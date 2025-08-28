Mundo

La oleada de bombardeos rusos contra Ucrania dañó el edificio de la misión de la UE en Kiev: “Es un ataque deliberado”

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó su horror por los ataques y reafirmó que la agresión “solo refuerza la determinación” del bloque de apoyar al pueblo ucraniano. “No nos dejaremos intimidar”, aseguró

Guardar
El edificio de la Delegación
El edificio de la Delegación de la Unión Europea en Kiev fue dañado por la nueva oleada de ataques rusos

El edificio de la delegación de la Unión Europea en Ucrania sufrió graves daños durante la última oleada de ataques rusos contra Kiev durante la madrugada de este jueves, según confirmaron autoridades comunitarias. El bombardeo dejó al menos diez muertos y 45 heridos, además de destrozos en instalaciones civiles.

Así quedó la parte exterior
Así quedó la parte exterior del edificio de la UE en Kiev

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, informó que la sede de la misión fue alcanzada por la onda expansiva de los misiles y publicó imágenes en la red X.

“La Delegación de la UE en Kiev se ha visto afectada por los ataques rusos de hoy contra zonas civiles. Condeno enérgicamente estos brutales ataques, que son una clara señal de que Rusia rechaza la paz y opta por el terror”, declaró.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se mostró “horrorizado” por lo ocurrido y expresó solidaridad con el personal de la delegación y sus familias. “La UE no se dejará intimidar. La agresión rusa solo refuerza nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo”, afirmó en un comunicado.

La comisaria europea de Ampliación,
La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, informó que la sede de la misión fue alcanzada por la onda expansiva de los misiles y publicó imágenes en la red X.

La jefa de la misión en Kiev, Katarina Maternova, calificó el ataque como “la verdadera respuesta de Moscú a los esfuerzos de paz” y detalló que la ciudad fue alcanzada por drones y misiles balísticos que provocaron víctimas mortales y graves daños estructurales en la representación diplomática europea.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, también se expresó por medio de su cuenta de X y repudió el ataque: “Mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles”. “El ataque nocturno contra Kiev demuestra una decisión deliberada de intensificar la violencia y burlarse de los esfuerzos de paz”, concluyó.

Así quedó el edificio de
Así quedó el edificio de la Delegación de la Unión Europea en Kiev

Los ataques contra Kiev se produjeron apenas un día después de que el Kremlin rechazara las posibilidades de una reunión rápida entre Volodimir Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin, una cumbre que, según el Gobierno ucraniano, sería crucial para romper el estancamiento sobre cómo poner fin a la guerra.

Moscú ha reiterado sus exigencias como condiciones previas a cualquier acuerdo: que Kiev ceda más territorio y renuncie al apoyo militar occidental, demandas que Ucrania descarta de plano. El miércoles, el portavoz de Putin reforzó esa postura al señalar que Rusia veía “negativamente” la idea de una fuerza de paz europea, una propuesta que Kiev considera vital para disuadir futuros ataques rusos.

A lo largo del conflicto, Putin ha rechazado múltiples llamados a un alto el fuego inmediato de Zelensky, Trump y líderes europeos. Desde Kiev se insiste en que Rusia sólo habla de la idea de detener su invasión mientras en el terreno las fuerzas rusas avanzan lenta pero constantemente, con ventaja en personal y armamento.

Moscú ha reiterado sus exigencias
Moscú ha reiterado sus exigencias como condiciones previas a cualquier acuerdo: que Kiev ceda más territorio y renuncie al apoyo militar occidental, demandas que Ucrania descarta de plano (REUTERS)

Antes de considerar cualquier acuerdo de paz, Ucrania busca garantías de seguridad de Occidente para disuadir futuros ataques rusos, un punto que Moscú rechaza.

Con esa premisa, sus principales asesores se reunirán el viernes en Nueva York con el equipo de Trump, donde presionarán para una fuerte participación estadounidense en los esfuerzos por un arreglo.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

KievUcraniaRusiaUnión EuropeaDelegación de la Unión EuropeaAntonio CostaMarta KosKatarina MaternovaGuerra Rusia UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Israel confirmó que sus tropas operan “día y noche en todos los frentes de combate” tras un asalto comando cerca de Damasco

El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que las fuerzas israelíes actúan continuamente por la seguridad nacional, mientras Damasco denuncia un desembarco aéreo israelí en Jabal Manea, antiguo bastión de defensa iraní

Israel confirmó que sus tropas

Israel celebró el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos tras una reunión de alto nivel en Washington

El ministro de Exteriores Gideon Saar y el secretario estadounidense Marco Rubio abordaron temas como la seguridad regional, el conflicto en Gaza, Líbano y Siria, y la influencia del régimen de Irán en Oriente Próximo

Israel celebró el “apoyo inquebrantable”

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

La parada castrense que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre y conmemorará el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, también contará con la presencia de líderes de Irán, Bielorrusia, Indonesia y otros regímenes aliados

Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Ataques masivos con misiles y drones rusos golpearon Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos diez muertos y veinte heridos

La ofensiva provocó incendios en guarderías, viviendas y oficinas, obligó a la población a buscar refugio en estaciones de metro y generó cortes de electricidad en varias regiones

Ataques masivos con misiles y

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

La ONG advirtió que, tres años después del informe de la ONU, persisten las violaciones sistemáticas contra uigures y otras minorías musulmanas en China y reclamó una respuesta firme de la comunidad internacional ante la represión y el trabajo forzado

Amnistía Internacional repudió la impunidad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a dos hombres que

Detuvieron a dos hombres que le abrieron el auto y le robaron a una policía de Junín

Los ejercicios que fortalecen la masa muscular a partir de los 50 años, según una entrenadora personal: “Son una excelente manera de empezar sin riesgo de lesión”

Expresidente Iván Duque recibió en Jerusalén el Premio Shalva a la Igualdad e Inclusión Social

El pueblo más barato para comprar una vivienda en Cádiz: tres veces por debajo de la media provincial

Médicos ponen en duda la gravedad de las lesiones del colaborador de Noroña tras pelea en el Senado: “Ni en las novelas”

INFOBAE AMÉRICA
Feijóo reclama "una política exterior

Feijóo reclama "una política exterior seria" y acusa al Gobierno de "conchabar con la dictadura" de Venezuela

El Salvador aprueba la 42º prórroga del estado de excepción, que cumple más de tres años

Tony Blair y Jared Kushner discuten con Trump un futuro para la Franja de Gaza

Kim Jong Un y una veinta de líderes asistirán al desfile militar de China por el Día de la Victoria

El poeta Luis Alberto de Cuenca cerrará la 98 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca

ENTRETENIMIENTO

La hija de Hulk Hogan

La hija de Hulk Hogan confirmó que el luchador no fue cremado en medio de una investigación por su muerte

Denise Richards presentó fotos de cómo Aaron Phypers destrozó su casa en medio de su divorcio

Katy Perry busca justicia en medio de su batalla legal por la mansión en Montecito

Este será el diseñador que hará el vestido de novia de Taylor Swift, según expertos

Zak Starkey pidió a Axl Rose que devuelva una grabación para ayudar a una fundación de cáncer infantil