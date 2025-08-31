Murió Maria Koltakova, la veterana de la II Guerra Mundial que batió 16 récords Guinness: tenía 104 años

María Koltakova era veterana de la II Guerra Mundial

La veterana de la II Guerra Mundial Maria Koltakova, conocida como la ‘abuela de hierro’ por batir 16 récord Guinness con más de 90 años con deportes extremos como paracaidismo y vuelo en globo, murió hoy a los 104 años, según informó el gobernador de la región rusa de Voronezh, Alexandr Gúsev.

“Cuando nos abandona una persona como esta, todo el planeta se torna más pobre. Maria Koltakova era una personalidad legendaria”, escribió en su cuenta de Telegram.

El gobernador recordó que la veterana participó “heroicamente en la Gran Guerra Patria, defendió Voronezh”.

Maria era apodada como "la abuela de hierro"

“Su carácter combativo no le permitía estar al margen de todos los sucesos importantes de los tiempos de paz. Incluso a la edad más avanzada demostraba de qué es capaz una persona empeñada en lograr su objetivo”, añadió.

Koltakova se sumó al Ejército Rojo como voluntaria en 1942, donde sirvió en un batallón sanitario.

Además, también estuvo presente en las liberaciones de Polonia, Ucrania y Checoslovaquia. Durante la guerra rescató del campo de batalla a más de 300 soldados heridos.

La "abuela de hierro" se tiró con paracaídas a los 93 años

A 60 kilómetros de Berlín fue herida y el fin de la guerra le sorprendió en Praga.

“Comparto mi pesar con miles de residentes de Bélgorod y Voronezh. Me inclino ante usted, María”, zanjó Gúsev.

A sus 99 años se convirtió en la persona más mayor en ponerse en frente de los mandos de un caza de combate. Su instructor de vuelo, el teniente coronel Andréi Diachenko, quedó sorprendido de las habilidades de Maria. Tanto que la animó a realizar algunas acrobacias aéreas.

María también estuvo presente en las liberaciones de Polonia, Ucrania y Checoslovaquia.

“No quería soltar el control”, explicó.

Al ser preguntada por la experiencia, la ‘abuela de hierro’ aseguró que había disfrutado de lo lindo con el vuelo y que no le resultó nada difícil el manejo del simulador de avión SU-34. Esta no es la única hazaña que ha realizado últimamente, también se ha atrevido a pilotar un tanque T-72 B3.

Desde 2015 la veterana logró inscribir 16 récord en el Libro de Récords de Rusia con vuelos en delta planeadores, buceo, pilotaje de diversos aviones, saltos en paracaídas.

(con información de EFE)