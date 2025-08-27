Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

Imagen de archivo de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa en Torshavn, Islas Feroe. 17 junio 2025. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/vía Reuters)

La primera ministra de Dinamarca emitió el miércoles una muy esperada disculpa a Groenlandia, tras un escándalo en el que médicos daneses colocaron sin consentimiento dispositivos anticonceptivos a mujeres y niñas groenlandesas, algunas de tan solo 12 años.

La práctica se mantuvo durante décadas y muchas pacientes nunca fueron informadas sobre lo que se les había colocado. Algunas lo descubrieron años después, cuando surgieron complicaciones de salud. Algunas mujeres quedaron infértiles de por vida.

El caso es ampliamente conocido como el “Caso Espiral”, por la forma de los dispositivos intrauterinos utilizados, y ha permanecido como un símbolo doloroso de lo que los groenlandeses consideran generaciones de maltrato por parte de los daneses.

Dinamarca colonizó Groenlandia hace más de tres siglos y la gigantesca isla, situada en lo alto del Océano Ártico, sigue siendo un territorio de ultramar danés. El miércoles, la primera ministra Mette Frederiksen declaró: “No podemos cambiar lo que ha pasado. Pero sí podemos asumir la responsabilidad. Por ello, en nombre de Dinamarca, quiero pedir disculpas”.

Agregó que la investigación independiente sobre el asunto, iniciada en 2022, se completará pronto y que el gobierno es consciente de “otros capítulos oscuros que involucran discriminación sistemática contra los groenlandeses”.

La campaña comenzó en la década de 1960 y afectó a miles de mujeres y niñas groenlandesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi disculpa en nombre de Dinamarca también es una disculpa por estos otros agravios”, dijo, sin detallar cuáles eran.

La población de Groenlandia es mayoritariamente indígena inuit, y muchos habían estado exigiendo durante años una disculpa de este tipo. Pero el miércoles, la reacción fue de insatisfacción.

“Es demasiado tarde y no es suficiente”, declaró Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

Otros políticos groenlandeses rápidamente cambiaron el enfoque hacia las reparaciones, afirmando que ahora que Dinamarca había aceptado la responsabilidad, debía compensar a las mujeres afectadas.

“Es hora de que Dinamarca pague”, dijo Mute B. Egede, ex primer ministro de Groenlandia y actual miembro del Parlamento.

La campaña comenzó en la década de 1960 y afectó a miles de mujeres y niñas groenlandesas, pero salió a la luz apenas hace unos años. Los médicos daneses, que dirigían en ese momento el sistema de salud de Groenlandia, insertaban dispositivos intrauterinos con la intención de prevenir embarazos y controlar la tasa de natalidad de la isla.

Para la década de 1990, la campaña se había extinguido. Sin embargo, algunas mujeres groenlandesas han denunciado que les impusieron dispositivos anticonceptivos incluso después de esa fecha.

Mute B. Egede, el ex primer ministro de Groenlandia. (REUTERS/Tom Little/File Photo)

El gobierno groenlandés ofreció su propia disculpa el miércoles, asumiendo la responsabilidad por los casos de anticoncepción forzada posteriores a 1991, cuando el gobierno semiautónomo de Groenlandia asumió el control del sistema de salud.

“Pedimos disculpas a quienes han sido sometidos —y han vivido con las consecuencias de— procedimientos que no solicitaron ni sobre los que tuvieron control”, afirmó un comunicado de Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

Uullat Bach, de 63 años, profesora jubilada que vive en Nuuk, la capital de Groenlandia, es una de las víctimas del caso. Según relató, tenía alrededor de 13 años cuando fue sometida a la colocación involuntaria de un DIU. Poco después, fue hospitalizada por dolor intenso y los médicos retiraron el dispositivo infectado.

“Fue entonces cuando me enteré de que me lo habían puesto”, dijo.

Años después, cuando intentó tener hijos, relató que las cicatrices provocadas por el dispositivo habían bloqueado un ovario y estrechado el otro, imposibilitando así el embarazo.

“Me siento reconocida, en lugar de que ellos guardaran silencio y fingieran que nada había pasado”, dijo por teléfono el miércoles. “Este es un gran día para mí”.

© The New York Times 2025.