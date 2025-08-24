Ucrania anunció que recuperó el control de tres pueblos en la región de Donetsk

Ucrania recuperó tres pueblos en Donetsk en un combate con las fuerzas de Rusia (REUTERS/Stringer)

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, afirmó este domingo que las fuerzas ucranianas recuperaron control sobre tres pueblos en la región oriental de Donetsk, que estaban ocupados por tropas rusas. Sirski señaló a través de sus redes sociales que “nuestras tropas contraatacaron con éxito y liberaron del enemigo los pueblos de Mijailivka, Zelenyi Gai y Volodimirivka, en la región de Donetsk".

Simultáneamente, Ucrania realizó una serie de ataques con drones sobre territorio ruso en la jornada que coincide con el 34º aniversario de su independencia. Uno de los incidentes ocurrió en la planta nuclear de Kursk, donde un dron fue derribado y explotó tras caer, generando un incendio en la instalación, según informaron responsables de la central. Las autoridades aseguraron que no se produjeron víctimas ni alteraciones en los niveles de radiación y que el fuego fue extinguido. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha advertido del peligro de los combates alrededor de infraestructuras nucleares desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

En el mar Báltico, otros diez drones fueron interceptados en el puerto de Ust-Luga, próximo a San Petersburgo. El gobernador regional, Alexander Drozdenko, comunicó que el ataque provocó un incendio en una terminal petrolera del grupo Novatec. Los servicios de seguridad y fuerzas especiales ucranianas se atribuyeron la ofensiva sobre el “mayor productor de gas licuado de Rusia”, en un contexto donde Ucrania prioriza sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante la conmemoración de la independencia en Kiev, en la que participaron el emisario estadounidense Keith Kellog y el primer ministro canadiense Mark Carney, expresó: “Juntos, los ucranianos y nuestros socios, nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz”. Zelenski entregó la Orden del Mérito ucraniana a Kellog, en presencia de Carney y otros representantes extranjeros. Zelenski también expresó que los ataques con drones reflejan el estancamiento de las negociaciones de paz: “Así es como Ucrania ataca cuando se ignoran sus llamados a la paz”.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, descartó el viernes cualquier reunión inmediata entre los presidentes de Rusia y Ucrania, afirmando que “no hay ninguna reunión prevista”. En declaraciones al canal Rossia, Lavrov acusó a potencias occidentales de buscar un pretexto para frenar un posible diálogo y atribuyó a Zelenski poner condiciones para cualquier encuentro con Vladimir Putin.

El conflicto, que supera los tres años y medio de duración, permanece en un punto muerto y ya ha causado decenas de miles de muertes, mientras Rusia ha avanzado recientemente en Donetsk, donde conquistó dos aldeas el sábado previo al contraataque ucraniano.

Durante la noche, Rusia lanzó un misil balístico y 72 drones Shahed de fabricación iraní contra Ucrania, según autoridades ucranianas, que aseguraron haber interceptado 48 drones. Un dron ruso causó la muerte de una mujer de 47 años en la región de Dnipropetrovsk, de acuerdo con información del gobernador local.

el presidente de Ucrania, VolodimirZelensky (@ZelenskyyUa)

La defensa aérea ucraniana recibió el respaldo de Noruega, que anunció una financiación de 7.000 millones de coronas (690 millones de dólares) para la entrega de dos sistemas antimisiles estadounidenses Patriot, en colaboración con Alemania.

En vísperas de la conmemoración trágica de su aniversario de independencia, representantes y soldados ucranianos destacaron el alto costo del conflicto. “Cuando el Día de la Independencia se convirtió en un día de combate, el sentimiento es un poco diferente”, manifestó Dobrii, médico de combate ucraniano en el frente oriental.

Actualmente, Rusia mantiene el control de alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea anexada en 2014. Vladimir Putin se niega a aceptar un cese al fuego inmediato e incondicional, como exigen Kiev y gobiernos europeos.