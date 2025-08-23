Mundo

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia anunciaron que suspenderán los envíos con efecto inmediato. Francia y Austria seguirán el lunes, y el Reino Unido el martes

Guardar
Los servicios postales de Alemania,
Los servicios postales de Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia anunciaron que suspenderán los envíos de la mayoría de las mercancías a Estados Unidos

Varios servicios postales de Europa anunciaron el sábado la suspensión del envío de numerosos paquetes a Estados Unidos debido a la falta de claridad sobre los nuevos aranceles de importación.

Los servicios postales de Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia anunciaron que suspenderán los envíos de la mayoría de las mercancías a Estados Unidos con efecto inmediato. Francia y Austria seguirán el lunes, y el Reino Unido el martes.

En virtud de un decreto firmado por el presidente Donald Trump el mes pasado, los productos internacionales que anteriormente estaban exentos de aranceles estadounidenses (aquellos con un valor inferior a 800 dólares) estarán sujetos a aranceles de importación a partir del 29 de agosto. Las cartas, libros, regalos y paquetes pequeños con un valor inferior a 100 dólares seguirán estando exentos.

Un marco comercial acordado por Estados Unidos y la Unión Europea el mes pasado estableció un arancel del 15 % para la gran mayoría de los productos enviados desde la UE.

Muchos servicios postales europeos afirman que están suspendiendo las entregas porque no pueden garantizar que las mercancías entren en EEUU antes del 29 de agosto. Alegan la ambigüedad sobre qué tipo de mercancías están cubiertas por las nuevas normas y la falta de tiempo para procesar sus implicaciones.

Las cartas, libros, regalos y
Las cartas, libros, regalos y paquetes pequeños con un valor inferior a 100 dólares seguirán estando exentos

A partir del sábado, Deutsche Post y DHL Parcel Alemania anunciaron que “ya no podrán aceptar ni transportar paquetes y envíos postales que contengan mercancías de clientes comerciales con destino a EEUU”.

Postnord, la empresa nórdica de logística, y el servicio postal italiano anunciaron suspensiones similares a partir del sábado.

“Ante la ausencia de instrucciones diferentes de las autoridades estadounidenses... Poste Italiane se verá obligada, al igual que otros operadores postales europeos, a suspender temporalmente la aceptación de todos los envíos que contengan mercancías con destino a Estados Unidos a partir del 23 de agosto. Los envíos de correo que no contengan mercancías seguirán siendo aceptados”, declaró Poste Italiane el viernes.

Los envíos con servicios como DHL Express siguen siendo posibles, añadió.

Björn Bergman, director de Marca y Comunicación del Grupo PostNord, afirmó que la pausa era “desafortunada, pero necesaria para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas”.

En Países Bajos, el portavoz de PostNL, Wout Witteveen, afirmó que la administración Trump sigue adelante con los nuevos aranceles a pesar de que las autoridades estadounidenses carecen de un sistema para recaudarlos. Añadió que PostNL está trabajando estrechamente con sus homólogos estadounidenses para encontrar una solución.

“Si tiene algo que enviar a Estados Unidos, debería hacerlo hoy”, declaró Witteveen a The Associated Press.

Austrian Post, el principal proveedor de servicios logísticos y postales de Austria, declaró que la última aceptación de envíos comerciales a Estados Unidos, incluido Puerto Rico, tendrá lugar el martes.

Deutsche Post y DHL Parcel
Deutsche Post y DHL Parcel Alemania anunciaron que “ya no podrán aceptar ni transportar paquetes y envíos postales que contengan mercancías de clientes comerciales con destino a EEUU”

El servicio postal nacional francés, La Poste, indicó que Estados Unidos no proporcionó todos los detalles ni concedió suficiente tiempo al servicio postal francés para prepararse para los nuevos procedimientos aduaneros.

“A pesar de las conversaciones con los servicios aduaneros estadounidenses, no se dio tiempo a los operadores postales para reorganizarse y asegurar las actualizaciones informáticas necesarias para cumplir con las nuevas normas”, declaró en un comunicado.

Royal Mail del Reino Unido anunció que suspendería los envíos a Estados Unidos el martes “para dar tiempo a que esos paquetes lleguen antes de que entren en vigor los aranceles”. Los artículos originarios del Reino Unido estarán sujetos a un arancel del 10 % para los artículos superiores a 100 dólares, añadió.

PostEurop, una asociación de 51 operadores postales públicos europeos, afirmó que si no se encuentra una solución antes del 29 de agosto, es probable que todos sus miembros sigan el ejemplo.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

servicios postalesEuropaEEUUAranceles

Últimas Noticias

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Manifestaciones simultáneas de grupos antiinmigración y colectivos antirracismo se realizaron bajo un fuerte operativo policial. La tensión crece en medio del debate político sobre el sistema de refugio político

Protestas en varias ciudades del

Más presión contra la maquinaria de guerra de Putin: Ucrania sancionó a 139 individuos y organizaciones rusas

La medida firmada por el presidente Volodimir Zelensky también apunta a 28 ciudadanos de terceros países por financiar las actividades militares del Kremlin

Más presión contra la maquinaria

Persisten los devastadores incendios forestales en Portugal: al menos cuatro muertos y dos sospechosos detenidos

La última víctima es un zapador forestal llamado Daniel Esteves que falleció este sábado como consecuencia de las heridas sufridas mientras trabajaba en la extinción de un incendio en el municipio de Sabugal, en el distrito de Guarda

Persisten los devastadores incendios forestales

Cómo es la víbora arcoíris, el reptil iridiscente que intriga a científicos

Con cuerpo robusto, tres líneas rojas en el lomo y un brillo azulado único, es una serpiente no venenosa cuya ausencia de registros desde 2020 genera preocupación entre los especialistas en Florida

Cómo es la víbora arcoíris,

El envejecimiento acelerado redefine la pirámide poblacional global: la edad mediana superará los 40 años en 2100

Proyecciones de la ONU y el Pew Research Center anticipan que el número de habitantes crecerá a un ritmo más lento, con un máximo histórico a mediados del siglo XXI y una reducción posterior

El envejecimiento acelerado redefine la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una ONG aseguró que el

Una ONG aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos en áreas de política ambiental

Ica enfrenta por segundo día consecutivo vientos de hasta 63 km/h, que generan tormentas de arena y complican el tránsito

Cocodrilos como herramientas de terror en Buenaventura: los Espartanos los utilizaban para desmembrar personas

Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos de 72 y 74 años en su propia casa

Censo Nacional 2025: PNP e INEI anuncian mejoras en medidas de seguridad para encuestadores

INFOBAE AMÉRICA
Ledo agradece a las organizaciones

Ledo agradece a las organizaciones sindicales la desconvocatoria de la huelga en las escuelas infantiles

Los incendios forestales mantienen cortadas cinco carreteras en CyL, la mayoría en León

Previa del Real Oviedo - Real Madrid

Reabierto el tramo de vía cortado por el incendio declarado hoy en el Pinar (El Hierro)

Final perfecto en Cartagena para el 'Biotherm' en la etapa 2 de The Ocean Race Europe

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘The Chosen’

El creador de ‘The Chosen’ respondió a las críticas por su enfoque en la historia de Jesús: “La Biblia es nuestra inspiración, pero no es un guion”

La madre de Lorenzo Méndez le rogó a su hijo que termine su relación con Claudia Galván: “No lo puedo aceptar”

Los hermanos Duffer dejan Netflix tras el final de “Stranger Things”

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

La hermana menor de Britney Spears reveló que padece un problema dermatológico