Israel recuperó los cuerpos de otros dos rehenes del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet localizaron y recuperaron los cuerpos de dos rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza. Entre ellos se encuentra Ilan Weiss, de 56 años, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri.

El hallazgo fue confirmado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que la campaña para devolver a los secuestrados continúa.

El cadáver de Weiss fue identificado tras una operación en territorio gazatí coordinada por fuerzas del Comando Sur y apoyada por la Dirección de Inteligencia Militar y el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Las autoridades informaron que el segundo cuerpo recuperado permanece sin identificar, mientras avanza el proceso forense en el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir.

Ilan Weiss, de 56 años, fue asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri (Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivo)

De acuerdo con el comunicado militar, Weiss perdió la vida el 7 de octubre durante el asalto al kibutz, donde formaba parte del equipo de respuesta a emergencias. The Times of Israel detalló que su esposa Shiri y su hija Noga también fueron secuestradas y permanecieron cautivas hasta noviembre de 2023, cuando recuperaron la libertad como parte del acuerdo de liberación de rehenes y una tregua temporal.

Netanyahu transmitió sus condolencias a las familias y destacó la “determinación y coraje” de las fuerzas de seguridad involucradas en la recuperación.

“La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos”, afirmó el primer ministro israelí en declaraciones difundidas por The Times of Israel.

Según cifras oficiales proporcionadas por fuentes militares, 48 rehenes permanecen cautivos en la Franja de Gaza, de los cuales se presume que 20 aún están con vida.

Israel alista la ofensiva final contra Hamas

En otro orden, el Ejército israelí declaró este viernes que Ciudad de Gaza es, a partir de ahora, una “zona de combate peligrosa”, pero no llamó a la población a evacuar de inmediato, pese a que Israel amenaza con lanzar allí una gran ofensiva militar contra el grupo terrorista Hamas.

“A partir de hoy (viernes), a las 10:00 (07:00 GMT), la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de Ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa”, indicó un comunicado militar.

Esa “pausa táctica local” diaria había sido anunciada a finales de julio para Ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja de Gaza, y otras zonas del territorio palestino con el fin, según el ejército, de “permitir el paso seguro de los convoyes de la ONU” y de ONGs humanitarias.

El Ejército israelí añadió que continuará “apoyando los esfuerzos humanitarios al margen de las maniobras y operaciones militares contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también informaron que una célula terrorista de Hamas fue eliminada en un edificio militar en el norte de la Franja de Gaza.