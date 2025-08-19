Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, encabeza al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, al primer ministro británico, Keir Starmer, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a otros líderes europeos. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Durante su segunda reunión en la Oficina Oval este año, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar los esfuerzos europeos para supervisar cualquier acuerdo de paz en Ucrania, mientras que su líder, Volodimir Zelensky, expresó su gratitud y vistió ropa más elegante.

Y el vicepresidente J.D. Vance mantuvo la boca cerrada.

Mientras Trump recibía a Zelensky y a los principales líderes europeos para impulsar meses de esfuerzos estancados, liderados por Estados Unidos, para detener la guerra de tres años y medio con Rusia, el tono y el estilo de la reunión fueron muy diferentes a los de cuando el presidente de Ucrania fue expulsado de la Casa Blanca en febrero.

Tras las conversaciones, Trump afirmó que trabajaría para organizar una reunión entre Zelensky y el presidente ruso, Vladimir Putin. El líder estadounidense llamó a Putin, quien recibió un trato de alfombra roja en una cumbre en Alaska el viernes pasado con Trump, para hablar sobre la extraordinaria reunión de aliados. Estas son las conclusiones clave de la reunión:

Trump sugirió que Estados Unidos podría respaldar las garantías de seguridad para Ucrania

Donald Trump. REUTERS/Alexander Drago

Una cuestión central para las conversaciones de paz es cómo prevenir nuevas agresiones rusas en el futuro.

Trump ha descartado permitir que Ucrania se una a la OTAN, lo que extendería la protección de la alianza militar al país asediado. Sin embargo, expresó su apoyo a las garantías de seguridad para Ucrania, aunque los detalles siguen siendo imprecisos.

Los países europeos “quieren brindar protección y están muy convencidos de ello, y les ayudaremos con eso”, dijo Trump.

Trump, Zelensky, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en medio de negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de agosto de 2025. REUTERS/Alexander Drago

Esto complació a Zelensky, quien afirmó que Estados Unidos estaba ofreciendo “una señal muy contundente y está listo para las garantías de seguridad”.

Dado que los europeos buscan establecer una fuerza que pueda respaldar cualquier acuerdo de paz en Ucrania, Trump sugirió que Putin estaría dispuesto a aceptar garantías de seguridad. Su enviado especial, Steve Witkoff, declaró el domingo que Moscú estaba dispuesto a aceptar protecciones similares a las de la OTAN para Ucrania.

En la Casa Blanca, los líderes europeos elogiaron esa idea y el significado más amplio que conllevaría. “Cuando hablamos de garantías de seguridad, hablamos de la seguridad integral del continente europeo”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, no está claro qué aceptaría Moscú, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha rechazado la idea de una fuerza de paz de la OTAN en Ucrania.

Los líderes europeos elogian a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, posan para una foto de familia en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 18 de agosto de 2025. REUTERS/Alexander Drago

Los europeos acudieron para mostrar un frente unido en Ucrania, y muchos utilizaron sus declaraciones públicas para elogiar a Trump. Esto fue sorprendente dadas las tensiones generadas por las amenazas de Trump de imponer aranceles elevados y otros asuntos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a Trump “querido Donald” y, refiriéndose a los combates en Ucrania, dijo: “Si jugamos bien, podríamos ponerle fin”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que todas las partes estaban trabajando juntas por una paz justa y duradera.

NATO Secretary General Mark Rutte. REUTERS/Al Drago

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que las reuniones podrían dar “un paso adelante realmente importante hoy” y que el resultado podría ser “un paso histórico en términos de seguridad para Ucrania y la seguridad en Europa”. El canciller alemán, Friedrich Merz, ofreció un tono más mesurado y afirmó que “el camino está abierto ahora” para detener los combates, pero que los próximos pasos son “más complejos”.

“Intentemos presionar a Rusia”, dijo Merz, añadiendo que le gustaría que se concretara un alto el fuego.

Trump se mantuvo evasivo, afirmando: “Si podemos lograr el alto el fuego, genial”, pero insinuó que no era un factor decisivo. Tras la cumbre del viernes, abandonó su presión para un alto el fuego, coincidiendo con la postura de Putin de que las negociaciones deberían centrarse en un acuerdo a largo plazo.

Los buenos sentimientos se extendieron a Zelensky y Trump. Después de que el líder ucraniano elogiara la “muy buena conversación” con Trump, el presidente estadounidense respondió: “Excelentes comentarios. Lo agradezco”.

Vestimenta más formal —y una recepción muy distinta— para Zelensky

La reunión con Trump en el Despacho Oval el lunes fue radicalmente distinta a la de hace seis meses, cuando Trump y Vance criticaron duramente a Zelensky por no agradecer lo suficiente el apoyo militar estadounidense.

Trump incluso pareció disfrutar cuando un periodista de un medio conservador le preguntó por qué Zelensky no llevaba traje en la Casa Blanca.

El líder de Ucrania llegó esta vez vestido con camisa y blazer negros. El mismo periodista le dijo a Zelensky: “Te ves fabuloso”, y Trump respondió: “Yo dije lo mismo”.

Entonces Trump le dijo a Zelensky: “Ese es el que te atacó la última vez”. El presidente ucraniano dijo que lo recordaba y luego, con picardía, irritó a su interlocutor.

“Llevas el mismo traje”, dijo Zelensky, mientras las risas resonaban en la sala. “Yo me cambié. Tú no”.

Foto del Presidente ucraniano Volodimir Zelenski saludando al encontrarse con Donald Trump en la Casa Blanca August 18, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de Ucrania suele aparecer con su sudadera o camiseta distintiva, una muestra de solidaridad con las fuerzas ucranianas en el frente. Zelensky también expresó su gratitud a los aliados estadounidenses y europeos por el apoyo a su país, y agradeció repetidamente a la primera dama Melania Trump por enviar una carta a Putin para detener la matanza de niños durante la guerra.

En el Despacho Oval, Vance no hizo declaraciones públicas.

Los próximos pasos en las negociaciones vuelven a depender de Putin

Trump, quien se jactó en numerosas ocasiones durante la campaña de que podría resolver la guerra de Rusia en Ucrania en un día, dijo repetidamente el lunes que era mucho más complicado de lo que jamás imaginó.

Pero también sugirió —probablemente de forma inverosímil— que los combates que se han prolongado durante años podrían terminar rápidamente.

“En una o dos semanas sabremos si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha va a continuar”, dijo Trump, incluso sugiriendo que los problemas aún por resolver no eran “demasiado complejos”. Aun así, aún quedan muchos asuntos por resolver, incluyendo líneas rojas incompatibles, como si Ucrania cederá territorio a Rusia, el futuro del ejército ucraniano y si el país finalmente contará con garantías de seguridad duraderas y significativas contra nuevas agresiones rusas.

Trump afirmó que, tras la reunión entre Zelensky y Putin, un siguiente paso clave sería celebrar una reunión con los tres.

Aunque muchos líderes europeos se oponen a renunciar a un posible alto el fuego en el camino hacia la paz duradera, apoyan dicha reunión mientras tanto. Macron sugirió que otra cumbre podría contar con la participación de Trump, Zelensky, Putin y los principales líderes europeos.

“La idea de una reunión trilateral es muy importante, porque es la única manera de solucionarlo”, declaró el presidente francés.

