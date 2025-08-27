Mundo

La Policía de Australia identificó al sospechoso que mató a dos oficiales en un pueblo del sureste del país

Dezi Freeman, de 56 años, continúa prófugo en áreas boscosas cercanas a Porepunkah, mientras las autoridades advierten sobre sus habilidades de supervivencia y extreman las medidas de seguridad para la población local

Dezi Freeman, el principal sospechoso
Dezi Freeman, el principal sospechoso de matar a dos oficiales en un pueblo de Australia

La policía de Australia identificó este miércoles a Dezi Freeman, de 56 años, como el sospechoso que disparó y mató a dos oficiales e hirió gravemente a un tercero en Porepunkah, un pequeño pueblo del sureste del país. La búsqueda del hombre, fuertemente armado, continuaba por segundo día consecutivo en una extensa área rural, mientras las autoridades instaban a los residentes a permanecer en sus hogares.

El tiroteo ocurrió el martes cuando un grupo de diez oficiales intentó ejecutar una orden de allanamiento en la propiedad de Freeman, ubicada a 320 kilómetros al noreste de Melbourne, informó el comisionado jefe de la Policía de Victoria, Mike Bush.

Fueron recibidos por el delincuente y fueron asesinados a sangre fría”, señaló Bush sobre la muerte del detective de 59 años y del sargento mayor de 35 años. Otro detective recibió un disparo, pero sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Tras el ataque, Freeman huyó hacia los bosques cercanos, donde se desplegó un amplio operativo de búsqueda. Bush reconoció que el conocimiento del sospechoso sobre técnicas de supervivencia en exteriores representaba un desafío adicional para las autoridades, mientras se investigaba su paradero y la posible participación de familiares en el incidente.

Sobre el motivo del ataque, Bush indicó que era “demasiado pronto para decir” si se trataba de un acto ideológico. Sin embargo, precisó que los oficiales presentes incluían miembros de una unidad que investiga delitos sexuales y abuso infantil. Según medios australianos, Freeman habría tenido vínculos con el movimiento de ciudadanos soberanos (“sovereign citizens”), conocido por rechazar la autoridad del gobierno a través de teorías legales desacreditadas. Un video de 2021, filmado en el tribunal de magistrados de Wangaratta, muestra a Freeman intentando arrestar sin éxito a un magistrado y a oficiales durante una audiencia en la que se representaba a sí mismo.

El tiroteo ocurrió el martes
El tiroteo ocurrió el martes cuando un grupo de diez oficiales intentó ejecutar una orden de allanamiento en la propiedad de Freeman, ubicada a 320 kilómetros al noreste de Melbourne, informó el comisionado jefe de la Policía de Victoria, Mike Bush

El historial legal del sospechoso también documenta enfrentamientos previos con la policía. En 2024, un fallo del Tribunal Supremo de Victoria señaló que Freeman tenía “un historial de encuentros desagradables con oficiales de policía”, a quienes llegó a describir en sus escritos como “nazis” y “matones terroristas”. Bush no aclaró cuánto se conocía sobre estas creencias antes de la visita policial a su propiedad.

La localidad de Porepunkah, conocida por sus viñedos y vistas alpinas, se encuentra cerca de la región turística de los Alpes de Victoria. Tras el tiroteo, se cerraron edificios públicos y el aeropuerto local, mientras que la escuela del pueblo, con alrededor de 100 alumnos, permaneció en confinamiento varias horas antes de permitir que los estudiantes regresaran a sus casas. “Sean vigilantes, manténganse seguros. Por favor, no salgan si no es necesario”, instó Bush a los residentes.

La policía también buscó información sobre la familia del sospechoso. La esposa y los dos hijos de Freeman visitaron una comisaría y hablaron con oficiales la noche del martes, agregó Bush.

La Asociación de Policía de Victoria describió el incidente como un hecho que causó “una sensación escalofriante de temor y conmoción”. Wayne Gatt, secretario de la organización, señaló: “Las estaciones de policía quedaron en silencio en Victoria cuando nos notificaron por primera vez”.

Los tiroteos mortales contra oficiales de policía son poco frecuentes en Australia. El último caso reportado ocurrió en 2023 en el estado de Australia del Sur. En 2022, dos oficiales fueron asesinados por extremistas cristianos en Queensland, quienes también eran conspiracionistas y manifestaban odio hacia la policía; los tres agresores fueron abatidos por las fuerzas tras un asedio de seis horas en la región de Wieambilla.

Tras el tiroteo, se
Tras el tiroteo, se cerraron edificios públicos y el aeropuerto local, mientras que la escuela del pueblo, con alrededor de 100 alumnos, permaneció en confinamiento varias horas antes de permitir que los estudiantes regresaran a sus casas

Históricamente, los incidentes de violencia con armas de fuego en Australia han sido raros. El caso más grave registrado fue la masacre de Port Arthur, en Tasmania, en 1996, donde un hombre mató a 35 personas, lo que llevó al gobierno a implementar estrictas leyes de control de armas que dificultaron significativamente la adquisición de armas de fuego en el país.

La investigación y la búsqueda de Freeman continúan activas mientras las autoridades priorizan la seguridad de los residentes y el regreso a la normalidad en la región. La operación combina rastreos en terreno forestal, monitoreo aéreo y coordinación con unidades de seguridad especializadas, en un esfuerzo por localizar y detener al sospechoso sin poner en riesgo a más civiles o a oficiales.

(Con información de The Associated Press)

