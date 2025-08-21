Mundo

Israel advirtió a médicos, personal de hospitales y ONG que abandonen la ciudad de Gaza antes de la ofensiva contra Hamas

Esta semana el gobierno de Benjamin Netanyahu anunció la movilización de otros 60.000 reservistas para reforzar las operaciones sobre la principal ciudad del enclave y los campos de refugiados adyacentes

Israel pidió a los hospitales
Israel pidió a los hospitales del sur de Gaza prepararse para una migración de las poblaciones que habitan en la capital (AP/ARCHIVO)

Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron conversaciones de advertencia con entidades médicas y organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza, según fuentes oficiales. El objetivo es preparar la evacuación de la población de la ciudad de Gaza hacia el sur, dentro de un contexto de creciente presión militar tras la reciente orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de acelerar los preparativos previos a una posible invasión terrestre sobre la zona urbana de Gaza, donde se refugian aproximadamente un millón de palestinos.

Como parte de estas medidas, oficiales de la Administración de Coordinación y Enlace con Gaza (COGAT) realizaron esta semana reuniones con representantes del sector salud y organizaciones internacionales. Durante estos encuentros, los oficiales informaron que se están adaptando las infraestructuras hospitalarias en el sur de la franja para admitir a pacientes y heridos provenientes del norte, a la vez que incrementan el ingreso de equipos médicos ante las solicitudes de agencias humanitarias internacionales.

Ante altos funcionarios del sistema de salud gazatí, un oficial de COGAT explicó: “Estoy hablando contigo sobre la posibilidad de la entrada del ejército a la ciudad de Gaza: habrá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la franja. Esto requiere de ustedes preparar un plan para trasladar el equipamiento médico del norte al sur, de modo que puedan atender a todos los pacientes en el sur de la franja y preparar los hospitales para recibir a los enfermos que lleguen desde el norte. Es importante para nosotros que reciban esta información de una fuente oficial. Vamos a proporcionarles un lugar donde puedan estar, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro hospital”.

Las FDI coordinan con hospitales
Las FDI coordinan con hospitales y agencias internacionales el traslado de pacientes al sur de la Franja (AP/ARCHIVO)

La Oficina del Primer Ministro confirmó en un comunicado que Netanyahu movilizó a las autoridades civiles y militares para que acorten los plazos de preparación con vistas a la toma mediante la fuerza de los últimos bastiones de Hamas y la derrota del grupo en la urbe. El texto oficial no ofreció fechas precisas, aunque la acción es interpretada por analistas como un intento de aumentar la presión sobre Hamás y la población civil para precipitar los desplazamientos. El portavoz militar israelí, Effie Defrin, afirmó este miércoles que “el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza” y que existen fuerzas posicionadas en el barrio de Zeitún y en la localidad de Yabalia, al norte de la ciudad. Defrin detalló que “fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo”.

Según fuentes locales en Gaza, los ataques aéreos y bombardeos aumentaron en estas áreas, acompañados de la demolición de viviendas. Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Israel comunicó la movilización de 60.000 reservistas para reforzar la ofensiva, dentro de los planes para tomar la ciudad y los campos de refugiados adyacentes, liberar a los rehenes israelíes y desarmar a Hamás. El ministro de Defensa, Israel Katz, justificó la decisión tras la orden de Netanyahu y argumentó que “se han aprobado los planes de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza”.

Por su parte, Hamas reaccionó al anuncio acusando a Israel de mostrar “desprecio flagrante” hacia los esfuerzos de mediación internacional destinados a alcanzar una tregua. Según un comunicado de la organización terrorista, Netanyahu “demuestra que es el verdadero obstáculo para cualquier acuerdo, que no le importa la vida [de los rehenes israelíes] y que no tiene la intención seria de recuperarlos”.

Hamas acusa a Israel de
Hamas acusa a Israel de bloquear la tregua y poner en riesgo a los rehenes (AP/archio)

En los 22 meses de guerra, iniciados en octubre de 2023, el ejército israelí ha tomado aproximadamente el 75% de la Franja de Gaza. De acuerdo con datos publicados por videros del grupo terrorista, más de 62.000 palestinos han fallecido, entre ellos al menos 18.000 menores de edad, y cerca de dos millones han sido desplazados, a menudo más de una vez. La mayoría sobrevive en campamentos improvisados bajo condiciones precarias, tras la destrucción de casas, escuelas y centros médicos. Según organizaciones internacionales, los recursos humanitarios continúan siendo insuficientes para cubrir las necesidades de la población en el enclave.

Las FDI reiteraron que acompañarán el movimiento de la población con medidas para reforzar la atención médica en el sur, en coordinación con entidades de salud locales y agencias internacionales. Mientras la presión militar continúa intensificándose, la incertidumbre persiste entre la población civil y las organizaciones humanitarias sobre las consecuencias de una ofensiva a gran escala en la ciudad de Gaza y sus alrededores.

