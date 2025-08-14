Mundo

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Thorne Island cuenta de 100 hectáreas, helipuerto, sistemas renovables y capacidad para 20 huéspedes

Por Faustino Cuomo

Guardar
Thorne Island, una isla privada
Thorne Island, una isla privada en Gales con fuerte histórico, sale a la venta por 4 millones de dólares (foto: Strutt & Parker)

A tres millas náuticas de la costa de Pembrokeshire, en el oeste de Gales, una isla privada en venta con un fuerte del siglo XIX completamente restaurado salió al mercado por más de 3 millones de libras (4 millones de dólares). Thorne Island, propiedad del empresario tecnológico británico Mike Conner, se presenta como una oportunidad exclusiva para quienes buscan aislamiento, según informó CNN.

La venta de Thorne Island, gestionada por la agencia inmobiliaria Strutt & Parker, incluye una extensión de aproximadamente 2,49 acres y un fuerte histórico que domina el paisaje. Entre las características más destacadas de la propiedad figuran un helipuerto, un bar cubierto en la terraza con sala de juegos y una oficina con vistas panorámicas al mar.

El fuerte, originalmente diseñado para alojar a 100 soldados, ahora puede hospedar hasta 20 personas en cinco habitaciones de lujo, además de ofrecer amplios comedores y terrazas protegidas por muros de estilo cuartel.

La propiedad incluye un fuerte
La propiedad incluye un fuerte del siglo XIX restaurado, helipuerto y capacidad para 20 huéspedes (foto: Strutt & Parker)

Historia y restauración del fuerte en Gales

La historia de Thorne Island se remonta a su construcción entre 1852 y 1854, cuando formó parte de un plan nacional británico para reforzar las defensas ante una posible invasión napoleónica. Con el paso de los años, la función militar de la isla perdió relevancia y, tras su primera venta en 1932, el fuerte se transformó en hotel y posteriormente en residencia familiar. El edificio cuenta con la protección legal de Grado II, lo que reconoce su valor histórico y arquitectónico, según detalló CNN.

El proceso de restauración de la isla, liderado por Conner tras adquirir la propiedad en 2017 por 500.000 libras esterlinas (670.000 dólares), supuso un desafío considerable. Cuando el empresario la compró, el fuerte carecía de ventanas y servicios básicos, y se encontraba anegado. Fascinado por el potencial del lugar, Conner decidió iniciar una rehabilitación que describió como “única en la vida”.

Entre los retos más complejos, mencionó la instalación de inodoros con cisterna y la necesidad de excavar zanjas en la roca para dotar al fuerte de agua corriente. El traslado de materiales requirió 350 viajes en helicóptero en apenas dos días, y los trabajadores residieron en los barracones originales durante los cuatro años que duró la reconstrucción.

Limpiar las paredes con chorro de arena para dejar al descubierto la piedra original llevó seis meses, mientras que la humedad acumulada en las paredes de granito provocó inundaciones que complicaron aún más la obra, según un comunicado de prensa recogido por CNN.

La isla se ubica en
La isla se ubica en el suroeste de la costa de Gales (foto: Google Maps)

Autosuficiencia y potencial de Thorne Island

La inversión total en la restauración superó los 2 millones de libras (2,7 millones de dólares), de los cuales 300.000 libras (400.000 dólares) se destinaron a la implementación de energías renovables, como paneles solares y sistemas de almacenamiento de baterías. Además, se instaló un biodigestor para el tratamiento de aguas residuales, lo que permite que la isla funcione completamente fuera de la red y sea autosuficiente en energía y servicios, explicó Conner a CNN.

En la actualidad, Thorne Island ofrece alojamiento para 20 personas, distribuidas en cinco habitaciones de alto nivel, y cuenta con espacios comunes amplios y terrazas protegidas. El acceso a la isla solo es posible por mar o aire, lo que refuerza su carácter exclusivo y aislado.

La autosuficiencia energética y de servicios, resultado de la inversión en tecnología renovable, convierte al fuerte en un refugio independiente, preparado para soportar el aire salino y los vientos intensos de la región.

La restauración incluyó energías renovables,
La restauración incluyó energías renovables, biodigestor y acceso exclusivo por mar o aire (foto: Strutt & Parker)

Mike Conner, de 52 años y con formación en diseño industrial, relató a CNN que su motivación para adquirir y restaurar la isla surgió como un desafío personal, al que describió como una “crisis de la mediana edad bastante saludable” en comparación con las experiencias de algunos de sus amigos.

Tras disfrutar del fuerte junto a su familia, Conner considera que la propiedad podría convertirse en un destino ideal para retiros exclusivos, celebraciones de lujo o para quienes buscan desconectarse por completo del mundo.

Temas Relacionados

Thorne IslandIslas privadas en ventaFuerte histórico en GalesMike ConnerRestauración de patrimonioEnergía renovablePembrokeshireNewsroom BUE

Últimas Noticias

EEUU evalúa aumentar presencia de misiles en Filipinas a medida que aumentan las tensiones en el Mar de China Meridional

El fortalecimiento de la cooperación defensiva y la inversión bilateral subraya la relevancia geopolítica filipina y anticipa nuevas dinámicas en la seguridad y la economía del Indopacífico

EEUU evalúa aumentar presencia de

Noruega acusó a Rusia de ciberataque contra una represa hidroeléctrica

Las autoridades noruegas atribuyeron a Moscú la autoría de un ataque informático que permitió a hackers tomar el control de una represa y liberar agua, generando preocupación por la seguridad energética nacional

Noruega acusó a Rusia de

Zelensky anunció la liberación de 84 ucranianos en un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia

El presidente denunció que casi todos los presos entregados por las fuerzas del Kremlin, entre los que figuran civiles retenidos desde 2014, 2016 y 2017, necesitan atención médica

Zelensky anunció la liberación de

A un día de la cumbre de Alaska, Rusia aseguró que tomó dos nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk

La toma por parte de los rusos y la próxima reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump reconfiguran el tablero diplomático y militar en un conflicto de profundas repercusiones internacionales

A un día de la

Las grietas de la economía de guerra impulsada por Vladimir Putin

Las finanzas rusas se tambalean bajo el peso de la invasión a Ucrania por parte de Moscú justo cuando los presidentes de Rusia y EEUU se reúnen para hablar de paz

Las grietas de la economía
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rodolfo Palomino, exdirector de la

Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, fue condenado por tráfico de influencias

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

Pulseada contra las billeteras digitales: Banco Nación pagará una tasa del 29% por saldos en cuentas sueldo

Euro a peso colombiano 14 de agosto 2025, precio de apertura

En Chaco los armados electorales van tomando forma y color

INFOBAE AMÉRICA
Cocaleros de Bolivia garantizan las

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

El PP pide revisar las "mordidas" del Gobierno ante la petición de técnicos de Hacienda de investigar al rey emérito

El Gobierno dice que actuará si a alguna CCAA "se le va de las manos" un incendio y se ofrece a explicar sus recursos

El Gobierno asegura que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de trasladar "información falsa"

ENTRETENIMIENTO

La batalla privada de Iggy

La batalla privada de Iggy Azalea en OnlyFans: “Terminé con una herida crónicamente no curativa”

Una película sobre la vida de Sinéad O’Connor está en camino

Taylor Swift se emocionó hasta las lágrimas al revelar cómo recuperó su catálogo musical

Leonardo DiCaprio explica cómo es cumplir 50 pero sentirse “de 35” por dentro

Emma Thompson reveló su verdadera motivación para participar de Harry Potter: “No quiero ser grosera con quienes les gusta la saga”