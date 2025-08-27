Mundo

Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

Durante años, los médicos daneses insertaron dispositivos intrauterinos en niñas y mujeres groenlandesas sin su consentimiento, parte de un doloroso legado de malos tratos

Por Jeffrey GettlemanyMaya Tekeli

Guardar
Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa en Torshavn, Islas Feroe. 17 junio 2025. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/vía Reuters)

La primera ministra de Dinamarca emitió el miércoles una muy esperada disculpa a Groenlandia, tras un escándalo en el que médicos daneses colocaron sin consentimiento dispositivos anticonceptivos a mujeres y niñas groenlandesas, algunas de tan solo 12 años.

La práctica se mantuvo durante décadas y muchas pacientes nunca fueron informadas sobre lo que se les había colocado. Algunas lo descubrieron años después, cuando surgieron complicaciones de salud. Algunas mujeres quedaron infértiles de por vida.

El caso es ampliamente conocido como el “Caso Espiral”, por la forma de los dispositivos intrauterinos utilizados, y ha permanecido como un símbolo doloroso de lo que los groenlandeses consideran generaciones de maltrato por parte de los daneses.

Dinamarca colonizó Groenlandia hace más de tres siglos y la gigantesca isla, situada en lo alto del Océano Ártico, sigue siendo un territorio de ultramar danés. El miércoles, la primera ministra Mette Frederiksen declaró: “No podemos cambiar lo que ha pasado. Pero sí podemos asumir la responsabilidad. Por ello, en nombre de Dinamarca, quiero pedir disculpas”.

Agregó que la investigación independiente sobre el asunto, iniciada en 2022, se completará pronto y que el gobierno es consciente de “otros capítulos oscuros que involucran discriminación sistemática contra los groenlandeses”.

La campaña comenzó en la
La campaña comenzó en la década de 1960 y afectó a miles de mujeres y niñas groenlandesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi disculpa en nombre de Dinamarca también es una disculpa por estos otros agravios”, dijo, sin detallar cuáles eran.

La población de Groenlandia es mayoritariamente indígena inuit, y muchos habían estado exigiendo durante años una disculpa de este tipo. Pero el miércoles, la reacción fue de insatisfacción.

“Es demasiado tarde y no es suficiente”, declaró Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

Otros políticos groenlandeses rápidamente cambiaron el enfoque hacia las reparaciones, afirmando que ahora que Dinamarca había aceptado la responsabilidad, debía compensar a las mujeres afectadas.

“Es hora de que Dinamarca pague”, dijo Mute B. Egede, ex primer ministro de Groenlandia y actual miembro del Parlamento.

La campaña comenzó en la década de 1960 y afectó a miles de mujeres y niñas groenlandesas, pero salió a la luz apenas hace unos años. Los médicos daneses, que dirigían en ese momento el sistema de salud de Groenlandia, insertaban dispositivos intrauterinos con la intención de prevenir embarazos y controlar la tasa de natalidad de la isla.

Para la década de 1990, la campaña se había extinguido. Sin embargo, algunas mujeres groenlandesas han denunciado que les impusieron dispositivos anticonceptivos incluso después de esa fecha.

Mute B. Egede, el ex
Mute B. Egede, el ex primer ministro de Groenlandia. (REUTERS/Tom Little/File Photo)

El gobierno groenlandés ofreció su propia disculpa el miércoles, asumiendo la responsabilidad por los casos de anticoncepción forzada posteriores a 1991, cuando el gobierno semiautónomo de Groenlandia asumió el control del sistema de salud.

“Pedimos disculpas a quienes han sido sometidos —y han vivido con las consecuencias de— procedimientos que no solicitaron ni sobre los que tuvieron control”, afirmó un comunicado de Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

Uullat Bach, de 63 años, profesora jubilada que vive en Nuuk, la capital de Groenlandia, es una de las víctimas del caso. Según relató, tenía alrededor de 13 años cuando fue sometida a la colocación involuntaria de un DIU. Poco después, fue hospitalizada por dolor intenso y los médicos retiraron el dispositivo infectado.

“Fue entonces cuando me enteré de que me lo habían puesto”, dijo.

Años después, cuando intentó tener hijos, relató que las cicatrices provocadas por el dispositivo habían bloqueado un ovario y estrechado el otro, imposibilitando así el embarazo.

“Me siento reconocida, en lugar de que ellos guardaran silencio y fingieran que nada había pasado”, dijo por teléfono el miércoles. “Este es un gran día para mí”.

© The New York Times 2025.

Temas Relacionados

DinamarcaGroenlandiamujeresMette FrederiksenUltimas noticias America

Últimas Noticias

El primer ministro neerlandés Dick Schoof y su gabinete superaron una moción de censura en plena crisis política

La votación en la cámara baja se produjo tras la renuncia de varios funcionarios y abrió el camino a elecciones anticipadas

El primer ministro neerlandés Dick

Lula da Silva renovó el mandato del fiscal que encabeza la acusación contra Jair Bolsonaro por intento de golpe

Paulo Gonet podrá continuar al frente del Ministerio Público Federal hasta 2027, liderando la investigación y el juicio contra el exmandatario brasileño

Lula da Silva renovó el

El argentino Rafael Grossi presentará su candidatura para ser secretario general de las Naciones Unidas

El secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica había insinuado que barajaba la posibilidad de reemplazar a António Guterres

El argentino Rafael Grossi presentará

Rusia volvió a poner en duda la reunión entre Zelensky y Putin

Mientras los equipos de negociación intentan mantener vías de diálogo, las posturas sobre la soberanía territorial y el futuro de las regiones en disputa continúan sin acercarse

Rusia volvió a poner en

Misterio en Francia: hallaron un nuevo cadáver en el río Sena y fiscales investigan si está vinculado a cuatro cuerpos encontrados semanas atrás

La policía francesa descubrió en Charenton-le-Pont el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, sin signos aparentes de violencia

Misterio en Francia: hallaron un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima en Ayacucho: la probabilidad

Clima en Ayacucho: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del jueves 28 de agosto

Congresista republicano reiteró dura advertencia a Gustavo Petro si insiste en apoyar el régimen de Nicolás Maduro: esto dijo

Alertan que oleajes anómalos ponen en riesgo a pescadores artesanales y al abastecimiento de productos marinos

Procuraduría formuló cargos en contra de un exalcalde boyacense por proyecto turístico en el perímetro de la Laguna de Tota

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

INFOBAE AMÉRICA
Los Reyes trasladan el apoyo

Los Reyes trasladan el apoyo de la Corona a los afectados por el incendio de Porto (Zamora)

Felipe VI, "desolado" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam amenaza con cerrar si no recibe más fondos del Gobierno

CNH Industrial emitirá bonos por 429 millones con vencimiento en septiembre de 2035

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

ENTRETENIMIENTO

“La Luz del Mundo”: todo

“La Luz del Mundo”: todo sobre la nueva película cristiana en animación creada por exanimadores de Disney

El director original de ‘Harry Potter’ cuestionó la próxima serie de HBO: “Es más de lo mismo”

Qué pasó con Joe Alwyn, el ex novio al que Taylor Swift le escribió más de 30 canciones

Pee Wee se quiebra tras recordar a su padre: “Lo encontré muerto en su casa”

La verdadera historia tras la supuesta disputa entre Robert Downey Jr y Ryan Reynolds