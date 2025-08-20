Mundo

El boom global de las carreras STEM: adolescentes eligen ciencia y tecnología para construir su futuro

La preferencia por disciplinas científicas y tecnológicas crece entre los jóvenes de distintos países, impulsada por el auge laboral, la versatilidad profesional y una nueva percepción sobre el papel clave de STEM en la vida cotidiana

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Las carreras STEM ofrecen salidas
Las carreras STEM ofrecen salidas profesionales diversas, desde inteligencia artificial hasta biología marina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laboratorios repletos de proyectos, aulas interactivas plagadas de dispositivos y conversaciones familiares donde se habla de inteligencia artificial o energías renovables: el fenómeno es mundial. Cada vez más adolescentes de diferentes regiones están apostando por las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la tendencia muestra una fuerza inédita que trasciende fronteras culturales y económicas. Hoy, hablar el lenguaje de los algoritmos, la robótica y el análisis de datos ya no es una curiosidad, sino una necesidad para quienes imaginan su futuro en el mundo contemporáneo.

Según un análisis de The Conversation, el auge de las carreras STEM es evidente en varios países y responde a factores tanto económicos como sociales. En Reino Unido, el interés por estas materias alcanzó un récord histórico en 2025: matemáticas, química y biología se consolidaron como las opciones más populares entre los estudiantes de nivel secundario. Este crecimiento no se limita a Europa. En Estados Unidos, las universidades registran un flujo sostenido y creciente de estudiantes en ingeniería, ciencias aplicadas e informática.

Ventajas económicas y laborales de las disciplinas STEM

La decisión de orientar la formación hacia carreras STEM tiene un sustento práctico indiscutible. The Conversation y The Guardian revelan que los egresados de áreas científicas y tecnológicas acceden a mayores beneficios económicos y mejores tasas de empleabilidad que quienes optan por otras disciplinas. Los sectores más dinámicos del mercado, desde inteligencia artificial y análisis de datos hasta energías renovables, ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones, exigen competencias avanzadas en matemáticas, tecnología y ciencias.

La tendencia STEM trasciende fronteras
La tendencia STEM trasciende fronteras y conecta a los jóvenes con los desafíos globales y la innovación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amplitud de salidas profesionales multiplica las oportunidades para los adolescentes: las ciencias abarcan desde la astronomía y la biología marina hasta la informática, la ingeniería ambiental o la medicina. En este escenario, las posibilidades para quienes eligen STEM se expanden a medida que surgen nuevas necesidades económicas y sociales vinculadas a la digitalización, la sustentabilidad y la innovación.

STEM, un puente entre lo cotidiano y lo creativo

El boom de las carreras científicas y tecnológicas no solo responde a variables económicas. La cultura digital convirtió a las STEM en una parte ineludible de la vida cotidiana y de la creatividad. Artistas, arquitectos, fotógrafos, músicos o chefs incorporan tecnología, conceptos de física o biología y análisis de datos en procesos creativos y prácticos. Aplicaciones móviles para la salud, sistemas de navegación GPS o la automatización en tareas domésticas son apenas una muestra de cómo el conocimiento científico y tecnológico se ha vuelto indispensable más allá del ámbito académico.

Esta familiaridad con la tecnología y los conceptos matemáticos no solo prepara para empleos calificados, sino que también otorga herramientas esenciales para la toma de decisiones y la adaptación al entorno digital y globalizado que define la vida de las nuevas generaciones.

Factores sociales y culturales que impulsan la vocación STEM

El auge global de las
El auge global de las carreras STEM impulsa a adolescentes a elegir ciencia y tecnología para su futuro

El auge de las STEM tiene raíces profundas en las transformaciones culturales, sociales y educativas internacionales. La preocupación por la crisis ambiental conduce a cientos de miles de adolescentes a interesarse por la ingeniería ambiental, la biotecnología o las ciencias naturales. De manera simultánea, la omnipresencia de empresas tecnológicas y plataformas digitales refuerza la percepción de que las competencias informáticas son tan necesarias como las habilidades tradicionales en cualquier profesión.

Medios de comunicación y productos culturales cumplen su rol: Blue Planet, presentado por Sir David Attenborough, movilizó el interés global por la biodiversidad marina y la contaminación por plásticos, mientras documentales sobre inteligencia artificial o salud digital disparan el entusiasmo por las disciplinas científicas dentro y fuera de las aulas.

Una tendencia transversal y en expansión

La percepción de que la ciencia y la tecnología constituyen herramientas versátiles, útiles y adaptables se afianza en todos los continentes. Elegir una carrera STEM ya no es solo una estrategia individual para mejorar la empleabilidad: es, para muchos jóvenes, una manera de conectar con los desafíos globales y contribuir activamente al bienestar colectivo.

Desde aprender a programar hasta investigar soluciones para el cambio climático o desarrollar inteligencia artificial ética, las ciencias y la tecnología dejan de ser opciones de nicho para consolidarse como el nuevo lenguaje común de la juventud mundial.

Hoy, los adolescentes que apuestan por STEM no solo buscan transformarse a sí mismos, sino también transformar el mundo que heredan y en el que desean dejar huella.

Temas Relacionados

Carreras STEMMatemáticasMercado laboral tecnológicoEducación científicaCienciaTecnologíaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La Iglesia de Kiruna enfrenta el tramo más complicado de su traslado sobre ruedas a una nueva ubicación

El operativo es parte de la mudanza total de la ciudad, que podría extenderse hasta 2035, obligada por el impacto de una compañía minera estatal

La Iglesia de Kiruna enfrenta

El papa León XIV visitará El Líbano, en lo que probablemente será su primer viaje al extranjero

Lo confirmó el cardenal libanés Bechara Rai. La visita estaría programada para antes de fin de año

El papa León XIV visitará

Por qué Tuvalu es el país menos visitado del mundo y qué lo hace tan especial

La experiencia de quienes llegan a este remoto archipiélago revela una realidad marcada por la tradición y la incertidumbre climática, en contraste con la globalización que transforma otros destinos, informa HowStuffWorks

Por qué Tuvalu es el

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen para definir las nuevas garantías de seguridad a Ucrania ante la ofensiva rusa

Altos mandos militares de la alianza atlántica analizan estrategias para fortalecer la protección de Kiev, en medio de renovados esfuerzos diplomáticos y propuestas de paz que involucran a Estados Unidos, Rusia y Europa

Los ministros de Defensa de

Milicias y redes tribales luchan por mantener vivo el narcoestado de Al Assad en Siria

A pesar de la ofensiva oficial, laboratorios se trasladan a zonas fuera del control estatal, donde milicias iraquíes y grupos tribales continúan gestionando rutas de exportación hacia países vecinos

Milicias y redes tribales luchan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿El viernes 29 de agosto

¿El viernes 29 de agosto es feriado o día no laborable en Perú? La norma en El Peruano lo aclara

Juan Manuel Urtubey: “En el 2027 tenemos que ir en un frente en el que estén desde Cristina hasta Carrió”

Novia de Fredy Guarín respondió a los comentarios del parecido que guarda con Sara Uribe y Karina García: “No me parezco a nadie”

Tiene 12 años, un alto coeficiente intelectual y ya cursa en la universidad: “Estudiar me parece fácil”

Congresista norteamericana festejó la libertad de Álvaro Uribe Vélez y lanzó fuerte pulla al presidente: “Petro, cada vez más solo”

INFOBAE AMÉRICA
Protección Civil habla de "escenario

Protección Civil habla de "escenario más favorable", con 21 incendios en situación 2 y menos activaciones de la UME

La AEMPS retira productos MediHoney para heridas y quemaduras por fallos en el envasado

Baidu, conocido como el 'Google chino', gana 1.798 millones de euros en el primer semestre, un 37,5% más

Polonia denuncia la caída de un presunto dron en el este del país

Ben Gvir se jacta de que los presos palestinos son obligados a ver fotografías de la destrucción de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears genera preocupación con

Britney Spears genera preocupación con un video impactante desde una casa desordenada

Los secretos del cambio físico de Austin Butler que lo han llevado al límite: “Pensé que estaba muriendo”

La faceta menos conocida de Patrick Dempsey: carreras, éxitos y nuevos desafíos fuera de la televisión

“Merlina” de Netflix lanza a Jenna Ortega al estrellato global: así vive su nueva etapa

La serie “Mussolini: Hijo del Siglo” debuta en MUBI con polémica, tecnología de vanguardia y una mirada incómoda al pasado italiano