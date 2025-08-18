Rusia rechazó el posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania: “Hacen todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre”

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una imagen de archivo. (EFE/ Sergei Ilnitsky)

Rusia expresó este lunes su más enérgico rechazo al posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania una vez alcanzado un alto el fuego, propuesta discutida este domingo durante la reunión de la llamada “Coalición de Voluntarios”, copresidida por los líderes del Reino Unido y Francia.

“Confirmamos nuestro categórico rechazo a cualquier guión que prevea la presencia de un contingente militar de la OTAN en Ucrania, lo cual implica una escalada incontrolable del conflicto con consecuencias impredecibles”, señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado oficial difundido por la Cancillería rusa.

Zajárova criticó duramente las recientes declaraciones de Londres y París en el contexto de la reunión celebrada hoy en Washington, convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con la participación del mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, y varios líderes europeos. Según la portavoz, dichas afirmaciones “en esencia muestran sus aspiraciones abiertamente provocadoras y depredadoras respecto al conflicto en Ucrania”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y lideres europeos posan para una foto en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 18 de agosto de 2025. (REUTERS/Alexander Drago)

“Estas declaraciones belicistas, que son de facto una instigación cínica a continuar las acciones bélicas, solo confirman que Londres no está interesada en solucionar la situación y solo hace todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre”, denunció.

Zajárova también acusó al gobierno británico de obstaculizar cualquier posibilidad de salida negociada al conflicto. “La política de los británicos simplemente no le permite a Kiev salir del conflicto por medio de negociaciones, con lo cual, como es habitual para ellos, alargan de un modo arrogante y autosuficiente los sufrimientos del pueblo ucraniano”, afirmó.

La portavoz agregó que el Reino Unido, al que calificó como una potencia en declive dentro de la escena internacional, “dudosamente es capaz de comprender toda la carga de la responsabilidad que asumen, y las consecuencias potencialmente catastróficas de la política destructiva elegida”.

“Llamamos a Londres a abstenerse de gambitos geopolíticos peligrosos y mal planificados o, al menos, no obstaculizar el trabajo minucioso de los negociadores rusos y estadounidenses”, añadió.

El día anterior, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteraron su apoyo incondicional a Ucrania y valoraron el compromiso de Zelensky con una solución pacífica al conflicto. Ambos líderes respaldaron “una paz justa y duradera”, al tiempo que reconocieron el papel central que la “coalición de voluntarios” jugaría en el proceso de estabilización.

El primer ministro británico Keir Starmer, izquierda, y el presidente francés Emmanuel Macron. (Leon Neal/Pool Foto vía AP)

Además, destacaron la disposición del presidente Trump a ofrecer “garantías de seguridad a Ucrania”, y subrayaron que la fuerza multinacional propuesta tendría un rol clave en el país tras el cese de hostilidades.

Según lo acordado, Reino Unido y Francia manifestaron su “disposición a desplegar una fuerza de garantías una vez que hayan cesado las hostilidades, y a ayudar a proteger los cielos y mares de Ucrania y regenerar las fuerzas armadas del país”.

Zelensky, Starmer y Macron viajaron este lunes a Estados Unidos, acompañados de otros líderes europeos, para participar en la cumbre convocada por Trump con el fin de impulsar una salida negociada a la guerra en Ucrania.

(Con información de EFE)