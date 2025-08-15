La economía china se desacelera drásticamente a medida que avanza la guerra comercial

Clientes seleccionan tomates en un puesto dentro de un mercado matutino en Beijing, China. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

La economía china se desaceleró de forma generalizada en julio, con una actividad fabril, una inversión y unas ventas minoristas decepcionantes, lo que sugiere que la represión de Beijing contra las destructivas guerras de precios y las consecuencias de los aranceles de Donald Trump están ensombreciendo a la segunda economía más grande del mundo.

La producción en las fábricas y minas chinas aumentó a su ritmo más lento desde noviembre y se expandió un 5,7% el mes pasado, un crecimiento interanual peor de lo previsto, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística, en comparación con el aumento del 6,8% de junio.

Las ventas minoristas crecieron un 3,7% interanual en julio, el menor crecimiento de este año y una disminución respecto al 4,8% del mes anterior. La expansión de la inversión en activos fijos en los primeros siete meses del año se desaceleró al 1,6%, a medida que se profundizaba la contracción del sector inmobiliario. La tasa de desempleo urbano aumentó más de lo previsto, hasta el 5,2%.

“Los principales indicadores económicos de julio sugieren que el declive arancelario del país ha comenzado”, afirmó Homin Lee, macroestratega senior de Lombard Odier en Singapur. “La pérdida de impulso, evidente tanto en los indicadores de demanda como de oferta, exige un ajuste de la política fiscal a mitad de año”.

El índice Hang Seng China Enterprises cerró con una baja del 1% el viernes, mientras que el índice CSI 300 onshore avanzó un 0,7%. El yuan offshore se mantuvo estable y el rendimiento de los bonos gubernamentales chinos a 10 años bajó ligeramente.

El último panorama de la economía indicó que el crecimiento de China perdió impulso después de que una muestra de fortaleza a principios de año permitiera a Beijing adoptar una actitud expectante ante nuevos estímulos.

Los principales líderes han señalado que mantendrán las medidas de apoyo ya planeadas, al tiempo que prometen aumentar la ayuda cuando sea necesario, una estrategia que los analistas esperan que se ajuste a la espera de las cifras económicas en los próximos meses.

“La economía china superó factores negativos, como un entorno externo complejo y en rápida evolución, y condiciones climáticas extremas en el país, y mantuvo su progreso en un ambiente de estabilidad”, declaró el NBS en un comunicado. “La economía aún enfrenta numerosos riesgos y desafíos”.

Aunque persiste la incertidumbre sobre las perspectivas del comercio mundial, la actividad industrial y la construcción también se vieron afectadas por las condiciones climáticas extremas. Las interrupciones de julio, causadas por altas temperaturas, lluvias inusualmente intensas e inundaciones en amplias zonas de China, agravaron lo que tradicionalmente es una temporada baja para la economía.

Un empleado trabaja en la línea de producción de vehículos eléctricos Nio en una planta de fabricación de JAC-NIO en Hefei, provincia de Anhui, China. China Daily vía REUTERS

El crecimiento de los nuevos préstamos denominados en yuanes se contrajo por primera vez en 20 años durante ese mes, lo que pone de manifiesto una moderada disposición a endeudarse y gastar.

En lugar de anunciar nuevas medidas masivas para impulsar el crecimiento, Pekín intensificó en las últimas semanas sus esfuerzos para frenar la feroz competencia entre las empresas. La campaña ha atraído una gran atención de los inversores, dado lo que está en juego en la reactivación de la economía y el posible impacto en la rentabilidad corporativa en sectores que van desde el acero hasta la energía solar y los coches eléctricos.

La inversión en manufactura, bienes raíces e infraestructuras cayó de forma generalizada en julio, lo cual fue “extremadamente inusual”, según Jacqueline Rong, economista jefe para China de BNP Paribas SA.

El esfuerzo por frenar la llamada involución llevó a los gobiernos locales a “controlar estrictamente” las nuevas inversiones en industrias que sufren una intensa competencia o tienen problemas de sobrecapacidad, lo que frena el gasto en manufactura, afirmó.

“Si los datos económicos de agosto siguen siendo inferiores a las expectativas, los responsables políticos podrían verse obligados a introducir medidas de apoyo adicionales a finales de septiembre o principios de octubre para impulsar el crecimiento en el cuarto trimestre”, afirmó.

Sin embargo, la magnitud de cualquier posible paquete de estímulo podría ser menor que la prevista para el mismo período del año pasado, dado que el riesgo de no alcanzar el objetivo de crecimiento anual de alrededor del 5% es menor y el mercado bursátil se encuentra en una situación mucho mejor, añadió Rong.

“La economía china perdió impulso en julio a un ritmo más rápido de lo esperado, lo que refuerza los argumentos a favor de un mayor estímulo por parte de Beijing. Cabe destacar que el consumo continuó desacelerándose rápidamente tras una sorpresa negativa en junio, mientras que la inversión —un factor clave para el estímulo fiscal— se contrajo en julio respecto al año anterior, algo poco frecuente.”

Hay indicios de que los subsidios gubernamentales al consumo también están teniendo un menor impacto en el impulso de la demanda, ya que las ventas minoristas de electrodomésticos, material de oficina y muebles se desaceleraron en julio respecto al mes anterior. La compra de automóviles cayó un 1,5% respecto al año anterior, la primera caída desde el período enero-febrero.

Algunos gobiernos locales experimentaron un déficit de financiación para el programa de subsidios a partir de junio, antes de que la principal agencia de planificación económica del país les asignara más fondos a finales de julio.

Las autoridades podrían considerar ampliar el programa de intercambio para cubrir más bienes e incluso servicios como parte de su respuesta a la desaceleración general, según el analista de Standard Chartered Plc, Ding Shuang, quien espera que el gobierno prepare planes de contingencia para evitar una mayor recesión.

“Los datos deberían alertar a los responsables políticos, pero es posible que no cambien las políticas abruptamente basándose en datos de un mes”, afirmó Ding. “La inversión es el principal lastre”.

Grúas de pórtico cerca de contenedores de envío como un Evergreen Marine Corp buque portacontenedores, Ever Ace, está atracado en el puerto de Yangshan en las afueras de Shanghái, China. REUTERS

El gasto de capital privado disminuyó un 1,5% en los primeros siete meses respecto al año anterior, la peor lectura del indicador acumulado desde septiembre de 2020.

Las autoridades también buscan maneras de impulsar el consumo interno para reducir la dependencia de la demanda externa a largo plazo en medio de la creciente rivalidad con Estados Unidos.

El gobierno presentó esta semana un plan para subsidiar parte de los pagos de intereses de algunos préstamos al consumo, tras anunciar previamente que eximirá gradualmente las cuotas preescolares para aliviar los costos de la educación y ofrecerá subsidios para el cuidado infantil a familias de todo el país.

“De cara al futuro, los datos de la actividad económica probablemente mostrarán más señales de desaceleración del crecimiento, quizás incluso a un ritmo más rápido en los próximos meses”, dijo Xiaojia Zhi, economista jefe para China del Credit Agricole CIB en Hong Kong.

(Con información de Bloomberg)