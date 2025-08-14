El sorprendente país que desbancó a los clásicos del verano europeo como el más popular para vacacionar

Este país europeo lidera el ranking de destinos urbanos más populares en Europa este verano, según Thomas Cook

El verano europeo 2025 ha traído consigo una tendencia inesperada, de acuerdo con los recientes datos publicados por la agencia de viajes británica, Thomas Cook. Polonia ha emergido como el país más popular entre los viajeros que reservan escapadas urbanas, logrando un notable 17% del total de reservas de ciudad. Este resultado sorprende dentro del competitivo mercado turístico, tradicionalmente liderado por países mediterráneos, y refleja el creciente interés por destinos que ofrecen una mezcla equilibrada de patrimonio, accesibilidad y autenticidad.

Detrás de este posicionamiento se encuentra una combinación de factores, como la búsqueda de experiencias culturales distintas, precios más asequibles frente a capitales occidentales y el encanto histórico de sus ciudades. El atractivo de Polonia se proyecta especialmente en su capacidad para competir con los clásicos destinos de sol y playa, siendo percibida ahora como una alternativa vibrante para quienes buscan aventura, historia y entornos urbanos frescos durante los meses más calurosos del año.

Características y atractivos de Cracovia como destino vacacional destacado

Cracovia destaca como la ciudad más visitada de Polonia por su patrimonio histórico y cultural

Dentro de la oferta polaca, Cracovia ocupa un lugar protagónico. La capital histórica del país no solo recoge el mayor flujo de turistas urbanos, sino que se destaca por su arquitectura singular, mezcla de estilos que van del románico al modernismo, pasando por un impresionante repertorio gótico. El casco antiguo de Cracovia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los principales reclamos para el visitante, donde la Plaza del Mercado Principal —la más grande de Europa medieval— sirve de epicentro para la vida cultural y social.

La ciudad también invita a recorrer la ribera del río Vístula, donde el imponente Castillo de Wawel recuerda el pasado real de Polonia y alberga en la actualidad uno de los museos de arte más importantes del país. Quienes buscan experiencias más contemporáneas pueden dirigirse al Museo de Arte Contemporáneo de Cracovia (MOCAK), que exhibe obras de reconocidos artistas polacos e internacionales. Los turistas interesados en la historia reciente encuentran en Cracovia un punto de partida privilegiado para visitar lugares de gran significación, como el Memorial de Auschwitz-Birkenau o el museo subterráneo Rynek, instalado bajo la emblemática plaza central.

Cracovia ha demostrado que puede cautivar tanto a quienes buscan tradición como a los que desean sumergirse en el pulso moderno de una ciudad europea, combinando oferta cultural variada con numerosos espacios verdes, opciones gastronómicas y una atmósfera amigable y accesible.

Otros destinos principales en la lista: Hungría, Italia, España e Irlanda

Estos países completan la lista de destinos urbanos preferidos para el verano europeo (Freepik)

La clasificación de Thomas Cook revela también que la preferencia por las escapadas urbanas no se limita a Polonia. Hungría aparece en el segundo puesto, concentrando el 13% de las reservas, con Budapest como epicentro de la atracción turística. Budapest seduce a los viajeros con su fusión de hoteles modernos, bares en terrazas, una oferta termal única y una sólida escena cultural, donde los museos de arte, fotografía y temáticas históricas diversifican la experiencia de verano.

Italia, ubicándose en el tercer lugar con un 11% de las reservas, sigue figurando como uno de los destinos tradicionales predilectos. Su atractivo radica en la variedad de ciudades a elegir: desde el aura milenaria de Roma y su Coliseo, hasta la sofisticación artística y culinaria de Florencia o la magia inconfundible de los canales venecianos.

Los siguientes puestos en el ranking lo ocupan España e Irlanda, países que conservan un constante flujo de visitantes gracias a la riqueza de sus capitales y ciudades emblemáticas, así como a la amplitud de su oferta cultural y festiva durante el verano.

De esta manera, estos son los destinos más populares para las vacaciones de verano, según Thomas Cook:

Polonia Hungría Italia España Irlanda

Tendencia creciente de las escapadas urbanas frente a los destinos de playa tradicionales

El informe de Thomas Cook también pone de manifiesto una tendencia creciente entre los viajeros europeos: la preferencia por explorar ciudades históricas y culturales durante las vacaciones de verano, en lugar de recurrir exclusivamente a las clásicas playas de arena y mar. Esta inclinación responde, en parte, al aumento general de las temperaturas, la búsqueda de opciones con aire acondicionado y la posibilidad de acceder a experiencias urbanas originales, como visitas a museos, festivales y circuitos gastronómicos.

Las escapadas urbanas, antes asociadas sobre todo con las estaciones intermedias, han logrado posicionarse como una opción atractiva para el ocio veraniego. Esto transforma el mapa del turismo continental, abriendo la puerta a alternativas menos saturadas, a menudo más económicas y con una profunda carga histórica, capaces de responder a las expectativas de los viajeros más exigentes. Polonia, con Cracovia a la cabeza, ejemplifica el potencial de este nuevo paradigma turístico.