Mundo

Israel identificó los restos del segundo rehén recuperado en la reciente operación conjunta de las FDI y el Shin Bet en Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que se trata de Idan Shtivi, quien fue secuestrado por los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023 tras asistir al festival Nova y posteriormente asesinado en el enclave palestino

Guardar
Idan Shtivi era conocido por
Idan Shtivi era conocido por su amor por la naturaleza y la fotografía (Hostages and Missing Families Forum)

Las autoridades israelíes confirmaron el sábado la identidad de Idan Shtivi como el segundo rehén cuyos restos fueron hallados junto a los de Ilan Weiss durante una reciente operación en la Franja de Gaza, según informó el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La acción fue desarrollada por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Shin Bet, el servicio de seguridad interna

El viernes, la fuerza israelí comunicó la recuperación de los cuerpos, aunque aún estaba pendiente la confirmación formal de la segunda identidad. Según The Jerusalem Post, la noticia sobre el fallecimiento de Shtivi fue difundida inicialmente por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en octubre de 2024, y solo después de los recientes análisis forenses se pudo certificar oficialmente el cuerpo recuperado en Gaza.

El proceso de identificación se llevó a cabo en el Centro Nacional de Medicina Forense, con participación de la Policía de Israel, el Rabinato Militar y el Centro de Rehenes y Personas Desaparecidas, quienes notificaron personalmente a la familia de Shtivi.

Netanyahu trasladó sus condolencias y solidaridad a las familias, y subrayó que la campaña de rescate seguirá hasta alcanzar su meta.

Idan Shtivi: vida, labor y el ataque en el festival Nova

Idan Shtivi, de 28 años, se había destacado por su compromiso ambiental y su firme convicción sobre la importancia de la sostenibilidad.

Idan Shtivi fue recordado por
Idan Shtivi fue recordado por su compromiso solidario ante situaciones de emergencia (Agencia de gobierno)

Estudiaba en la Escuela de Sustentabilidad de la Universidad Reichman de Herzliya. Apasionado por la naturaleza y la fotografía, estaba identificado con una actitud solidaria.

El 7 de octubre de 2023 asistió al festival Nova, en el sur de Israel, decidido a documentar a sus amigos que participaban como parte del equipo de talleres. Según Times of Israel, llegó poco antes del inicio de la ofensiva de Hamas. A las siete de la mañana, se comunicó con su pareja para informarle que pensaba abandonar el lugar debido al lanzamiento de cohetes.

En medio de la emergencia, colaboró activamente en la evacuación de asistentes. Netanyahu lo describió, según Times of Israel, como un joven valiente y entregado, que durante el caos procuró salvar vidas ajenas.

Shtivi organizó la huida inicial en automóvil junto a dos amigos, Lior y Yulia. En su intento por escapar, el vehículo fue interceptado por milicianos armados. Se dirigieron hacia el sur hasta que el coche se desvió y chocó contra un árbol.

Numerosas personas solicitaban a las
Numerosas personas solicitaban a las autoridades información sobre el paradero de Idan Shtivi

Esa fue la última vez que se le vio con vida; las fuerzas de seguridad hallaron el automóvil con impactos de bala y rastros de sangre. En ese lugar se localizaron los cuerpos de sus acompañantes.

El cuerpo de Shtivi fue secuestrado y trasladado a Gaza por los terroristas de Hamas. El final trágico quedó confirmado tras el análisis forense realizado en el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir.

En el plano familiar, Shtivi deja a sus padres, Eli y Dalit, tres hermanos y su pareja, Stav. El proceso de notificación y reconocimiento involucró a varias instituciones, reflejando el profundo impacto que su pérdida ha causado en distintos sectores de la sociedad israelí.

El primer ministro de Israel expresó, junto a su esposa, sus condolencias a la familia Shtivi y reiteró su profundo aprecio por la determinación y audacia de las fuerzas de seguridad en la operación.

Benjamin Netanyahu confirmó el hallazgo
Benjamin Netanyahu confirmó el hallazgo de los restos de Idan Shtivi tras la operación (Reuters)

Señaló que hasta el momento han sido devueltos a Israel 207 rehenes, de los cuales 148 están vivos.

Netanyahu subrayó el compromiso incansable del gobierno israelí para continuar tomando acciones enérgicas y persistentes, mediante diversas vías, hasta lograr el retorno de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos. “Seguiremos actuando con determinación para traer de regreso a todos nuestros secuestrados,” afirmó el primer ministro.

Temas Relacionados

Idan ShtiviRehénGazaIsraelGuerra en GazaGuerra en Medio OrienteHamas

Últimas Noticias

TikTok anunció la suspensión temporal de las transmisiones en vivo en Indonesia tras las violentas protestas

La plataforma cuenta con más de 100 millones de usuarios en el país y mantiene un monitoreo constante de los contenidos para asegurar el cumplimiento de sus políticas internas

TikTok anunció la suspensión temporal

El dictador norcoreano Kim Jong-un prometió “una vida hermosa” a las familias de los soldados caídos en la guerra de Rusia contra Ucrania

En una ceremonia en Pyongyang, entregó retratos y condecoraciones a los familiares de los muertos en combate junto a tropas rusas. Ocurrió en la antesala de una posible cumbre con Vladimir Putin en Beijing

El dictador norcoreano Kim Jong-un

Los rebeldes hutíes de Yemen advirtieron que vengarán la muerte de su primer ministro y amenazaron a Israel con “días oscuros”

“No tendrán seguridad nunca más (...) No importa cuánto tiempo tome”, expresó Mahdi al Mashat, líder del Consejo Político Supremo del grupo extremista

Los rebeldes hutíes de Yemen

Violentas protestas en Indonesia tras el atropello de un mototaxista por parte de la Policía: al menos tres muertos y dos Parlamentos regionales incendiados

Los disturbios se extendieron a varias ciudades del país y derivaron en la mayor crisis social desde la llegada al poder del presidente Prabowo Subianto. Hay cinco heridos hospitalizados

Violentas protestas en Indonesia tras

Corea del Sur contactará al régimen de Kim Jong-un para organizar un maratón interfronterizo

El Ministerio de Unificación surcoreano dio luz verde al plan de contacto de la ciudad surcoreana de Paju, en la frontera con el Norte

Corea del Sur contactará al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Álvaro Leyva pidió expertos en

Álvaro Leyva pidió expertos en lingüística y psiquiatría forenses a la Comisión de Acusación para analizar denuncia contra Petro

Ecuatorianos se burlan de Perú en el ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai: “No puede ser que nos elimine un ‘pan con cuero’ y tamal”

Un hombre manejaba borracho y volcó su camioneta en Mendoza: tenía casi 5 veces más de alcohol en sangre que lo permitido

Cáncer infantil en Perú: Minsa alerta sobre los 10 signos de detección temprana y fortalece atención especializada

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez denuncia la "injusta" revocación

Sánchez denuncia la "injusta" revocación de visados a Palestina y exige que se escuche su voz en la ONU

El origen de la Luna: cómo las rocas de las misiones Apolo dieron paso a la teoría del gran impacto

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms frente a las críticas de Abascal: "Defender España es defender la vida"

Previa del Rayo Vallecano - FC Barcelona

ENTRETENIMIENTO

La serie más exitosa de

La serie más exitosa de Netflix prepara su regreso: su temporada 1 generó más de 1.700 millones de horas de visualización

Karla Sofía Gascón será premiada como mejor actriz internacional en el Festival de Venecia

La esposa de Bruce Willis respondió a las críticas tras la decisión de trasladar al actor a una casa de cuidados especiales

Robbie Williams enfrentará una demanda por la autoría de “Angels”: los detalles del reclamo

Festival de Venecia: Julia Roberts defendió su película ‘After The Hunt’ ante los debates sobre el #MeToo y la cultura de la cancelación