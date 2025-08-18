EN VIVO: Donald Trump recibe a Volodimir Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes en Washington con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en un encuentro clave para discutir el futuro de la guerra. La cita llega en medio de tensiones, después de que Trump afirmara que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa”, en línea con posiciones de larga data del Kremlin.
La reunión bilateral se produce después de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrada el viernes en Alaska. Aunque no hubo acuerdo sobre un alto el fuego, ambos mandatarios prometieron dar “garantías de seguridad robustas” a Ucrania. El gesto fue visto en Europa con cautela, ya que abre la puerta a una negociación que podría incluir concesiones territoriales a Moscú.
Antes de la reunión, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la OTAN están en discusión. La agenda de este lunes incluye un encuentro a solas entre Trump y Zelensky, y una reunión con líderes europeos quienes cruzaron el Atlántico para respaldar al presidente ucraniano en la negociación.
Ellos son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, b; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
A continuación el minuto a minuto con las noticias más destacadas de este evento:
La agenda oficial difundida por un portavoz de la Presidencia de Ucrania detalla que la jornada diplomática en Washington D.C. comenzó a las 10:00 (hora local) con una reunión en la embajada ucraniana encabezada por Volodimir Zelensky, a la que asisten la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Otros líderes europeos se sumarán antes del mediodía.
A partir de las 13:00, Zelensky tiene previsto llegar a la Casa Blanca para mantener una reunión bilateral con el presidente Donald Trump a las 13:15. Luego, Trump saludará a los jefes de Estado y de gobierno europeos a las 14:15 en el Comedor de Estado, seguido de una fotografía oficial a las 14:30, según la misma fuente ucraniana.
El cronograma concluye a las 15:00 con una reunión multilateral en la Sala Este de la Casa Blanca, en la que participarán Trump, Zelensky y líderes de Francia, Reino Unido y Finlandia, acompañados por sus respectivos asesores diplomáticos y de seguridad nacional.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que discutirá la obtención de garantías de seguridad occidentales para su país durante una reunión el lunes con el presidente estadounidense Donald Trump y líderes europeos.
“Tendremos tiempo para hablar sobre la arquitectura de las garantías de seguridad. Esto es, realmente, lo más importante”, dijo Zelensky en conversaciones con el enviado especial de Trump en Ucrania, Keith Kellogg.
El Informe de Román Lejtman, corresponsal de Infobae en Washington
El futuro de Ucrania podría depender de una reunión organizada de forma apresurada para este lunes en la Casa Blanca, a la que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky llevará un extraordinario grupo de líderes europeos para mostrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un frente unido contra Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes en Washington con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en un encuentro clave para discutir el futuro de la guerra. La cita llega en medio de tensiones, después de que Trump afirmara que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa”, en línea con posiciones de larga data del Kremlin.