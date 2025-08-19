Mundo

Vivió 8 años sin saber que tenía un cuchillo completo dentro de su pecho

El hombre de 44 años acudió al hospital por supuración en el pezón, sin sospechar que portaba el arma desde una agresión violenta

Por Nazareno Rosen

Un hombre de 44 años
Un hombre de 44 años en Tanzania vivió ocho años con un cuchillo completo alojado en su pecho sin saberlo ( Journal of Surgical Case Reports)

Un hombre de 44 años acudió al hospital en Tanzania después de notar que su pezón derecho comenzaba a supurar pus, sin imaginar que los médicos descubrirían un cuchillo alojado en su pecho desde hacía ocho años. Durante casi una década, había llevado una vida completamente normal, sin experimentar dolor torácico, dificultades respiratorias, tos o fiebre.

El paciente, cuya identidad no fue revelada, se encontraba en perfecto estado de salud cuando buscó atención médica debido a una secreción que emanaba justo debajo de su pezón derecho, según informó The Sun. Los médicos no encontraron inicialmente signos evidentes que explicaran el origen de la infección, ya que sus signos vitales permanecían normales y no presentaba síntomas adicionales.

La situación cambió radicalmente cuando el paciente relató a los profesionales sanitarios un episodio violento ocurrido ocho años atrás. Durante esa altercación violenta, había sufrido múltiples cortes en el rostro, espalda, pecho y abdomen. En aquel momento, recibió únicamente primeros auxilios superficiales para cerrar las heridas, y debido a los recursos limitados en su área geográfica, no se le practicaron radiografías ni estudios adicionales de diagnóstico por imagen.

El paciente se recuperó satisfactoriamente
El paciente se recuperó satisfactoriamente tras la cirugía y fue dado de alta sin complicaciones (Journal of Surgical Case Reports)

Según el paciente, jamás experimento otros síntomas, negó haber presentado fiebre, dolor, o molestias en la zona donde tenía alojado el cuchillo; hasta que, luego de ocho años, se percató de la extraña secreción que salía de su pezón, razón por la que inicialmente acudió al hospital.

Una radiografía de tórax reveló la impactante verdad: un objeto metálico retenido que resultó ser un cuchillo completo en el interior de su pecho. El arma había penetrado a través de su escápula y se encontraba rodeada de pus y tejido necrótico, creando la infección que finalmente lo llevó a buscar ayuda médica.

Los médicos del Hospital Nacional Muhimbili procedieron inmediatamente con una intervención quirúrgica para extraer el cuchillo. Durante la operación, también drenaron el material purulento y removieron el tejido muerto que se había acumulado alrededor del objeto extraño.

La intervención quirúrgica permitió extraer
La intervención quirúrgica permitió extraer el cuchillo y drenar el material purulento (Journal of Surgical Case Reports)

El hombre permaneció 24 horas en cuidados intensivos antes de ser trasladado a la sala general, donde fue monitoreado durante diez días adicionales.

La supervivencia durante ocho años se debió a un mecanismo extraordinario del cuerpo humano. Según explicaron los especialistas en el reporte médico publicado en el Journal of Surgical Case Reports, su organismo logró encapsular el cuerpo extraño dentro de una cápsula fibrosa, limitando la inflamación y el daño tisular. Este proceso natural de encapsulamiento actuó como una barrera protectora que impidió complicaciones mayores durante casi una década.

Sin embargo, según detalló el Journal of Surgical Case Reports, los investigadores advirtieron sobre el riesgo considerable de desenlace fatal que representaba el cuchillo retenido. La supuración del pezón indicaba que el paciente había comenzado a desarrollar complicaciones serias, señalando que el mecanismo protectivo de su cuerpo finalmente estaba fallando.

El hombre se recuperó exitosamente de la cirugía y fue dado de alta tras completar su período de observación. Sus citas de seguimiento transcurrieron sin complicaciones, confirmando que la extracción había sido completamente exitosa.

La publicación del caso se dio el pasado mes de julio y, desde entonces, la historia ha ido ganando popularidad. Hasta ahora, sigue llamando la atención el hecho de que la hoja no haya rozado con órganos importantes, tales como el corazón, o los pulmones, durante todo el lapso de tiempo que estuvo dentro del paciente.

Temas Relacionados

Cuerpo extrañoTanzaniaHospital Nacional MuhimbiliCirugía de emergenciaCaso médico extraordinarioNewsroom BUE

