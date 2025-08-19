Mundo

Zelensky dijo que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas

El presidente de Ucrania indicó que para que este posible diálogo con el líder del Kremlin se concrete será necesaria la presión del presidente Donald Trump, así como el respaldo de los principales aliados europeos

Guardar
Zelensky señaló que espera un
Zelensky señaló que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas (Europa Press/Presidencia de Ucrania)

La posibilidad de un encuentro entre los presidentes de Ucrania y Rusia se encuentra en discusión tras las reuniones que Volodimir Zelensky sostuvo este lunes en Washington. El mandatario ucraniano aseguró que está dispuesto a reunirse con Vladímir Putin “sin condiciones” en un plazo de dos semanas, aunque todavía no se ha fijado una fecha definitiva. Según Zelensky, el resultado de este primer contacto podría motivar la participación del presidente estadounidense, Donald Trump, en las negociaciones.

Es posible que para que esto se requiera de la presión de Estados Unidos”, declaró Zelensky en una rueda de prensa en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca. El líder ucraniano explicó que la jornada de este lunes incluyó un encuentro bilateral con Trump y posteriormente un formato multilateral con seis líderes europeos, quienes han expresado su respaldo a Kiev en la guerra contra Rusia. Entre los temas tratados se encuentra un paquete de garantías de seguridad que contempla la entrega de armas estadounidenses por 90.000 millones de dólares a través de Europa, además de la posible incorporación de drones al equipamiento militar, aunque aún no existe un acuerdo formal.

El presidente de Ucrania indicó
El presidente de Ucrania indicó que para que este posible diálogo con el líder del Kremlin se concrete será necesaria la presión del presidente Donald Trump (EFE)

Zelensky indicó que no es viable establecer condiciones previas para la reunión y advirtió que demandar un alto el fuego primero podría derivar en múltiples exigencias adicionales de Rusia. “Si demandan un alto el fuego primero, Rusia plantearía cien demandas más”, señaló al tiempo que reiteró que cualquier negociación sobre cesión territorial debe realizarse directamente entre Kiev y Moscú, sin intermediaciones externas que comprometan la soberanía ucraniana.

Durante el encuentro en Washington, el presidente ucraniano agradeció a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por enviar una carta a Vladímir Putin abogando por la reunificación de los niños ucranianos deportados a territorios ocupados por Rusia. “Muchas gracias a su esposa, la primera dama de los Estados Unidos. Ella envió una carta a Putin sobre nuestros niños. Mi esposa, la primera dama de Ucrania, le entregó esa carta, no a usted, sino a su esposa”, señaló Zelensky al inicio de su encuentro con Trump.

Durante el encuentro en Washington,
Durante el encuentro en Washington, el presidente ucraniano agradeció a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por enviar una carta a Vladímir Putin abogando por la reunificación de los niños ucranianos deportados (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)

El mandatario estadounidense elogió la iniciativa: “La primera Dama sintió esto muy profundamente. Ella ha visto lo mismo que ustedes ven, y lo que yo también veo. Es horrible. Ella ama a los niños, tiene un hijo maravilloso al que probablemente ama más que a nadie, incluso más que a mí —odio admitirlo—. Era una carta muy hermosa y fue bien recibida por Putin”, afirmó Trump. La misiva se entregó durante la cumbre bilateral Trump-Putin del 15 de agosto y buscaba visibilizar el impacto de la guerra sobre los menores, instando a los líderes a actuar por su futuro.

La situación de los niños deportados también se enmarca en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2023 contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de menores ucranianos a territorios ocupados. Zelensky resaltó que los temas de paz y seguridad requieren coordinación directa con Rusia y con el apoyo de aliados internacionales, sin comprometer los principios de soberanía de Ucrania.

Zelensky indicó que no es
Zelensky indicó que no es viable establecer condiciones previas para la reunión y advirtió que demandar un alto el fuego primero podría derivar en múltiples exigencias adicionales de Rusia (EFE)

Adicionalmente, se discutieron las condiciones planteadas por Putin durante el encuentro de Alaska el viernes pasado, incluyendo la cesión de territorios ocupados, una propuesta que Kiev considera inaceptable. Funcionarios estadounidenses indicaron que se están trabajando los detalles logísticos y de formato para que la reunión entre Zelensky y Putin se lleve a cabo en las próximas dos semanas, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo negociado y seguro.

Zelensky concluyó que estas iniciativas buscan fortalecer la seguridad de Ucrania mediante apoyo militar y diplomático de Estados Unidos y Europa, mientras se mantienen conversaciones estratégicas que permitan avanzar en la paz sin comprometer la integridad territorial del país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyVladimir PutinWashingtonCasa BlancaUcraniaRusiaGuerra Rusia-UcraniaÚltimas Noticias AméricaOTANUnión Europea

Últimas Noticias

La OTAN confirmó que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania sin desplegar tropas en el terreno

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, calificó la decisión estadounidense como un “gran paso” y un “logro que marca la diferencia” para la protección de Kiev frente a las agresiones de Moscú

La OTAN confirmó que Estados

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Garantías de seguridad, la posibilidad de una cumbre con Vladimir Putin y concesiones territoriales fueron algunos de los temas que se trataron en la Casa Blanca

Las claves de la reunión

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

La escalada militar entre Teherán y Jerusalén dejó miles de víctimas en junio y amenaza con reanudarse, mientras crece la desconfianza internacional por el avance nuclear iraní y la fragilidad de la mediación occidental.

Irán amenazó con una nueva

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

Lula da Silva y Daniel Noboa coincidieron en la necesidad de estrechar vínculos económicos en un contexto marcado por la presión arancelaria impuesta por el gobierno de Donald Trump

Los presidentes de Brasil y

El MAS se desploma en el Parlamento de Bolivia: apenas un diputado y sin senadores

Tras casi 20 años de hegemonía política, el Movimiento al Socialismo (MAS) enfrenta su peor resultado electoral

El MAS se desploma en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Andeg tras salida de Yanod

Andeg tras salida de Yanod Márquez: “intervención de Air-e no tenía una estructura clara”

Atomización y pases de factura: la oferta de centro pierde atractivo en la polarización entre LLA y el peronismo

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas y 10 medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio

La dieta que ayuda a controlar la glucosa en adultos con diabetes tipo 2

Qué se celebra el 19 de agosto en el Perú: independencia, bandoleros, leyendas y conservación

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno estudia un 'decreto

El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

Carlos Alcaraz conquista Cincinnati por la retirada de Sinner

El británico Kyle Edmund anuncia su retirada

Siria estima en más de 300.000 las personas desaparecidas desde la década de 1970

La microbiota modula el impacto positivo del ejercicio físico moderado sobre la memoria, según un estudio

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Sharon Stone no volvería a interpretar a su personaje de “Bajos Instintos”

Sharon Stone confesó haber tenido un romance con el rapero Nelly

Brad Pitt puso en venta su casa en Los Ángeles que fue robada

Quentin Tarantino reveló cuál es su película favorita antes de planear su retiro

El hijo de Nicolas Cage rompió el silencio tras su sentencia por agresión