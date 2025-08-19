Zelensky dijo que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas

Zelensky señaló que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas (Europa Press/Presidencia de Ucrania)

La posibilidad de un encuentro entre los presidentes de Ucrania y Rusia se encuentra en discusión tras las reuniones que Volodimir Zelensky sostuvo este lunes en Washington. El mandatario ucraniano aseguró que está dispuesto a reunirse con Vladímir Putin “sin condiciones” en un plazo de dos semanas, aunque todavía no se ha fijado una fecha definitiva. Según Zelensky, el resultado de este primer contacto podría motivar la participación del presidente estadounidense, Donald Trump, en las negociaciones.

“Es posible que para que esto se requiera de la presión de Estados Unidos”, declaró Zelensky en una rueda de prensa en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca. El líder ucraniano explicó que la jornada de este lunes incluyó un encuentro bilateral con Trump y posteriormente un formato multilateral con seis líderes europeos, quienes han expresado su respaldo a Kiev en la guerra contra Rusia. Entre los temas tratados se encuentra un paquete de garantías de seguridad que contempla la entrega de armas estadounidenses por 90.000 millones de dólares a través de Europa, además de la posible incorporación de drones al equipamiento militar, aunque aún no existe un acuerdo formal.

El presidente de Ucrania indicó que para que este posible diálogo con el líder del Kremlin se concrete será necesaria la presión del presidente Donald Trump (EFE)

Zelensky indicó que no es viable establecer condiciones previas para la reunión y advirtió que demandar un alto el fuego primero podría derivar en múltiples exigencias adicionales de Rusia. “Si demandan un alto el fuego primero, Rusia plantearía cien demandas más”, señaló al tiempo que reiteró que cualquier negociación sobre cesión territorial debe realizarse directamente entre Kiev y Moscú, sin intermediaciones externas que comprometan la soberanía ucraniana.

Durante el encuentro en Washington, el presidente ucraniano agradeció a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por enviar una carta a Vladímir Putin abogando por la reunificación de los niños ucranianos deportados a territorios ocupados por Rusia. “Muchas gracias a su esposa, la primera dama de los Estados Unidos. Ella envió una carta a Putin sobre nuestros niños. Mi esposa, la primera dama de Ucrania, le entregó esa carta, no a usted, sino a su esposa”, señaló Zelensky al inicio de su encuentro con Trump.

Durante el encuentro en Washington, el presidente ucraniano agradeció a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por enviar una carta a Vladímir Putin abogando por la reunificación de los niños ucranianos deportados (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)

El mandatario estadounidense elogió la iniciativa: “La primera Dama sintió esto muy profundamente. Ella ha visto lo mismo que ustedes ven, y lo que yo también veo. Es horrible. Ella ama a los niños, tiene un hijo maravilloso al que probablemente ama más que a nadie, incluso más que a mí —odio admitirlo—. Era una carta muy hermosa y fue bien recibida por Putin”, afirmó Trump. La misiva se entregó durante la cumbre bilateral Trump-Putin del 15 de agosto y buscaba visibilizar el impacto de la guerra sobre los menores, instando a los líderes a actuar por su futuro.

La situación de los niños deportados también se enmarca en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2023 contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de menores ucranianos a territorios ocupados. Zelensky resaltó que los temas de paz y seguridad requieren coordinación directa con Rusia y con el apoyo de aliados internacionales, sin comprometer los principios de soberanía de Ucrania.

Zelensky indicó que no es viable establecer condiciones previas para la reunión y advirtió que demandar un alto el fuego primero podría derivar en múltiples exigencias adicionales de Rusia (EFE)

Adicionalmente, se discutieron las condiciones planteadas por Putin durante el encuentro de Alaska el viernes pasado, incluyendo la cesión de territorios ocupados, una propuesta que Kiev considera inaceptable. Funcionarios estadounidenses indicaron que se están trabajando los detalles logísticos y de formato para que la reunión entre Zelensky y Putin se lleve a cabo en las próximas dos semanas, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo negociado y seguro.

Zelensky concluyó que estas iniciativas buscan fortalecer la seguridad de Ucrania mediante apoyo militar y diplomático de Estados Unidos y Europa, mientras se mantienen conversaciones estratégicas que permitan avanzar en la paz sin comprometer la integridad territorial del país.

(Con información de EFE)