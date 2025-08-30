Israel identificó los restos del segundo rehén recuperado en la reciente operación conjunta de las FDI y el Shin Bet en Gaza

Idan Shtivi era conocido por su amor por la naturaleza y la fotografía (Hostages and Missing Families Forum)

Las autoridades israelíes confirmaron el sábado la identidad de Idan Shtivi como el segundo rehén cuyos restos fueron hallados junto a los de Ilan Weiss durante una reciente operación en la Franja de Gaza, según informó el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La acción fue desarrollada por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Shin Bet, el servicio de seguridad interna

El viernes, la fuerza israelí comunicó la recuperación de los cuerpos, aunque aún estaba pendiente la confirmación formal de la segunda identidad. Según The Jerusalem Post, la noticia sobre el fallecimiento de Shtivi fue difundida inicialmente por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en octubre de 2024, y solo después de los recientes análisis forenses se pudo certificar oficialmente el cuerpo recuperado en Gaza.

El proceso de identificación se llevó a cabo en el Centro Nacional de Medicina Forense, con participación de la Policía de Israel, el Rabinato Militar y el Centro de Rehenes y Personas Desaparecidas, quienes notificaron personalmente a la familia de Shtivi.

Netanyahu trasladó sus condolencias y solidaridad a las familias, y subrayó que la campaña de rescate seguirá hasta alcanzar su meta.

Idan Shtivi: vida, labor y el ataque en el festival Nova

Idan Shtivi, de 28 años, se había destacado por su compromiso ambiental y su firme convicción sobre la importancia de la sostenibilidad.

Idan Shtivi fue recordado por su compromiso solidario ante situaciones de emergencia (Agencia de gobierno)

Estudiaba en la Escuela de Sustentabilidad de la Universidad Reichman de Herzliya. Apasionado por la naturaleza y la fotografía, estaba identificado con una actitud solidaria.

El 7 de octubre de 2023 asistió al festival Nova, en el sur de Israel, decidido a documentar a sus amigos que participaban como parte del equipo de talleres. Según Times of Israel, llegó poco antes del inicio de la ofensiva de Hamas. A las siete de la mañana, se comunicó con su pareja para informarle que pensaba abandonar el lugar debido al lanzamiento de cohetes.

En medio de la emergencia, colaboró activamente en la evacuación de asistentes. Netanyahu lo describió, según Times of Israel, como un joven valiente y entregado, que durante el caos procuró salvar vidas ajenas.

Shtivi organizó la huida inicial en automóvil junto a dos amigos, Lior y Yulia. En su intento por escapar, el vehículo fue interceptado por milicianos armados. Se dirigieron hacia el sur hasta que el coche se desvió y chocó contra un árbol.

Numerosas personas solicitaban a las autoridades información sobre el paradero de Idan Shtivi

Esa fue la última vez que se le vio con vida; las fuerzas de seguridad hallaron el automóvil con impactos de bala y rastros de sangre. En ese lugar se localizaron los cuerpos de sus acompañantes.

El cuerpo de Shtivi fue secuestrado y trasladado a Gaza por los terroristas de Hamas. El final trágico quedó confirmado tras el análisis forense realizado en el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir.

En el plano familiar, Shtivi deja a sus padres, Eli y Dalit, tres hermanos y su pareja, Stav. El proceso de notificación y reconocimiento involucró a varias instituciones, reflejando el profundo impacto que su pérdida ha causado en distintos sectores de la sociedad israelí.

El primer ministro de Israel expresó, junto a su esposa, sus condolencias a la familia Shtivi y reiteró su profundo aprecio por la determinación y audacia de las fuerzas de seguridad en la operación.

Benjamin Netanyahu confirmó el hallazgo de los restos de Idan Shtivi tras la operación (Reuters)

Señaló que hasta el momento han sido devueltos a Israel 207 rehenes, de los cuales 148 están vivos.

Netanyahu subrayó el compromiso incansable del gobierno israelí para continuar tomando acciones enérgicas y persistentes, mediante diversas vías, hasta lograr el retorno de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos. “Seguiremos actuando con determinación para traer de regreso a todos nuestros secuestrados,” afirmó el primer ministro.