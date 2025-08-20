Mundo

Denuncian que Rusia implementó programas de formación en drones en más de 500 escuelas del país

Según Inteligencia británica, la medida forma parte de una estrategia de “militarización” educativa vinculada a la guerra en Ucrania

Guardar
Rusia implementó programas de formación
Rusia implementó programas de formación en drones en más de 500 escuelas del país

Los servicios de Inteligencia del Reino Unido reportaron que Rusia ha comenzado a ofrecer formación en el uso de drones —también conocidos como aeronaves no tripuladas— en más de 500 escuelas y 30 centros de educación profesional, una iniciativa que estaría relacionada con su campaña militar en Ucrania.

El informe difundido por el Ministerio de Defensa británico señala que ya se ha capacitado a más de 2.500 docentes. Además, el ministro de Educación, Valeri Falkov, expresó en mayo de 2024 la intención del gobierno ruso de formar a un millón de especialistas en este ámbito para el año 2030.

Desde la perspectiva de Londres, estas medidas son un reflejo de la “militarización” progresiva del sistema educativo ruso, una estrategia que se ha intensificado desde que el presidente Vladimir Putin ordenara la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

En línea con este enfoque, Putin anunció en junio la creación futura de una unidad específica de drones dentro de las Fuerzas Armadas, con el objetivo, según la Inteligencia británica, de fortalecer estas capacidades a largo plazo.

Bomberos trabajan en el lugar
Bomberos trabajan en el lugar del ataque de un dron ruso, en el transcurso del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Sumy, Ucrania, en esta foto difundida el 20 de agosto de 2025. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Sumy/Cedida a REUTERS)

Una investigación reciente revelada por The Guardian, basada en el trabajo del medio ruso exiliado The Insider, sostiene que las autoridades rusas también han involucrado sistemáticamente a niños y adolescentes en el diseño y prueba de drones utilizados en la guerra contra Ucrania. Este proceso se desarrolla a través de concursos a nivel nacional que comienzan con videojuegos aparentemente inocentes y terminan con los estudiantes más talentosos siendo reclutados por empresas del sector defensa.

Todo empezó con un videojuego llamado Berloga, lanzado en 2022, en el que “osos inteligentes” deben defenderse de enjambres de abejas, a veces utilizando drones. Según la investigación, este juego es jugado por cientos de miles de jóvenes rusos y su desempeño puede traducirse en créditos adicionales para los exámenes finales de secundaria.

Los jugadores más exitosos avanzan a competencias más avanzadas, como Big Challenges, destinadas a identificar alumnos con alto potencial. Muchos de ellos son luego contactados por empresas rusas, algunas de las cuales están bajo sanciones internacionales debido a su participación en la industria militar del país.

El Berloga es jugado por
El Berloga es jugado por cientos de miles de jóvenes rusos (Foto: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

The Guardian cita los testimonios de tres adolescentes finalistas de estas competencias, quienes confirmaron estar trabajando en tecnologías relacionadas con drones. Explicaron que eran conscientes del uso militar de ciertos proyectos, pero que se les instruyó para ocultarlo.

“Nos prohibieron decir que era para la guerra, e inventamos aplicaciones civiles. Es un programa para niños… Un proyecto siempre debe tener un doble propósito, especialmente si eres estudiante. Es una regla no escrita que he visto en todas las competencias”, declaró uno de ellos a The Insider.

Vladimir Putin ha instado a aumentar la producción de drones en Rusia, una tecnología que se ha vuelto cada vez más crucial en el conflicto con Ucrania. Sin embargo, el combate con drones en el frente evoluciona constantemente, ya que ambos bandos desarrollan nuevas tecnologías para ampliar el alcance de estos dispositivos y eludir los sistemas de interferencia electrónica. En este contexto, Rusia busca entre sus jóvenes a los talentos tecnológicos más brillantes para reforzar su estrategia en esta área.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

RusiadronesescuelasInteligencia del Reino UnidoGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

Solo dos personas sobrevivieron al siniestro, según informaron las autoridades. La carretera de Herat es una de las más peligrosas del país gobernado por los talibanes

Las deportaciones compulsivas de afganos

Polonia confirmó que un drone militar ruso explotó en su territorio junto a la frontera con Ucrania

Una detonación en plena madrugada sacudió una aldea cercana a Ucrania. Fragmentos calcinados, sistemas de defensa en entredicho y la sombra de un conflicto que se siente cada vez más cerca

Polonia confirmó que un drone

El estudio de un esqueleto infantil olvidado durante casi un siglo modificó en 100 mil años un dato clave de la evolución humana

El fósil permaneció apartado 90 años, pero científicos de Israel y Francia lo rescataron. Ahora, su investigación impacta a los científicos

El estudio de un esqueleto

Un streamer francés murió durante una transmisión en vivo: hacía violentos desafíos de humillaciones online

El creador de contenido “Jean Pormanove”, de 46 años, se sometía actos degradantes ante miles de espectadores

Un streamer francés murió durante

Ejercicio militar en Estados Unidos con el foco en Indo-Pacífico: participaron tropas de Taiwán

Más de 500 soldados taiwaneses estuvieron en Northern Strike, simulacro internacional que por primera vez priorizó escenarios de conflicto en Asia, reflejando el cambio estratégico de Washington y sus aliados

Ejercicio militar en Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El debut fantasma del Rayo

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Continúa la guerra abierta entre los Beckham: los amigos de Nicola Peltz la defienden de quienes “la retratan como una zorra y una víbora”

Un alcalde socialista inicia una huelga de hambre para forzar la construcción de un instituto y avisa a Page: “No se puede engañar a la gente”

Sandra Cuevas denuncia falta de atención al drenaje en el barrio de Tepito

“No todos dormimos hasta tarde”, Angélica Lozano se despachó contra Petro tras informar que lleva 90 minutos de retraso en la reunión de presupuesto del 2026

INFOBAE AMÉRICA
Washington sanciona a cuatro miembros

Washington sanciona a cuatro miembros del TPI involucrados en casos contra Israel y EEUU

Ascienden a 26 los fallecidos por la explosión en una fábrica de pólvora de Rusia

Google Pixel 10 llega con cámara triple en todos sus modelos y tecnología magnética para la carga y los accesorios

Junts, BComú, ERC y PP piden una comparecencia urgente del gobierno de Collboni por los socorristas

Una investigación detecta disfunciones cardíacas tempranas en adultos con trastorno bipolar

ENTRETENIMIENTO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la segunda temporada de ‘En el barro’, el drama que causa furor en Netflix

Esta es la canción que Robert Plant considera la mejor de Led Zeppelin: “Fue la antítesis de la música”

Helen Mirren desafía los estereotipos de la edad: “Detesto la palabra ‘enérgica’, estoy viva. No me pongan esos horribles calificativos”

Suspenden el estreno del documental de Ozzy Osbourne a petición de su familia

Así es el nuevo k-drama en Netflix que reúne a Suzy y Kim Woo-bin