Mundo

Xi Jinping recibirá a Vladimir Putin y busca incrementar la influencia china con una cumbre regional a fin de agosto

El líder del régimen de Beijing se reunirá con su par ruso y otros jefes de Gobierno en el marco del encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebrará en Tianjín del 31 de agosto al 1 de septiembre

El presidente de China, Xi
El presidente de China, Xi Jinping, junto al mandatario de Rusia, Vladimir Putin (EFE/EPA/Evgenia Novozhenina/Archivo)

El presidente de China, Xi Jinping, recibirá al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, al secretario general de la ONU, António Guterres, y a más de 20 jefes de Gobierno a finales de este mes, dijo Pekín este viernes, para una reunión de política y de seguridad destinada a cimentar la influencia regional de China.

Los líderes de un bloque de países que abarca aproximadamente una cuarta parte del planeta desvelarán nuevos planes para estrechar sus lazos cuando se reúnan en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará en Tianjín del 31 de agosto al 1 de septiembre, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores, Liu Bin, en una conferencia de prensa sobre los preparativos de la cumbre.

La reunión tiene lugar pocos días antes de que Pekín organice uno de sus mayores desfiles militares en años y mientras las políticas exterior y comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en particular sobre Israel, Gaza y los aranceles, acercan a los principales actores regionales a China.

El presidente del régimen iraní, Masud Pezeshkian, y el primer ministro indio, Narendra Modi, están entre los invitados, dijo Bin.

El secretario general de la
El secretario general de la ONU, António Guterres, estará presente en la cumbre (REUTERS/Manon Cruz/Archivo)

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, también tiene previsto asistir a la cumbre, antes de recibir a Trump y a otros líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en octubre.

“Cuanto más turbulenta y compleja se vuelve la situación internacional, más importante es que todos los países fortalezcan la unidad y la cooperación”, dijo Bin.

“Con la estabilidad y resistencia de la Organización de Cooperación de Shanghái, podemos hacer frente a incertidumbres y factores impredecibles (...) y crear un entorno favorable de paz duradera”, agregó.

La cumbre concluirá con la firma y publicación de la Declaración de Tianjín, dijo.

En la cumbre de la OCS de 2024, celebrada en Astaná, la capital de Kazajistán, los líderes acordaron intensificar la cooperación regional en materia de lucha contra el terrorismo, energías renovables y economía digital.

