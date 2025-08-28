La oleada de bombardeos rusos contra Ucrania dañó el edificio de la misión de la UE en Kiev: “Es un ataque deliberado”

El edificio de la Delegación de la Unión Europea en Kiev fue dañado por la nueva oleada de ataques rusos

El edificio de la delegación de la Unión Europea en Ucrania sufrió graves daños durante la última oleada de ataques rusos contra Kiev durante la madrugada de este jueves, según confirmaron autoridades comunitarias. El bombardeo dejó al menos diez muertos y 45 heridos, además de destrozos en instalaciones civiles.

Así quedó la parte exterior del edificio de la UE en Kiev

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, informó que la sede de la misión fue alcanzada por la onda expansiva de los misiles y publicó imágenes en la red X.

“La Delegación de la UE en Kiev se ha visto afectada por los ataques rusos de hoy contra zonas civiles. Condeno enérgicamente estos brutales ataques, que son una clara señal de que Rusia rechaza la paz y opta por el terror”, declaró.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se mostró “horrorizado” por lo ocurrido y expresó solidaridad con el personal de la delegación y sus familias. “La UE no se dejará intimidar. La agresión rusa solo refuerza nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo”, afirmó en un comunicado.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, informó que la sede de la misión fue alcanzada por la onda expansiva de los misiles y publicó imágenes en la red X.

La jefa de la misión en Kiev, Katarina Maternova, calificó el ataque como “la verdadera respuesta de Moscú a los esfuerzos de paz” y detalló que la ciudad fue alcanzada por drones y misiles balísticos que provocaron víctimas mortales y graves daños estructurales en la representación diplomática europea.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, también se expresó por medio de su cuenta de X y repudió el ataque: “Mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles”. “El ataque nocturno contra Kiev demuestra una decisión deliberada de intensificar la violencia y burlarse de los esfuerzos de paz”, concluyó.

Así quedó el edificio de la Delegación de la Unión Europea en Kiev

Los ataques contra Kiev se produjeron apenas un día después de que el Kremlin rechazara las posibilidades de una reunión rápida entre Volodimir Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin, una cumbre que, según el Gobierno ucraniano, sería crucial para romper el estancamiento sobre cómo poner fin a la guerra.

Moscú ha reiterado sus exigencias como condiciones previas a cualquier acuerdo: que Kiev ceda más territorio y renuncie al apoyo militar occidental, demandas que Ucrania descarta de plano. El miércoles, el portavoz de Putin reforzó esa postura al señalar que Rusia veía “negativamente” la idea de una fuerza de paz europea, una propuesta que Kiev considera vital para disuadir futuros ataques rusos.

A lo largo del conflicto, Putin ha rechazado múltiples llamados a un alto el fuego inmediato de Zelensky, Trump y líderes europeos. Desde Kiev se insiste en que Rusia sólo habla de la idea de detener su invasión mientras en el terreno las fuerzas rusas avanzan lenta pero constantemente, con ventaja en personal y armamento.

Moscú ha reiterado sus exigencias como condiciones previas a cualquier acuerdo: que Kiev ceda más territorio y renuncie al apoyo militar occidental, demandas que Ucrania descarta de plano (REUTERS)

Antes de considerar cualquier acuerdo de paz, Ucrania busca garantías de seguridad de Occidente para disuadir futuros ataques rusos, un punto que Moscú rechaza.

Con esa premisa, sus principales asesores se reunirán el viernes en Nueva York con el equipo de Trump, donde presionarán para una fuerte participación estadounidense en los esfuerzos por un arreglo.

(Con información de AFP)