Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Varios servicios postales de Europa anunciaron el sábado la suspensión del envío de numerosos paquetes a Estados Unidos debido a la falta de claridad sobre los nuevos aranceles de importación.

Los servicios postales de Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia anunciaron que suspenderán los envíos de la mayoría de las mercancías a Estados Unidos con efecto inmediato. Francia y Austria seguirán el lunes, y el Reino Unido el martes.

En virtud de un decreto firmado por el presidente Donald Trump el mes pasado, los productos internacionales que anteriormente estaban exentos de aranceles estadounidenses (aquellos con un valor inferior a 800 dólares) estarán sujetos a aranceles de importación a partir del 29 de agosto. Las cartas, libros, regalos y paquetes pequeños con un valor inferior a 100 dólares seguirán estando exentos.

Un marco comercial acordado por Estados Unidos y la Unión Europea el mes pasado estableció un arancel del 15 % para la gran mayoría de los productos enviados desde la UE.

Muchos servicios postales europeos afirman que están suspendiendo las entregas porque no pueden garantizar que las mercancías entren en EEUU antes del 29 de agosto. Alegan la ambigüedad sobre qué tipo de mercancías están cubiertas por las nuevas normas y la falta de tiempo para procesar sus implicaciones.

A partir del sábado, Deutsche Post y DHL Parcel Alemania anunciaron que “ya no podrán aceptar ni transportar paquetes y envíos postales que contengan mercancías de clientes comerciales con destino a EEUU”.

Postnord, la empresa nórdica de logística, y el servicio postal italiano anunciaron suspensiones similares a partir del sábado.

“Ante la ausencia de instrucciones diferentes de las autoridades estadounidenses... Poste Italiane se verá obligada, al igual que otros operadores postales europeos, a suspender temporalmente la aceptación de todos los envíos que contengan mercancías con destino a Estados Unidos a partir del 23 de agosto. Los envíos de correo que no contengan mercancías seguirán siendo aceptados”, declaró Poste Italiane el viernes.

Los envíos con servicios como DHL Express siguen siendo posibles, añadió.

Björn Bergman, director de Marca y Comunicación del Grupo PostNord, afirmó que la pausa era “desafortunada, pero necesaria para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas”.

En Países Bajos, el portavoz de PostNL, Wout Witteveen, afirmó que la administración Trump sigue adelante con los nuevos aranceles a pesar de que las autoridades estadounidenses carecen de un sistema para recaudarlos. Añadió que PostNL está trabajando estrechamente con sus homólogos estadounidenses para encontrar una solución.

“Si tiene algo que enviar a Estados Unidos, debería hacerlo hoy”, declaró Witteveen a The Associated Press.

Austrian Post, el principal proveedor de servicios logísticos y postales de Austria, declaró que la última aceptación de envíos comerciales a Estados Unidos, incluido Puerto Rico, tendrá lugar el martes.

El servicio postal nacional francés, La Poste, indicó que Estados Unidos no proporcionó todos los detalles ni concedió suficiente tiempo al servicio postal francés para prepararse para los nuevos procedimientos aduaneros.

“A pesar de las conversaciones con los servicios aduaneros estadounidenses, no se dio tiempo a los operadores postales para reorganizarse y asegurar las actualizaciones informáticas necesarias para cumplir con las nuevas normas”, declaró en un comunicado.

Royal Mail del Reino Unido anunció que suspendería los envíos a Estados Unidos el martes “para dar tiempo a que esos paquetes lleguen antes de que entren en vigor los aranceles”. Los artículos originarios del Reino Unido estarán sujetos a un arancel del 10 % para los artículos superiores a 100 dólares, añadió.

PostEurop, una asociación de 51 operadores postales públicos europeos, afirmó que si no se encuentra una solución antes del 29 de agosto, es probable que todos sus miembros sigan el ejemplo.

