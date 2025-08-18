Mundo

Rusia rechazó el posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania: “Hacen todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre”

La portavoz del Kremlin advirtió sobre una “escalada incontrolable” del conflicto si se concreta la propuesta discutida por la “Coalición de Voluntarios”, impulsada por Reino Unido y Francia

Guardar
La portavoz del Ministerio de
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una imagen de archivo. (EFE/ Sergei Ilnitsky)

Rusia expresó este lunes su más enérgico rechazo al posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania una vez alcanzado un alto el fuego, propuesta discutida este domingo durante la reunión de la llamada “Coalición de Voluntarios”, copresidida por los líderes del Reino Unido y Francia.

“Confirmamos nuestro categórico rechazo a cualquier guión que prevea la presencia de un contingente militar de la OTAN en Ucrania, lo cual implica una escalada incontrolable del conflicto con consecuencias impredecibles”, señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado oficial difundido por la Cancillería rusa.

Zajárova criticó duramente las recientes declaraciones de Londres y París en el contexto de la reunión celebrada hoy en Washington, convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con la participación del mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, y varios líderes europeos. Según la portavoz, dichas afirmaciones “en esencia muestran sus aspiraciones abiertamente provocadoras y depredadoras respecto al conflicto en Ucrania”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y lideres europeos posan para una foto en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 18 de agosto de 2025. (REUTERS/Alexander Drago)

“Estas declaraciones belicistas, que son de facto una instigación cínica a continuar las acciones bélicas, solo confirman que Londres no está interesada en solucionar la situación y solo hace todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre”, denunció.

Zajárova también acusó al gobierno británico de obstaculizar cualquier posibilidad de salida negociada al conflicto. “La política de los británicos simplemente no le permite a Kiev salir del conflicto por medio de negociaciones, con lo cual, como es habitual para ellos, alargan de un modo arrogante y autosuficiente los sufrimientos del pueblo ucraniano”, afirmó.

La portavoz agregó que el Reino Unido, al que calificó como una potencia en declive dentro de la escena internacional, “dudosamente es capaz de comprender toda la carga de la responsabilidad que asumen, y las consecuencias potencialmente catastróficas de la política destructiva elegida”.

“Llamamos a Londres a abstenerse de gambitos geopolíticos peligrosos y mal planificados o, al menos, no obstaculizar el trabajo minucioso de los negociadores rusos y estadounidenses”, añadió.

El día anterior, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteraron su apoyo incondicional a Ucrania y valoraron el compromiso de Zelensky con una solución pacífica al conflicto. Ambos líderes respaldaron “una paz justa y duradera”, al tiempo que reconocieron el papel central que la “coalición de voluntarios” jugaría en el proceso de estabilización.

El primer ministro británico Keir
El primer ministro británico Keir Starmer, izquierda, y el presidente francés Emmanuel Macron. (Leon Neal/Pool Foto vía AP)

Además, destacaron la disposición del presidente Trump a ofrecer “garantías de seguridad a Ucrania”, y subrayaron que la fuerza multinacional propuesta tendría un rol clave en el país tras el cese de hostilidades.

Según lo acordado, Reino Unido y Francia manifestaron su “disposición a desplegar una fuerza de garantías una vez que hayan cesado las hostilidades, y a ayudar a proteger los cielos y mares de Ucrania y regenerar las fuerzas armadas del país”.

Zelensky, Starmer y Macron viajaron este lunes a Estados Unidos, acompañados de otros líderes europeos, para participar en la cumbre convocada por Trump con el fin de impulsar una salida negociada a la guerra en Ucrania.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

RusiaUcraniaOTANReino UnidoFranciaGuerra Rusia UcraniaMaría Zajárova

Últimas Noticias

Una carta para Melania y un traje: así cautivó Volodimir Zelensky a Donald Trump en la Casa Blanca

La cálida reunión de líderes en la Casa Blanca se produce seis meses después del fiasco de febrero

Una carta para Melania y

Hamas aceptó una propuesta de tregua en Gaza: Netanyahu dijo que los terroristas están bajo presión ante la inminente ofensiva

El grupo que controla la Franja no dio detalles sobre las condiciones para frenar la guerra e Israel por ahora no se ha ha pronunciado al respecto

Hamas aceptó una propuesta de

La ONU reiteró su disposición a “apoyar cualquier esfuerzo” que conduzca a la paz en Ucrania

También expresó su preocupación por los ataques de Rusia del fin de semana, que dejaron víctimas civiles y daños en infraestructura

La ONU reiteró su disposición

El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

Solo existen tres ejemplares en el mundo. El sombrero, datado del Antiguo Egipto, fue restaurado y ahora ofrece al público una mirada inédita a la vestimenta y la historia

El extraño sombrero de 2.000

Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

Tres sospechosos fueron capturados en menos de ocho horas luego de sustraer una joya única, gracias a tecnología de inteligencia artificial y un operativo coordinado por las autoridades locales

Robaron un diamante rosa valorado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Monreal se compromete a sacar

Monreal se compromete a sacar adelante la agenda legislativa de Sheinbaum

Explosión en Trujillo: alertan sobre facilidad para adquirir dinamita, según exconsejero de La Libertad

Bogotá tomará acciones de control y seguridad en el Terminal de Salitre tras agresión de un mayor de edad a dos viajeros con arma blanca

México: cotización de cierre del euro hoy 18 de agosto de EUR a MXN

La maniobra del falso taxista que se quedaba con las tarjetas de crédito y débito de sus pasajeros y está libre

INFOBAE AMÉRICA
La flota de The Ocean

La flota de The Ocean Race Europe se comprime camino de Portugal

Marash Kumbulla jugará cedido en el RCD Mallorca

Eric Bailly firma con el Real Oviedo hasta 2027

El Gobierno de Trump estudia hacerse con un 10% de Intel convirtiendo las subvenciones de Biden en acciones

Pablo Carreño debuta con triunfo en Winston-Salem

ENTRETENIMIENTO

La “reina de la ketamina”

La “reina de la ketamina” se declaró culpable por la sobredosis que mató a Matthew Perry

La razón por la que Margaret Qually quiso emparejar a su madre con Bill Murray

Tras más de 50 años ocultas, Paul McCartney revela fotos sorprendentes de los inicios de The Beatles

Alan Cumming regresa como Nightcrawler y confiesa que ‘Avengers: Doomsday’ fue una experiencia “sanadora”

Bella Ramsey confesó que quiere interpretar a Spider-Man en una próxima película