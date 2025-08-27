Mundo

Hallaron los restos de humanos primitivos más antiguos fuera de África: tienen casi 2 millones de años

Restos fósiles hallados en un pequeño sitio georgiano ofrecen nuevas pistas sobre la vida, dieta y entorno de los primeros humanos que poblaron Eurasia tras salir del continente africano

Arqueólogos en Georgia desentierran una mandíbula humana de 1,8 millones de años

Los arqueólogos en Georgia han desenterrado una mandíbula de 1,8 millones de años perteneciente a una especie temprana de humanos que dicen arrojará luz sobre algunos de los primeros asentamientos humanos prehistóricos en el continente euroasiático.

El sitio georgiano de Orozmani (más pequeño que dos espacios de estacionamiento pero rico en historia) ha sacado a la luz los restos más antiguos de humanos primitivos excavados hasta ahora fuera de África y ofrece pistas sobre los patrones del Homo erectus, una especie de cazadores-recolectores que los científicos creen que comenzó a migrar hace unos dos millones de años.

“El estudio de los primeros restos humanos y animales fósiles de Orozmani nos permitirá determinar el estilo de vida de los primeros colonizadores de Eurasia”, dijo Giorgi Bidzinashvili, profesor de arqueología de la Edad de Piedra en la Universidad Estatal Ilia en Tbilisi.

Un arqueólogo trabaja en el sitio de excavación donde se encontró una mandíbula inferior presumiblemente datada de 1,8 millones de años perteneciente a una especie temprana de humano, en el pueblo de Kvemo Orozmani, Georgia, el 15 de agosto de 2025. REUTERS/Irakli Gedenidze

“Creemos que Orozmani puede darnos mucha información sobre la humanidad”.

“En un lugar tan pequeño, encontramos restos humanos y huesos humanos. Por eso es fundamental ampliar la excavación y los estudios sobre Orozmani. Es fundamental realizar estudios multidisciplinarios y multiinstitucionales en este sitio“, explicó.

La mandíbula inferior se encontró a unos 100 km (62 millas) al suroeste de Tiflis, la capital de Georgia, donde en 2022 arqueólogos excavaron un diente de humanos primitivos de la misma época. En la cercana aldea de Dmanisi, se habían encontrado cráneos de 1,8 millones de años.

Un arqueólogo tamiza la tierra en el sitio de excavación donde se encontró una mandíbula inferior presumiblemente datada de 1,8 millones de años, perteneciente a una especie temprana de humano, en el pueblo de Kvemo Orozmani, Georgia, el 15 de agosto de 2025. REUTERS/Irakli Gedenidze

En este último descubrimiento, los arqueólogos también encontraron fósiles de animales, entre ellos un tigre dientes de sable, un elefante, un lobo, un ciervo y una jirafa, así como un conjunto de herramientas de piedra.

Un estudio minucioso de la mandíbula y de los fósiles de animales puede proporcionar respuestas cruciales sobre cómo evolucionaron los primeros humanos después de dejar África, incluyendo qué comían y cómo era el clima, dicen los científicos.

En el sitio de excavación de Orozmani, los arqueólogos descubren nuevos restos del Homo erectus cada año.

Arqueólogos trabajan en el sitio de excavación donde se encontró una mandíbula presumiblemente datada de hace 1,8 millones de años, perteneciente a una especie temprana de humano, en el pueblo de Kvemo Orozmani, Georgia, el 15 de agosto de 2025. REUTERS/Irakli Gedenidze

“Es el hermoso sitio de Orozmani, donde encontramos hallazgos paleoantropológicos y antropológicos asombrosos, lo cual es realmente emocionante porque demuestra que hay mucho más en torno a la humanidad por descubrir y excavar”, dijo Miles Alexandre, un recién graduado en antropología de la Universidad de Rhode Island en Estados Unidos.

“En mi segundo día (de excavación) encontré un bonito hueso de tobillo”, explicó.

“Si bajas cinco centímetros... hay muchas posibilidades de que encuentres algo. Y cuando miramos entre los dos flujos de lava, es decir, en cualquier lugar, vemos que podría ser lo mismo. Así que hay muchísimo que descubrir".

(con información de Reuters)

