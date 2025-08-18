Estados Unidos

EN VIVO: Donald Trump recibe a Volodimir Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca

El presidente estadounidense se reunirá con su par ucraniano en una cita clave, tras la cumbre con Putin, para discutir garantías de seguridad y el futuro de los territorios invadidos y ocupados por Rusia

Carlos Eduardo Martínez

Por Carlos Eduardo Martínez

Guardar
Zelensky vuelve a la Casa
Zelensky vuelve a la Casa Blanca para reunirse con Trump (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes en Washington con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en un encuentro clave para discutir el futuro de la guerra. La cita llega en medio de tensiones, después de que Trump afirmara que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa”, en línea con posiciones de larga data del Kremlin.

La reunión bilateral se produce después de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrada el viernes en Alaska. Aunque no hubo acuerdo sobre un alto el fuego, ambos mandatarios prometieron dar “garantías de seguridad robustas” a Ucrania. El gesto fue visto en Europa con cautela, ya que abre la puerta a una negociación que podría incluir concesiones territoriales a Moscú.

Antes de la reunión, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la OTAN están en discusión. La agenda de este lunes incluye un encuentro a solas entre Trump y Zelensky, y una reunión con líderes europeos quienes cruzaron el Atlántico para respaldar al presidente ucraniano en la negociación.

Ellos son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, b; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

A continuación el minuto a minuto con las noticias más destacadas de este evento:

En pocas líneas:

15:26 hsHoy

Así será la agenda oficial de los encuentros en la Casa Blanca

La agenda oficial difundida por un portavoz de la Presidencia de Ucrania detalla que la jornada diplomática en Washington D.C. comenzó a las 10:00 (hora local) con una reunión en la embajada ucraniana encabezada por Volodimir Zelensky, a la que asisten la presidenta de la Comisión EuropeaUrsula von der Leyen, y el presidente de FinlandiaAlexander Stubb. Otros líderes europeos se sumarán antes del mediodía.

A partir de las 13:00, Zelensky tiene previsto llegar a la Casa Blanca para mantener una reunión bilateral con el presidente Donald Trump a las 13:15. Luego, Trump saludará a los jefes de Estado y de gobierno europeos a las 14:15 en el Comedor de Estado, seguido de una fotografía oficial a las 14:30, según la misma fuente ucraniana.

El cronograma concluye a las 15:00 con una reunión multilateral en la Sala Este de la Casa Blanca, en la que participarán TrumpZelensky y líderes de FranciaReino Unido y Finlandia, acompañados por sus respectivos asesores diplomáticos y de seguridad nacional.

  • 10:00: Reunión en la embajada de Ucrania en Washington D.C., encabezada por Volodimir Zelensky. Asisten la presidenta de la Comisión EuropeaUrsula von der Leyen, y el presidente de FinlandiaAlexander Stubb. Otros líderes europeos se incorporarán antes del mediodía.
  • 12:00: Llegada de los líderes europeos al Pórtico Sur de la Casa Blanca. Almuerzo previsto en la Casa Blanca.
  • 13:00: Llegada del presidente Zelensky a la Casa Blanca.
  • 13:15: Reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y Volodimir Zelensky.
  • 14:15: El presidente Trump saluda a los líderes europeos en el Comedor de Estado.
  • 14:30: Fotografía oficial de grupo con Trump y los líderes europeos.
  • 15:00: Reunión multilateral en la Sala Este de la Casa Blanca. Participan TrumpZelenskyEmmanuel Macron (presidente de Francia, acompañado por el asesor Emmanuel Bonne), Keir Starmer (primer ministro del Reino Unido, con el asesor Jonathan Powell) y Alexander Stubb (presidente de Finlandia, con su jefe de gabinete Lauri Tierala).
14:40 hsHoy

Zelensky insiste en que son necesarias garantías de seguridad de EEUU para Ucrania, antes de la reunión con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que discutirá la obtención de garantías de seguridad occidentales para su país durante una reunión el lunes con el presidente estadounidense Donald Trump y líderes europeos.

“Tendremos tiempo para hablar sobre la arquitectura de las garantías de seguridad. Esto es, realmente, lo más importante”, dijo Zelensky en conversaciones con el enviado especial de Trump en Ucrania, Keith Kellogg.

14:37 hsHoy

Así están los preparativos en la Casa Blanca para la reunión entre Trump y Zelensky

El Informe de Román Lejtman, corresponsal de Infobae en Washington

14:34 hsHoy

Quiénes son los líderes de Europa que acompañarán a Zelensky en su reunión con Trump en Washington

El presidente ucraniano llega a la Casa Blanca acompañado de figuras clave, intentando asegurar garantías ante la amenaza rusa y buscando fortalecer la alianza transatlántica en un momento crítico

Por Josh BoakySamya Kullab

Quiénes son los líderes de
Quiénes son los líderes de Europa que acompañarán a Zelensky en su reunión con Trump en Washington

El futuro de Ucrania podría depender de una reunión organizada de forma apresurada para este lunes en la Casa Blanca, a la que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky llevará un extraordinario grupo de líderes europeos para mostrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un frente unido contra Rusia.

Leer la nota completa
14:33 hsHoy

Trump recibe a Zelensky en Washington para una reunión clave que busca definir el futuro de la invasión rusa a Ucrania

El mandatario ucraniano procura el respaldo internacional para evitar concesiones territoriales a Rusia, mientras en Europa crece la preocupación de que Estados Unidos influya en la negociación en términos favorables al Kremlin

Trump y Zelensky se reúnen
Trump y Zelensky se reúnen en Washington con líderes europeos en medio de las tensiones por Crimea y el ingreso a la OTAN (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes en Washington con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en un encuentro clave para discutir el futuro de la guerra. La cita llega en medio de tensiones, después de que Trump afirmara que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa”, en línea con posiciones de larga data del Kremlin.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Guerra en UcraniaDonald TrumpVolodímir ZelenskyVladímir PutinEstados UnidosWashingtonRusiaOTANCasa BlancaGuerra Rusia UcraniaInvasión a UcraniaÚltimas noticias América

Últimas noticias

El huracán Erin se fortalece y alcanza la categoría 4: esta es la trayectoria que seguirá esta semana

Las costas del este de los Estados Unidos permanecen bajo alerta por las lluvias y el fuerte oleaje que el primer gran ciclón de la temporada en el Atlántico puede provocar

El huracán Erin se fortalece

Mosquitos invaden Las Vegas: crecen las especies transmisoras de peligrosos virus en Nevada

Las autoridades sanitarias han externado su preocupación por los insectos portadores de enfermedades como dengue que ahora se muestran resistentes a los insecticidas

Mosquitos invaden Las Vegas: crecen

Clima en Dallas para el lunes 18 de agosto: temperaturas máximas y mínimas

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Dallas para el

La Competición del Mejor Ranger: cómo los soldados de élite del Ejército de EEUU llevan cuerpo y mente al límite

Según The Atlantic, el desafío anual en Fort Benning incluye marchas extenuantes, obstáculos, pruebas de tiro y navegación nocturna. Además evalúa la resistencia física y la capacidad de toma de decisiones de los miembros más preparados de las Fuerzas Armadas

La Competición del Mejor Ranger:

Clima en Nueva York: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento para el 18 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Nueva York: pronóstico

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno oficializó la reestructuración

El Gobierno oficializó la reestructuración del Ministerio de Economía y organismos descentralizados

Una gigante minera internacional anunció las mayores inversiones en cobre bajo el RIGI por USD 13.300 millones

Giro en la causa por la muerte de un médico y su hijo de 9 años en la Ruta 88: cocaína en sangre y exceso de velocidad

Le pregunté a mi esposa sobre sus fantasías sexuales y la respuesta cambió nuestro matrimonio

Cómo se escribe: ¿Aguardar algo o aguardar por algo? La RAE explica la forma correcta

INFOBAE AMÉRICA

Encontraron una dupla que potencia

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Jeanine Añez: “El objetivo se cumplió, apartar del poder a un partido que tanto dolor nos dejó”

El huracán Erin se fortalece y alcanza la categoría 4: esta es la trayectoria que seguirá esta semana

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia

DEPORTES

Dos sorpresas, un regreso y

Dos sorpresas, un regreso y una ausencia de peso: Scaloni anunció la pre lista de Argentina para los últimos partidos de Eliminatorias

Por qué Alpine podría terminar la temporada de la Fórmula 1 como la peor escudería con más puntos en la historia

El fastidio de Cavani tras ser el primer cambio en el triunfo de Boca Juniors y su reclamo a Úbeda: “¿Qué pasa?”

Tom Brady criticó la ambición económica en el deporte universitario: “Estos chicos son muy jóvenes, sus cerebros ni siquiera están completamente desarrollados”

Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono y anticipó que podría jugar en el debut del Real Madrid: “Tiene espíritu argentino”