El secretario general de la ONU y el primer ministro sudanés dialogaron sobre la situación crítica y el bloqueo militar en El Fasher

Decenas de civiles han muerto en las últimas semanas y la población permanece sitiada, sin acceso a alimentos, medicinas ni vías seguras de evacuación

Por Francisco González Tomadin

El Fasher constituye un enclave
El Fasher constituye un enclave estratégico cuya pérdida supondría un cambio decisivo en el control de Darfur

La ciudad de El Fasher, enclave estratégico en Darfur, atraviesa uno de los momentos más críticos desde el inicio de la guerra civil en Sudán hace más de un año.

Este martes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro sudanés, Kamil Idris, centrada en la grave emergencia humanitaria que azota la capital del oeste sudanés, sometida a un cerco implacable y a persistentes bombardeos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), según informó la agencia Europa Press.

António Guterres ha centrado su
António Guterres ha centrado su agenda internacional en la crisis humanitaria de El Fasher

Este contacto responde a la presión del gobierno sudanés, que días antes solicitó a la ONU medidas concretas para romper el asedio y aliviar el sufrimiento de una población atrapada entre la violencia y la escasez.

El cerco: núcleo de la emergencia humanitaria

La ciudad, considerada corazón histórico de Darfur, se ha transformado en un foco de destrucción y desesperación. Tanto Naciones Unidas como las autoridades sudanesas advierten que la situación civil empeora por el aumento de los bombardeos y la ausencia de rutas seguras para acceder a una ayuda básica.

Durante más de un año,
Durante más de un año, El Fasher ha estado sometida a un cerco militar que agrava la crisis regional

El primer ministro trasladó a Guterres la exigencia de que la comunidad internacional actúe con urgencia para romper el bloqueo de las RSF. La pérdida de El Fasher consolidaría el dominio armado de la milicia en Darfur, debilitando la autoridad estatal en la región.

Kamil Idris solicita apoyo internacional
Kamil Idris solicita apoyo internacional ante el bloqueo impuesto a El Fasher

Los enfrentamientos se extienden más allá del área urbana y alcanzan infraestructuras como el aeropuerto internacional, además de otras instalaciones clave, mientras en las inmediaciones y en toda la región persisten centenares de miles de desplazamientos forzados por la violencia y agravados por la crisis sanitaria en campamentos de acogida.

La gravedad del conflicto se refleja en la reciente serie de ataques señalados por organismos internacionales. Según detalló en un informe, el organismo United Nations Human Rights Council, brutales acciones de las RSF en El Fasher y en el campo de desplazados de Abu Shouk provocaron al menos 89 muertes civiles en diez días hasta el 20 de agosto.

El Fasher es la capital
El Fasher es la capital histórica del oeste de Darfur y epicentro de los recientes enfrentamientos armados

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió sobre un patrón de violencia étnica, con 16 ejecuciones sumarias recientes, la mayoría contra integrantes de la tribu africana Zaghawa en Abu Shouk.

También se comprobó la ejecución de un civil en El Fasher tras declarar su pertenencia a la tribu Berti. El organismo destaca que este patrón de ataques y asesinatos deliberados profundiza la preocupación por la violencia motivada étnicamente, considerada una grave violación del derecho internacional humanitario

El propio organismo reunió informes inquietantes de desapariciones forzadas: en el ataque del 16 de agosto, al menos 40 hombres desplazados fueron secuestrados y su paradero sigue desconocido

La crisis de desplazados y el brote sanitario

El inicio formal del conflicto en abril de 2023 colocó a Sudán en la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo. La pugna por la integración de las RSF en las fuerzas estatales anuló la expectativa de transición política surgida tras la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019.

Omar Hasán gobernó Sudán hasta
Omar Hasán gobernó Sudán hasta 2019, antes de la actual crisis de El Fasher

El impacto humanitario es devastador: más de 300 muertes y 7.400 casos confirmados de cólera en Darfur, cifra que golpea especialmente a desplazados instalados en condiciones de precariedad extrema y sin acceso a agua potable ni servicios de salud, según informó Europa Press.

El prolongado cerco y los bombardeos recortan el suministro de bienes esenciales, provocando desabastecimiento y elevando el riesgo de hambruna tanto en El Fasher como en el norte de Darfur, según destacó el Alto Comisionado.

La población de El Fasher
La población de El Fasher enfrenta un riesgo creciente de hambruna por el prolongado asedio

United Nations Human Rights Council advierte que la situación humanitaria ha llegado a “un punto crítico después de más de un año de asedio”, con riesgo creciente de hambruna en la región.

(Con información de Europa Press)

