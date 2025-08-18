Mundo

Donald Trump dijo que avanzan los preparativos para una reunión entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

El estadounidense también detalló que el encuentro con el ucraniano y los líderes europeos en la Casa Blanca se centró en las garantías de seguridad para Ucrania: “Será proporcionada por los diversos países europeos, en coordinación con EEUU”

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Alexander Drago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que comenzó a organizar una cumbre entre los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelensky, a la que seguirán conversaciones a tres partes en las que él participaría.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”, declaró Trump tras recibir al ucraniano y a líderes europeos en la Casa Blanca.

Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que participarían los dos presidentes y yo”, agregó.

Trump también declaró el lunes tras conversar con líderes europeos que Europa podría brindar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia, en el que Washington cumpliría un papel de coordinación.

“En la reunión, discutimos sobre las garantías de seguridad para Ucrania, sobre cuáles podrían brindar los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos”, escribió Trump en su red Truth Social.

Trump y Zelensky en el
Trump y Zelensky en el salón oval de la Casa Blanca. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Al inicio del encuentro multilateral Trump insistió en que hoy era necesario debatir el “intercambio de territorios”, una propuesta lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin durante su encuentro de la semana pasada en Alaska y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

Zelensky calificó de “buenas” las conversaciones con Trump

El presidente de Ucrania calificó como “buenas” y “constructivas” las conversaciones mantenidas este lunes en la Casa Blanca. Durante el encuentro, Zelensky insistió en la importancia de las garantías de seguridad para Ucrania y el regreso de los niños ucranianos que permanecen fuera del país.

En el desarrollo de la reunión, Zelensky aseguró: “La seguridad de Ucrania depende de Estados Unidos y de los líderes europeos. Todos nosotros queremos poner fin a la guerra, parar a Rusia y parar la guerra”, afirmando además que los países aliados “han ayudado mucho” y celebrando la “gran unidad” demostrada durante la jornada.

Zelensky anunció también su intención de avanzar en la resolución de “temas delicados, los territoriales”, especificando que estos serían discutidos en una futura reunión trilateral con el presidente de Rusia. Según el mandatario ucraniano, Trump expresó su disposición a organizar ese encuentro, mencionando que asistiría “si ambos países --tanto Ucrania como Rusia-- desean” su presencia.

Friedrich Merz. REUTERS/Al Drago
Friedrich Merz. REUTERS/Al Drago

El canciller alemán, Friedrich Merz, quien recientemente coordinó un encuentro virtual con líderes europeos en apoyo a Kiev, celebró la reunión entre Zelensky y Trump en Washington como “fructífera”. Según Merz, “los próximos pasos son los más complejos” y destacó la necesidad de un alto el fuego antes del siguiente diálogo trilateral.

El jefe de Gobierno alemán remarcó que la “credibilidad” de estos esfuerzos requiere “al menos de un alto el fuego desde el comienzo de las negociaciones serias a partir del siguiente paso”, en alusión a la presión internacional ejercida sobre Moscú.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, agradeció al mandatario estadounidense por “haber superado el estancamiento” en el diálogo con Rusia, mencionando como avance la apertura de negociaciones entre Kiev y Moscú. Rutte declaró que “tenemos que detener las muertes. Tenemos que detener la destrucción de la infraestructura ucraniana”, reforzando la necesidad de concretar un acuerdo de paz.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, consideró el encuentro como “un día importante” tras casi tres años sin señales de diálogo por parte rusa. Por su parte, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el jefe de Gobierno británico, Keir Starmer, coincidieron en que las últimas semanas han representado mayores progresos para el fin de la guerra que todo el periodo previo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la reunión y subrayó la necesidad de “asegurar que los niños regresen a Ucrania con sus familias”, abogando por “una paz justa y duradera”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respaldó la importancia de organizar un encuentro trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, añadiendo que a continuación sería necesario ampliar el diálogo a una reunión cuadrilateral dado el impacto de las garantías de seguridad en “toda la seguridad del continente europeo”.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

donald trumpvolodimir zelenskyvladimir putinguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

La escalada militar entre Teherán y Jerusalén dejó miles de víctimas en junio y amenaza con reanudarse, mientras crece la desconfianza internacional por el avance nuclear iraní y la fragilidad de la mediación occidental.

Irán amenazó con una nueva

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

Lula da Silva y Daniel Noboa coincidieron en la necesidad de estrechar vínculos económicos en un contexto marcado por la presión arancelaria impuesta por el gobierno de Donald Trump

Los presidentes de Brasil y

El MAS se desploma en el Parlamento de Bolivia: apenas un diputado y sin senadores

Tras casi 20 años de hegemonía política, el Movimiento al Socialismo (MAS) enfrenta su peor resultado electoral

El MAS se desploma en

Los cancilleres de India y China se reunieron en Nueva Delhi en medio de tensiones fronterizas

La visita del ministro chino Wang Yi coincide con presiones comerciales de Estados Unidos hacia India por sus vínculos con Rusia

Los cancilleres de India y

Rusia rechazó el posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania: “Hacen todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre”

La portavoz del Kremlin advirtió sobre una “escalada incontrolable” del conflicto si se concreta la propuesta discutida por la “Coalición de Voluntarios”, impulsada por Reino Unido y Francia

Rusia rechazó el posible despliegue
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rafael López Aliaga exige vetar

Rafael López Aliaga exige vetar a Ricardo Morán y Yo Soy por no dejar que participante agradezca a Dios: “Lo repudiamos”

Incendio en Tacna encubría un homicidio: mujer es hallada con 12 puñaladas y parcialmente calcinada en edificio

La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en una causa contra Grabois por usurpación

Crecen las poblaciones de ardillas en CDMX: causas, consecuencias y cómo convivir con estas especies de forma segura

Una vendedora de desayunos y una exbarrendera aparecen como socias de empresa con contratos de S/ 2.500 millones con el Estado

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Trump estudia

El Gobierno de Trump estudia hacerse con un 10% de Intel convirtiendo las subvenciones de Biden en acciones

Pablo Carreño debuta con triunfo en Winston-Salem

Trump y Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

Irán advierte que la guerra con Israel podría reanudarse "en cualquier momento"

Robert MacIntyre y Tyrrell Hatton logran un puesto en el equipo europeo de la Ryder Cup

ENTRETENIMIENTO

“Good Boy”: la película de

“Good Boy”: la película de terror donde el protagonista es un perro lanzó su primer trailer

La “reina de la ketamina” se declaró culpable por la sobredosis que mató a Matthew Perry

La razón por la que Margaret Qually quiso emparejar a su madre con Bill Murray

Tras más de 50 años ocultas, Paul McCartney revela fotos sorprendentes de los inicios de The Beatles

Alan Cumming regresa como Nightcrawler y confiesa que ‘Avengers: Doomsday’ fue una experiencia “sanadora”