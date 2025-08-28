Crecen las prohibiciones de celulares en escuelas a nivel global

La prohibición de celulares en escuelas avanza en el mundo y reporta efectos positivos, según la UNESCO y la OCDE - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hasta qué punto afectan los celulares el ambiente escolar? La respuesta ha llevado a muchos países a tomar una decisión clara: limitar o prohibir su uso dentro de las escuelas. La tendencia de implementar reglas estrictas para los dispositivos móviles crece en el mundo y ya abarca a sistemas educativos de Asia, Europa, América y Oceanía.

Los informes más recientes de organismos como la UNESCO y la OCDE confirman que estas medidas no solo buscan mejorar la concentración y el aprendizaje, sino que también reportan una convivencia más saludable entre los estudiantes y menos casos de acoso digital. Desde Francia hasta Corea del Sur, pasando por Brasil y Nueva Zelanda, las aulas empiezan a verse y vivirse de otro modo.

La evidencia internacional respalda que limitar celulares en escuelas mejora el aprendizaje, el bienestar emocional y la seguridad en el aula

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) de la UNESCO detalla que, a comienzos de 2025, 79 sistemas educativos habían introducido prohibiciones o restricciones formales a los celulares en escuelas, un crecimiento marcado frente a los 60 de finales de 2023.

El organismo reitera que tales medidas favorecen la concentración, la reducción del acoso escolar y el clima de aula, y remarca: “Solo debe permitirse en la escuela la tecnología que tenga una función clara de apoyo al aprendizaje”.

La OCDE, en el análisis PISA 2022, señala que las prohibiciones impulsan el rendimiento en matemáticas y lectura y disminuyen los riesgos asociados a la sobreexposición a pantallas.

Organismos internacionales destacan mejoras en concentración, convivencia y reducción del acoso digital tras limitar el uso de celulares en aulas

Diversos gobiernos publicaron comunicados oficiales tras la promulgación de estas normativas. En Francia, el Ministerio de Educación nacional anunció en marzo de 2025: “En un momento en que el uso de pantallas se cuestiona ampliamente debido a sus numerosos efectos nocivos, esta medida es esencial para el bienestar y el éxito escolar de nuestros niños”. Dicho mensaje acompañó la ampliación de la ley de 2018, que ahora exige mantener los dispositivos apagados y guardados desde los 11 hasta los 15 años.

En Brasil, en enero de 2025, la Presidencia celebró la aprobación legislativa nacional y la nueva ley que veta celulares en aulas para estudiantes de entre 4 y 17 años. El comunicado presidencial subraya: “El objetivo es salvaguardar la salud mental, física y psíquica de los niños y adolescentes” y remite a las recomendaciones de la UNESCO sobre bienestar estudiantil y socialización.

Francia, Brasil, Corea del Sur y Nueva Zelanda implementan leyes para restringir celulares en escuelas y priorizar el bienestar estudiantil

El gobierno de Corea del Sur notificó, a través del Ministerio de Educación, la sanción de la ley que comenzará a regir en marzo de 2026 y que da a los docentes la autoridad de limitar los celulares en todos los espacios escolares.

En Países Bajos, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia (OCW) publicó un comunicado en enero de 2024, informando la entrada en vigor de la prohibición nacional, con excepciones para fines pedagógicos y casos especiales.

El informe GEM de la UNESCO revela que 79 sistemas educativos ya aplican restricciones formales a los celulares en el ámbito escolar

China implementó desde 2021 una prohibición total del celular en las aulas y exige a los padres y centros educativos el control y la justificación del uso de cualquier dispositivo digital personal.

El gobierno de Nueva Zelanda publicó en diciembre de 2023 que la nueva regulación nacional tiene por objetivo “detener el comportamiento disruptivo y ayudar a los estudiantes a concentrarse”, en palabras del primer ministro Christopher Luxon y la ministra Erica Stanford, acompañando las advertencias de la UNESCO por el descenso de la alfabetización país.

La OCDE vincula la prohibición de celulares con mejores resultados en matemáticas y lectura, y menor exposición a pantallas

Comunidades autónomas y gobiernos regionales en España, junto al Ministerio de Educación, han ido adoptando y formalizando recomendaciones alineadas con el Informe GEM y advertencias de la OCDE: la retirada del celular en escuelas “mejora el aprendizaje y reduce el ciberacoso especialmente entre alumnas y alumnos con bajo rendimiento”.

En Canadá y países nórdicos como Finlandia y Dinamarca, los ministerios de educación anunciaron con comunicados públicos la actualización de las pautas y la introducción de nuevas leyes, reiterando el aval de los análisis internacionales que asocian el uso desmedido de dispositivos con problemas de bienestar, ansiedad y alteración emocional.

Gobiernos de Europa, Asia y América citan recomendaciones de la UNESCO y la OCDE para justificar nuevas normativas sobre celulares en escuelas

Otros países incluidos en los reportes internacionales —Hungría, Italia, Argentina, Bélgica, Reino Unido— también han acompañado la reglamentación con mensajes institucionales en los que citan conclusiones de la UNESCO y la OCDE, anunciando que los cambios buscan mantener el foco en el aprendizaje, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir los riesgos vinculados a la tecnología en menores.

La evidencia comparada en reportes de la UNESCO y la OCDE, respaldada por comunicados gubernamentales, atribuye a las prohibiciones: aumento en la concentración, reducción del ciberacoso, mejora en los resultados académicos, participación estudiantil y bienestar emocional, así como ambientes escolares más seguros y colaborativos. Concluyen que la política más efectiva integra limitación tecnológica, alfabetización digital y trabajo conjunto entre familias, docentes y autoridades educativas.