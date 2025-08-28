Mundo

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

La parada castrense que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre y conmemorará el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, también contará con la presencia de líderes de Irán, Bielorrusia, Indonesia y otros regímenes aliados

Guardar
Alerta en Occidente: Kim Jong-un
Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

La capital china será escenario el próximo 3 de septiembre de la mayor exhibición militar organizada por el régimen de Xi Jinping en los últimos años. Entre los invitados destaca el dictador norcoreano Kim Jong-un, quien pisará Beijing por primera vez desde 2019, y el presidente ruso Vladimir Putin, responsable de la invasión militar contra Ucrania. Junto a ellos, otros líderes señalados por prácticas autoritarias, como los presidentes de Irán, Bielorrusia e Indonesia, protagonizarán el evento.

Xi Jinping pretende convertir el aniversario de la rendición japonesa –una fecha emblemática en la narrativa oficialista– en una oportunidad para que el Partido Comunista chino exhiba armamento de última generación y refuerce su papel como eje de una alianza autoritaria opuesta a los valores democráticos occidentales. El régimen chino convocó a 26 jefes de Estado, muchos de ellos acusados de violaciones sistemáticas a los derechos humanos o de perpetuar dictaduras.

La cita servirá para mostrar al mundo un despliegue sin precedentes de medios militares.

Entre los invitados destaca el
Entre los invitados destaca el dictador norcoreano Kim Jong-un, quien pisará Beijing por primera vez desde 2019, y el presidente ruso Vladimir Putin, responsable de la invasión militar contra Ucrania

Decenas de miles de efectivos militares marcharán en formación junto a veteranos de guerra, escuadrones aéreos, vehículos blindados y batallones de 45 agrupaciones del ejército chino. Durante 70 minutos, las fuerzas armadas mostrarán su nuevo diseño y equipamiento más avanzado, incluyendo sistemas hipersónicos, drones y plataformas antirrobots, en un intento de impresionar a sus rivales geopolíticos y de reafirmar su capacidad tecnológica y ofensiva.

Se espera que Xi Jinping pase revista a las tropas frente a líderes internacionales y altos funcionarios del Partido Comunista.

La aparición conjunta de Kim, Putin y Xi busca enviar un mensaje de desafío y cohesión entre gobiernos responsables de graves crisis internacionales. Kim Jong-un, cuya dictadura ha sido condenada por la represión sistemática, la censura extrema y la persecución de opositores, regresa a la escena internacional después de varios años de reclusión y aislamiento. Putin, implicado en crímenes de guerra y responsable de la actual invasión a Ucrania, intentará utilizar la tribuna china para hacer gala de una supuesta legitimidad internacional.

La parada castrense que se
La parada castrense que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre y conmemorará el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Asia, también contará con la presencia de líderes de Irán, Bielorrusia, Indonesia y otros regímenes aliados (AP Foto/Ng Han Guan, archivo)

En la lista de invitados figuran también mandatarios como Aleksandr Lukashenko, líder de Bielorrusia, y Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, ambos conocidos por reprimir protestas y limitar las libertades civiles en sus países. Beijing ha puesto en marcha una vasta estrategia de propaganda, presentando la ceremonia como un ejercicio de memoria y unidad contra el “fascismo”.

El desfile será observado por la comunidad internacional y especialistas en defensa, que advierten sobre el avance del programa de armas de Beijing y su voluntad de aumentar la presión sobre Taiwán y sus vecinos regionales. Aunque China sostiene el segundo gasto militar más abultado del planeta, todavía mantiene distancia respecto al poderío de Estados Unidos, su principal rival estratégico.

El evento permitirá medir el alcance real de la colaboración militar y diplomática entre los protagonistas y servirá como plataforma para la presentación de la última generación de armamento desplegado por China.

El desfile será observado por
El desfile será observado por la comunidad internacional y especialistas en defensa, que advierten sobre el avance del programa de armas de Beijing y su voluntad de aumentar la presión sobre Taiwán (REUTERS/Maxim Shemetov)

En el contexto global marcado por la guerra en Ucrania y el rearme de potencias autoritarias, la celebración evidenciará la distancia que separa a estos regímenes de los países democráticos. El régimen chino busca erigirse como portavoz y articulador de una coalición que respalda la violación de derechos fundamentales, la represión política y el expansionismo militar.

La llegada de Donald Trump a la región a finales de octubre y el posible interés de la Casa Blanca en dialogar con Xi Jinping o Kim Jong-un podrían añadir nuevas variables a la ecuación diplomática, pero la fotografía de Putin, Kim y Xi en el centro de Beijing resumirá la consolidación de un bloque autoritario dispuesto a desafiar abiertamente el orden democrático y el sistema internacional basado en normas.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

ChinaRusiaCorea del NorteÚltimas Noticias AméricaIránBielorrusiaPartido Comunista chinoXi JinpingBeijingTiananmenPlaza de Tiananmen

Últimas Noticias

Ataques masivos con misiles y drones rusos golpearon Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos tres muertos y doce heridos

La ofensiva provocó incendios en guarderías, viviendas y oficinas, obligó a la población a buscar refugio en estaciones de metro y generó cortes de electricidad en varias regiones

Ataques masivos con misiles y

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

La ONG advirtió que, tres años después del informe de la ONU, persisten las violaciones sistemáticas contra uigures y otras minorías musulmanas en China y reclamó una respuesta firme de la comunidad internacional ante la represión y el trabajo forzado

Amnistía Internacional repudió la impunidad

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El gobierno francés enfrenta una nueva tormenta política mientras crecen las dudas sobre la viabilidad de su plan de austeridad y la capacidad del primer ministro de sostenerse en el cargo

Crisis política en Francia: Macron

En medio de la crisis política, el primer ministro francés convocó a los partidos a una reunión clave antes de la moción de confianza

El Ejecutivo busca respaldo parlamentario para un programa de ajuste de 44.000 millones de euros, enfrentando tensiones con diversos sectores de la oposición y la incertidumbre sobre la continuidad del gobierno

En medio de la crisis

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

El presidente ucraniano advirtió que Moscú solo envía “señales negativas” y no cumple compromisos asumidos en contactos recientes

Zelensky pidió a Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el Pueblo Mágico

Cuál es el Pueblo Mágico que enamoró a la Emperatriz Carlota y donde se hospedó cuando recorría México

Se conocerá hoy el veredicto del juicio por el crimen del Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en Palermo

Ganadores de la Lotería de Meta del 27 de agosto

Por qué la SEP cambió el día de regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026

Ricardo Monreal reconoce que Noroña “no ocultó” la compra de su casa en Tepoztlán

INFOBAE AMÉRICA
Nvidia gana un 59% más

Nvidia gana un 59% más en su segundo trimestre fiscal, pero no logra colmar las expectativas del mercado

Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic y Villarreal conocen este jueves sus rivales en Liga de Campeones

Maduro critica la "diplomacia de cañones" de EEUU y avisa: "No le bajamos la mirada a nadie"

El Qarabag, el Benfica, el Brujas y el Copenhague completan la fase de liga

Alejandro Davidovich cae en los treintaidosavos de Nueva York y Cristina Bucsa sí avanza a dieciseisavos

ENTRETENIMIENTO

La hija de Hulk Hogan

La hija de Hulk Hogan confirmó que el luchador no fue cremado en medio de una investigación por su muerte

Denise Richards presentó fotos de cómo Aaron Phypers destrozó su casa en medio de su divorcio

Katy Perry busca justicia en medio de su batalla legal por la mansión en Montecito

Este será el diseñador que hará el vestido de novia de Taylor Swift, según expertos

Zak Starkey pidió a Axl Rose que devuelva una grabación para ayudar a una fundación de cáncer infantil