Un piloto de un avión de combate F-16 murió en Polonia antes de una exhibición militar

El piloto de un avión de combate F-16 falleció este jueves en Radom (centro de Polonia) al estrellarse el aparato durante los entrenamientos previos a una exhibición aérea programada para este fin de semana

El piloto de un avión de combate F-16 murió este jueves en Radom, en el centro de Polonia, tras estrellarse su aeronave durante los entrenamientos para la exhibición militar AirSHOW Radom 2025, según confirmaron este jueves el ministro de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, y un portavoz del gobierno polaco.

El incidente ocurrió en el aeropuerto de Sadków, unos 100 kilómetros al sur de Varsovia, durante la fase de preparación para una de las principales exhibiciones aéreas de la región. De acuerdo con imágenes difundidas por medios polacos, el avión realizaba una maniobra acrobática antes de precipitarse e incendiarse al impactar contra la pista.

Adam Szlapka, portavoz del gobierno, comunicó en la red social X: “Tragedia en Radom, durante los preparativos para la exhibición aérea, un F-16 se ha estrellado. Lamentablemente, el piloto ha fallecido”.

Según informó la Fuerza Aérea de Polonia, no se reportaron víctimas en tierra tras el siniestro. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció antes de desplazarse al lugar que se abrirá una investigación para determinar las circunstancias del incidente. Por su parte, Siemoniak declaró a la cadena TVN 24 que se trataba de “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.

El piloto de un avión de combate F-16 falleció este jueves en Radom (centro de Polonia) al estrellarse el aparato durante los entrenamientos previos a una exhibición aérea programada para este fin de semana

Polonia dispone de 48 aviones F-16 en configuración Block 52, y apenas una semana antes había firmado un contrato para la modernización de su flota a la versión Block 70. El incidente ha suscitado preocupación sobre la operatividad de los cazas, justo en vísperas de un evento que representa un escaparate fundamental para la aviación polaca y aliados occidentales.

El AirSHOW Radom 2025 se celebra los días 30 y 31 de agosto y prevé la asistencia de más de 150.000 personas. Creado en 1991, es el principal encuentro aeronáutico del país y acoge a participantes de más de una decena de países. Este año contará con la participación de la aviación española, que presentará un Eurofighter C.16 del Ala 14, junto a equipos internacionales como los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, además de aeronaves de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia.

Durante el evento tendrá lugar la despedida oficial de los Su-22 de la Fuerza Aérea polaca, con una ceremonia y el último vuelo operativo de estos aparatos bajo bandera nacional.

El gobierno polaco ha asegurado que continuará la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido. Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre el piloto ni sobre la causa precisa del incidente.

(Con información de AFP, AP y EFE)