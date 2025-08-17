En medio de las protestas en Israel, Netanyahu dijo que poner fin a la guerra fortalecerá a los terroristas de Hamas

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó el domingo a los manifestantes de todo el país que exigen el fin de la guerra en Gaza, argumentando que ese pedido fortalecerá al grupo terrorista Hamas en las negociaciones para el retorno de los rehenes.

“Aquellos que piden hoy el fin de la guerra sin la derrota de Hamas no solo endurecen la posición de Hamas y prolongan la liberación de nuestros rehenes, sino que también aseguran que los horrores del 7 de octubre volverán a ocurrir”, dijo el premier en una reunión de gabinete, refiriéndose al ataque de 2023 que desencadenó la guerra, según un comunicado de su oficina.

Lo dijo en una declaración difundida por su gabinete antes de la reunión del Gobierno celebrada cuando se celebra un paro general con miles de personas protestando en las calles y numerosos bloqueos de carreteras para pedir el fin de la guerra y la vuelta de los rehenes que quedan en el enclave palestino (20 vivos y 30 muertos).

“Tanto para promover la liberación de nuestros rehenes como para garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel, debemos completar la tarea y derrotar a Hamas”, afirmó.

Agentes de la policía montada vigilan a la gente que protesta en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv (REUTERS/Amir Cohen)

El primer ministro defendió la decisión tomada por su Gobierno hace algo más de una semana de ocupar la ciudad de Gaza y la zona de Mawasi, donde vive más de un millón de personas que serían desplazadas hacia el sur, afirmando que están “decididos a implementarla”.

Sobre la posibilidad de un alto el fuego en Gaza, que es lo que piden las familias, indicó que actualmente Hamas se niega a aceptar una de las condiciones de Israel: mantener el control de la seguridad en la Franja.

“Hamas exige exactamente lo contrario. Quiere que nos retiremos completamente de toda la Franja”, explicó, una condición que Israel no acepta porque, dijo el primer ministro, facilitaría que el grupo islamista se reorganizara y volviera a atacar Israel.

Al menos 38 personas fueron detenidas este domingo durante las protestas para pedir un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza en Israel, dijo la Policía israelí en un comunicado.

Las protestas marcaron el inicio de un día de huelga nacional convocado por el principal grupo de familiares de rehenes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, para pedir un acuerdo de alto el fuego que termine con la guerra en Gaza y libere de una vez a todos los rehenes.

Miles de israelíes se volvieron a movilizar este domingo para exigir la liberación de los rehenes en Gaza (REUTERS/Itay Cohen)

La convocatoria ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque de momento está teniendo un seguimiento limitado en el país.

“Estamos haciendo todo lo posible para traerlos de vuelta (...) Podemos tener desacuerdos, pero la verdad es que todo el pueblo de Israel quiere que nuestros hermanos y hermanas regresen a casa”, declaró en esta plaza el presidente israelí, Isaac Herzog.

Recientemente, una delegación de Hamas viajó a El Cairo para hablar con los mediadores sobre un acuerdo de tregua, en lo que suponen los primeros contactos anunciados de cara a un alto el fuego desde la última ronda de negociaciones indirectas que se celebró en Catar en julio entre representantes de Israel y Hamas, y que fueron suspendidas por acusaciones reciprocas.

Estas conversaciones se producen después de que el Gobierno israelí aprobara una extensión de su ofensiva en la Franja y la ocupación de la ciudad de Gaza y de la zona costera de Mawasi.

(con información de AFP y EFE)