Mundo

Más de 200 muertos en 24 horas tras lluvias torrenciales en el norte de Pakistán

Entre las víctimas figuran cinco tripulantes de un helicóptero de rescate que se estrelló por el mal tiempo

Guardar
Conductores manejan por una calle
Conductores manejan por una calle inundada durante las lluvias del monzón, en Rawalpindi, Pakistán, el jueves 17 de julio de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed)

Las lluvias torrenciales que azotan el norte de Pakistán dejaron al menos 200 muertos en 24 horas, según el último balance difundido por las autoridades este viernes. Entre las víctimas se cuentan cinco integrantes de un helicóptero de rescate que se estrelló durante una operación humanitaria.

Pakistán, el quinto país más poblado del mundo, figura entre los más vulnerables a los efectos del cambio climático. En los últimos años, sus 255 millones de habitantes han enfrentado inundaciones masivas, desbordamientos de lagos glaciares y sequías, fenómenos que los científicos prevén que aumenten en frecuencia e intensidad.

En las últimas 24 horas, las precipitaciones más intensas se registraron en varios distritos de Khyber-Pakhtunkhwa, provincia montañosa fronteriza con Afganistán, donde murieron al menos 180 personas.

“Mi casa está en una colina, cerca de un arroyo. Hacia las dos o tres de la madrugada, mientras llovía a cántaros, oí un ruido enorme”, relató Azizullah, vecino del distrito de Buner, a la agencia AFP. “Salí con mi esposa y mis dos hijos y, de inmediato, una avalancha de agua arrasó con todo. Creí que iba a morir”.

Motociclistas y autos pasan por
Motociclistas y autos pasan por una calle inundada por las lluvias del monzón en Lahore, Pakistán, el jueves 1 de agosto de 2024. (AP Foto/K.M. Chaudary)

En Buner, las autoridades reportan que una docena de aldeas quedaron gravemente afectadas, con decenas de viviendas, varias escuelas y edificios públicos dañados. En Salarzai, distrito de Bajaur, excavadoras retiraban el lodo que cubrió la aldea en minutos. Un helicóptero sobrevolaba lo que antes eran casas de adobe y ahora es un cauce fangoso.

Accidente aéreo y víctimas adicionales

Además, un helicóptero MI-17 de fabricación soviética, que transportaba víveres y material de rescate a Bajaur, se estrelló “debido al mal tiempo”, informó el ministro principal de la provincia, Ali Amin Gandapur. Los cinco tripulantes, incluidos dos pilotos, murieron en el siniestro.

La autoridad provincial de gestión de desastres declaró en estado de emergencia numerosos distritos y desplegó equipos para llegar a aldeas de difícil acceso por la geografía montañosa.

En la Cachemira administrada por Pakistán murieron nueve personas, mientras que en la Cachemira controlada por India se contabilizaron al menos 60 víctimas en una aldea del Himalaya, con unas 80 personas aún desaparecidas. En Gilgit-Baltistán, en el extremo norte, cinco personas fallecieron en medio de las lluvias, en una región que alberga algunas de las montañas más altas del planeta.

Las lluvias torrenciales dejan ya
Las lluvias torrenciales dejan ya más de 230 muertos en el norte de Pakistán e India

Monzones inusuales y récords de lluvia

Desde el inicio de la temporada de monzones, calificada de “inhabitual” por las autoridades, han muerto 507 personas, entre ellas un centenar de niños. Otras 768 resultaron heridas. Tres cuartas partes de las muertes se atribuyen a crecidas repentinas o derrumbes de viviendas, un 10 % a electrocuciones o impactos de rayos.

Según Syed Muhammad Tayyab Shah, de la autoridad nacional de gestión de catástrofes, más de la mitad de las víctimas fallecieron por la “mala calidad de las construcciones”.

Este año, las cifras de precipitaciones han sido excepcionales. En julio, la provincia de Punyab registró un 73 % más de lluvias que en el mismo mes del año anterior, y solo en ese mes contabilizó más muertes que en toda la temporada previa de monzones.

Los monzones aportan entre el 70 % y el 80 % de las lluvias anuales en el sur de Asia entre junio y septiembre, esenciales para millones de agricultores en una región de unos 2.000 millones de habitantes. Pero también provocan inundaciones masivas, como en 2022, cuando un tercio del territorio pakistaní quedó bajo el agua, con 1.700 muertos y pérdidas severas en las cosechas.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

lluvias torrencialesPakistáncambio climáticoKhyber-PakhtunkhwaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Al menos un muerto y una persona herida en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia

La policía no proporcionó detalles sobre las circunstancias del incidente, pero instó a la población a mantenerse alejada del lugar mientras buscan al tirador

Al menos un muerto y

Nueva ola de arrestos en Turquía: el gobierno detuvo a 44 opositores, entre ellos el alcalde de uno de los distritos de Estambul

Entre los apresados hay varios empleados municipales y otros parientes del alcalde que, según la Fiscalía, son sospechosos de “dirigir una organización criminal con fines lucrativos, extorsión, y soborno”

Nueva ola de arrestos en

El canciller de Putin llegó a la cumbre en Alaska con una camiseta con la inscripción “URSS”

Sergei Lavrov arribó al estado estadounidense llevando puesta una vestimenta que causó polémica

El canciller de Putin llegó

Cómo es “La Raya”, la frontera entre España y Portugal que desafió los siglos sin cambiar de lugar

El trazado original, fijado en la Edad Media, permitió que las comunidades de ambos países desarrollen una convivencia única a lo largo del tiempo

Cómo es “La Raya”, la

Una primera edición de “El Hobbit” hallada en una casa inglesa se vende por casi USD 60.000

El ejemplar original, conservado de forma excepcional en una biblioteca familiar de Bristol, fue adquirido en un precio récord y confirmó el auge global del coleccionismo de literatura fantástica

Una primera edición de “El
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dorado Mañana resultado de hoy

Dorado Mañana resultado de hoy viernes 15 de agosto 2025, último sorteo

Juez de Medellín avaló capturas de dos guardias del Inpec tras denuncias de abuso sexual contra una reclusa en la cárcel El Pedregal

Karina García unió por error a un fanático de Siria en una transmisión en vivo de TikTok: “Necesito ayuda para la comida”

Niño cayó a una alcantarilla sin tapa en medio de las obras de la primera Línea del Metro al sur de Bogotá

La urgencia de mirar la violencia oculta: 35 niñas fueron asesinadas por sus propios familiares en 7 meses en México

INFOBAE AMÉRICA
El canciller paraguayo Rubén Ramírez

El canciller paraguayo Rubén Ramírez aseguró que el acuerdo con Estados Unidos es parte de una política migratoria “integral a nivel hemisférico”

Los Reyes envían un telegrama de pésame a la familia de Javier Lambán

El Rey, en contacto con el Gobierno y las comunidades autónomas por los incendios

El Valencia Basket alarga su rotación exterior con la llegada de Isaac Nogués

Bogotá denuncia el arresto en Venezuela de cinco colombianos, cuatro de ellos firmantes del acuerdo de paz

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó la familia de

Así reaccionó la familia de Elizabeth Taylor a la canción que Taylor Swift le dedicó en su álbum

“En el barro”: ¿La serie está inspirada en una historia real?

Mueren los youtubers de Toyota World Runners tras accidente en las montañas de Canadá

“Thunderbolts” llega a streaming: ¿cuándo estará disponible en Disney Plus?

El adiós de And Just Like That... y la filosofía de Sarah Jessica Parker sobre la voz de los fans