupo terrorista Hamas confirmó

La industria manufacturera de China acumuló su quinto mes de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

El índice gerente de compras (PMI), indicador de referencia del sector, se situó en 49,4 puntos, ligeramente por encima de los 49,3 registrados en julio, pero todavía por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción

La industria manufacturera de China

Vladimir Putin llegó a China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái

De acuerdo con el Kremlin, el presidente ruso además se reunirá en los márgenes de la cita con los líderes de India, Turquía e Irán

Vladimir Putin llegó a China

Un comandante de la reserva israelí murió por “fuego amigo” durante una operación militar en Gaza

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, transmitió sus condolencias a la familia de Ariel Lubliner, quien servía en la 6036ª Compañía de Logística de la 36ª División

Un comandante de la reserva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco ideas sencillas para preparar

Cinco ideas sencillas para preparar un lunch económico y saludable en este regreso a clases

Estaba prófugo por un homicidio y lo detuvieron en Rosario: investigan una presunta saga de venganzas

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

Elecciones 2025: ¿qué se vota hoy, 31 de agosto, en Corrientes?

Uno por uno, estos son los candidatos a gobernador en las elecciones Corrientes 2025

INFOBAE AMÉRICA
Bukele celebra 1.000 días sin

Bukele celebra 1.000 días sin homicidios en El Salvador

Xabi Alonso: "Creo que tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones"

Trump duda de un eventual encuentro bilateral entre Putin y Zelenski: "Quizás necesitan pelear un poco más"

El alcalde de Chicago ordena a la administración local oponerse a la posible militarización de la ciudad

Ecuador exigirá visados temporales de transeúnte a los nacionales de 45 países a partir del 1 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

El director original de “Harry

El director original de “Harry Potter” afirma que la polémica de J.K. Rowling hace “imposible” reunir al elenco en una nueva película

Backstreet Boys en Las Vegas: revelan cuánto ganan por cada concierto en el Sphere

Los padres de Lily Phillips le rogaron entre lágrimas que deje OnlyFans: “Es degradante y nos preocupa su seguridad”

La serie más exitosa de Netflix prepara su regreso: su temporada 1 generó más de 1.700 millones de horas de visualización

Karla Sofía Gascón será premiada como mejor actriz internacional en el Festival de Venecia