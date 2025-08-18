EN VIVO: Donald Trump recibe a Volodimir Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca

Zelensky vuelve a la Casa Blanca para reunirse con Trump (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes en Washington con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en un encuentro clave para discutir el futuro de la guerra. La cita llega en medio de tensiones, después de que Trump afirmara que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa”, en línea con posiciones de larga data del Kremlin.

La reunión bilateral se produce después de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrada el viernes en Alaska. Aunque no hubo acuerdo sobre un alto el fuego, ambos mandatarios prometieron dar “garantías de seguridad robustas” a Ucrania. El gesto fue visto en Europa con cautela, ya que abre la puerta a una negociación que podría incluir concesiones territoriales a Moscú.

Antes de la reunión, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la OTAN están en discusión. La agenda de este lunes incluye un encuentro a solas entre Trump y Zelensky, y una reunión con líderes europeos quienes cruzaron el Atlántico para respaldar al presidente ucraniano en la negociación.

Ellos son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, b; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.