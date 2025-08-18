Mundo

La ONU reiteró su disposición a “apoyar cualquier esfuerzo” que conduzca a la paz en Ucrania

También expresó su preocupación por los ataques de Rusia del fin de semana, que dejaron víctimas civiles y daños en infraestructura

Guardar
Fotografía de archivo del secretario
Fotografía de archivo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres (d) y su portavoz Stéphane Dujarric (i). (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

La ONU expresó este lunes su disposición a respaldar cualquier iniciativa significativa que promueva la paz en Ucrania, al tiempo que celebró el “diálogo constructivo” entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y líderes europeos. Sin embargo, advirtió sobre la continuidad de los ataques rusos en todo el territorio ucraniano.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, “está siguiendo muy de cerca las discusiones en Washington”, señaló su portavoz, Stéphane Dujarric, en referencia a los encuentros mantenidos en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, y una delegación de alto nivel procedente de Europa.

A pesar de estos avances diplomáticos, Dujarric expresó la creciente preocupación del secretario general ante la ofensiva militar rusa. Está muy “preocupado por la continuación de ataques mortales de Rusia que hemos visto en toda Ucrania”, subrayó.

Según el portavoz, Guterres reiteró su llamado a una “paz amplia y sostenible” en Ucrania, basada en el respeto a “su soberanía, independencia e integridad territorial” y en conformidad con el derecho internacional. En ese sentido, reiteró su disposición a “apoyar cualquier esfuerzo importante hacia ese fin”.

Dujarric también se refirió a la reciente cumbre entre Donald Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrada el pasado viernes en Alaska, calificando el encuentro como un ejemplo de diálogo constructivo, especialmente relevante al tratarse de “dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad” que son “tan activos en la escena mundial”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar el fin de la guerra en Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, el 15 de agosto de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En paralelo a estos contactos diplomáticos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) actualizó los datos sobre la situación en el terreno. Según el informe, durante el fin de semana los ataques rusos han “matado y herido a civiles” y daños a viviendas e infraestructuras esenciales.

La ONU alertó además sobre el creciente peligro en las zonas de combate, especialmente debido al uso de drones de corto alcance, que han incrementado los daños a trabajadores humanitarios, recursos logísticos y centros de asistencia. Esta situación complica aún más las labores de ayuda a la población desplazada por el conflicto, especialmente en las regiones de Donetsk y Dnipro.

Solo entre las recientes reuniones presidenciales, alrededor de 3.700 personas —incluyendo un 10 % de niños— fueron evacuadas de las zonas más cercanas a la línea de fuego en Donetsk, de acuerdo con las autoridades locales.

El organismo internacional reafirma su compromiso con una resolución pacífica, recordando que solo mediante el diálogo, el respeto al derecho internacional y la cooperación multilateral será posible alcanzar una paz justa y sostenible para Ucrania.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Naciones UnidasONUUcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaInvasion de Rusia a UcraniaAntónio GuterresStéphane DujarricUltimas noticias America

Últimas Noticias

Hamas aceptó una propuesta de tregua en Gaza: Netanyahu dijo que los terroristas están bajo presión ante la inminente ofensiva

El grupo que controla la Franja no dio detalles sobre las condiciones para frenar la guerra e Israel por ahora no se ha ha pronunciado al respecto

Hamas aceptó una propuesta de

El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

Solo existen tres ejemplares en el mundo. El sombrero, datado del Antiguo Egipto, fue restaurado y ahora ofrece al público una mirada inédita a la vestimenta y la historia

El extraño sombrero de 2.000

Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

Tres sospechosos fueron capturados en menos de ocho horas luego de sustraer una joya única, gracias a tecnología de inteligencia artificial y un operativo coordinado por las autoridades locales

Robaron un diamante rosa valorado

Starmer aboga por una paz duradera en Ucrania ante la reunión clave en Washington: “Tenemos que hacerlo bien”

El primer ministro británico resaltó la importancia de lograr un acuerdo estable mientras líderes europeos buscan soluciones junto a Zelensky y Trump en la capital estadounidense

Starmer aboga por una paz

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Mark Anthony Kirby, británico de 38 años, había desarrollado una fascinación reciente por los arácnidos, que adquirió online sin ningún tipo de control

Compró arañas por internet, una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Querétaro lanza nueva prohibición contra

Querétaro lanza nueva prohibición contra artistas que hagan música con apología del delito

MLB en vivo: a qué hora juegan Ronald Acuña Jr y los Braves

Gustavo Bolívar habló de las elecciones en Bolivia: “Todo porque los candidatos de izquierda no se pusieron de acuerdo”

Desmantelado laboratorio de la estructura criminal Los Pachenca, en Cesar

Por el pago de deuda, el Gobierno tuvo superávit primario en julio, pero déficit financiero por $168.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El fundador del Cártel de Sinaloa 'El Mayo' Zambada acepta declararse culpable en EEUU para evitar ir a juicio

La selección española de squash llega al Campeonato de Europa en su "mejor momento"

Observan aves marinas que solo defecan cuando vuelan

Al Burhan reestructura el Estado Mayor del Ejército de Sudán por primera vez desde el inicio de la guerra

Investigadores descubren que actuar sobre las neuronas intestinales puede ayudar a combatir su inflamación

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift: “Ophelia” y más

Taylor Swift: “Ophelia” y más referencias a Shakespeare en “The Life of a Showgirl”

La selfie de Jennifer Aniston y Courteney Cox que reafirmó su larga amistad nacida en “Friends”

Adam Scott reveló el momento trascendental de su carrera: “Fue un golpe duro, llegué a pensar en dejar la actuación”

Dianna Agron abordó la maldición de ‘Glee’ al recordar a Cory Monteith: “No tenía una sola gota de egoísmo”

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia