Al menos 25 personas fueron detenidas durante las protestas por la liberación de los rehenes en Israel

La policía escolta a un manifestante esposado durante una protesta, después de que las familias de los rehenes convocaran una huelga nacional para exigir el regreso de todos los rehenes y el fin de la guerra en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Amir Cohen

Al menos 25 personas fueron detenidas este domingo durante las protestas para pedir un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza en Israel, dijo la Policía israelí en un comunicado.

Una inmensa bandera israelí con los retratos de los secuestrados fue desplegada en la denominada “plaza de los rehenes” en Tel Aviv, convertida en lugar de congregación desde el inicio de la guerra, que estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque sin precedentes de Hamas en Israel.

En el mensaje, las autoridades destacaron que la mayoría de las manifestaciones se están llevando a cabo sin incidentes, y los arrestos se realizaron solo en situaciones de “disturbios públicos”.

Manifestantes bloquean una carretera durante una protesta en Tel Aviv, después de que las familias de los rehenes convocaran una huelga nacional para exigir el regreso de todos los rehenes (REUTERS/Amir Cohen)

“La libertad de protesta y expresión no incluye la libertad de provocar incendios, obstruir el movimiento de los ciudadanos ni interrumpir el orden público”, aseguró la Policía israelí.

Esta mañana, varios grupos de manifestantes cortaron algunas de las principales carreteras del país utilizando neumáticos en llamas, aunque, en su mensaje, las autoridades dijeron que todas las carreteras en el país están ya abiertas al tráfico.

Las protestas marcaron el inicio de un día de huelga nacional convocado por el principal grupo de familiares de rehenes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, para pedir un acuerdo de alto el fuego que termine con la guerra en Gaza y libere de una vez a todos los rehenes.

Los manifestantes son rociados con agua mientras la policía intenta dispersarlos durante una protesta en Jerusalén (REUTERS/Ronen Zvulun)

La convocatoria ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque de momento está teniendo un seguimiento limitado en el país.

“Presionen a Hamas”

El domingo, primer día de la semana en Israel, se observó una notable reducción de la actividad en las calles de Jerusalén y otras ciudades.

En la mañana, decenas de personas pedían frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén, “terminar la guerra” y “traer a todos [los rehenes] de vuelta”.

Los manifestantes exigen el fin de la guerra y el regreso de todos los rehenes secuestrados en Gaza (REUTERS/Ronen Zvulun)

“Estamos haciendo todo lo posible para traerlos de vuelta (...) Podemos tener desacuerdos, pero la verdad es que todo el pueblo de Israel quiere que nuestros hermanos y hermanas regresen a casa”, declaró en esta plaza el presidente israelí, Isaac Herzog.

“Quiero decirles a las familias afligidas y preocupadas: estamos con ustedes”, añadió. “Y quiero decirle al mundo: (...) Presionen a Hamas”.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal grupo de familiares de los cautivos, así como la oposición y una parte del sector económico y sindical convocaron para este domingo una huelga de solidaridad con los rehenes.

Agentes de la policía montada vigilan a la gente que protesta en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv (REUTERS/Amir Cohen)

El Foro aseguró en un comunicado que “cientos de miles de ciudadanos israelíes paralizarán hoy el país con una reivindicación clara: traigan de vuelta a los 50 rehenes, pongan fin a la guerra”.

“Si no los traemos de vuelta ahora, los perderemos para siempre”, alertó.

“Una recompensa para el enemigo”

Partidarios de Netanyahu y de la extrema derecha criticaron duramente el movimiento. “Bloquear las principales carreteras de Israel y perturbar la vida de los ciudadanos es un grave error y una recompensa para el enemigo”, lamentó el ministro de Cultura, Miki Zohar.

Una fotografía tomada con un dron muestra a manifestantes junto a neumáticos en llamas mientras bloquean la principal autopista de Israel que conecta Jerusalén y Tel Aviv (REUTERS/Stringer)

La policía israelí indicó que se habían desplegado “miles de policías y soldados de las fuerzas de seguridad fronterizas” por todo el país y advirtió que “no tolerará ningún disturbio del orden público”.

Entre los 251 rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre, 49 siguen cautivos en Gaza, de los cuales 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

Tras 22 meses de guerra, Netanyahu se ve confrontado a una fuerte presión en Israel y a nivel internacional para traer a los rehenes y poner fin a la guerra en la Franja, devastada por el conflicto y donde más de 2 millones de palestinos están amenazados de “hambre generalizada”, según la ONU.

Manifestantes bloquean la carretera de acceso de Ayalon a Tel Aviv (REUTERS/Itay Cohen)

El ataque del 7 de octubre causó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles.

La operación israelí en Gaza ya ha causado 61.897 muertos, según los datos del Ministerio de Salud del territorio, controlado por los terroristas de Hamas.

(con información de EFE y AFP)