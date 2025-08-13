Cinco hombres enfrentan un juicio en Nigeria por el atentado contra una iglesia católica en Owo que dejó 50 muertos

Cinco hombres enfrentan juicio Nigeria por el ataque a la iglesia de Owo que dejó decenas de muertos (Reuters)

Cinco hombres están siendo juzgados en Nigeria, señalados como presuntos responsables del atentado contra la iglesia católica de San Francisco en la localidad de Owo, estado de Ondo, al suroeste del país.

Según Reuters, este hecho, perpetrado en junio de 2022, marcó uno de los episodios más trágicos recientes contra comunidades religiosas en Nigeria: provocó al menos 50 muertes y dejó a más de cien personas heridas.

La gravedad del atentado de Owo ha resaltado la tensión y la fragilidad en la seguridad de los lugares de culto en el país, así como la compleja situación de violencia que prevalece en distintas regiones nigerianas. Las consecuencias sociales y políticas del ataque se mantienen hasta la fecha, debido a la magnitud del daño y las interrogantes sobre la organización detrás de la masacre.

Detalles del proceso judicial

Los acusados, identificados como Idris Omeiza, Al Qasim Idris, Jamiu Abdulmalik, Abdulhaleem Idris y Momoh Otuho Abubakar, comparecieron esta semana ante el Tribunal Federal Superior de Abuja.

Durante la audiencia, recibieron cargos en virtud de la ley de terrorismo vigente, siendo inculpados formalmente por su supuesta participación en la matanza que conmocionó a la sociedad nigeriana. En la primera audiencia, todos declararon su inocencia tras escuchar las acusaciones, afirmando no tener responsabilidad en los hechos. Esta resolución inicial quedó asentada tras la exposición de los cargos por parte del equipo fiscal.

El juez Emeka Nwite dispuso un aplazamiento del procedimiento: el proceso continuará el 19 de agosto, cuando está previsto que se inicie la fase de presentación de pruebas y testimonios. Los acusados quedan, entre tanto, en custodia del Departamento de Servicios Estatales (DSS), organismo de seguridad encargado de su detención y resguardo durante el desarrollo del juicio.

La fiscalía vincula a los sospechosos con el grupo Al Shabaab, aunque su presencia en Nigeria no ha sido confirmada (Reuters)

La presencia de los acusados en el tribunal ha sido seguida con atención por familiares de las víctimas, líderes religiosos, organizaciones de derechos humanos y medios internacionales.

La acusación y las hipótesis de la fiscalía

La acusación formal remite a una presunta relación de los imputados con el grupo islamista Al Shabaab de África Oriental. De acuerdo con los documentos judiciales, los cinco sospechosos habrían jurado lealtad a esta organización en 2021, lo que sugiere una dimensión transnacional poco frecuente en el repertorio del terrorismo en Nigeria.

Además, las investigaciones refieren que los acusados planificaron más ataques, incluyendo un intento contra una escuela pública en el centro del país y otro atentado en una mezquita cercana a Owo. Estos planes refuerzan la percepción de que su actividad no se limitó al ataque en cuestión, sino que formaba parte de una estrategia más amplia.

Según informa Reuters, pese a la gravedad de las acusaciones, la supuesta operatividad de Al Shabaab en Nigeria no ha sido confirmada, y se ha señalado que su presencia directa no está registrada de manera oficial por fuentes independientes.

Incertidumbre sobre la autoría y contexto de los grupos armados

Según Reuters, las autoridades inicialmente responsabilizaron al Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP), una de las ramas más activas en el conflicto armado que azota el noreste del país junto con Boko Haram. Sin embargo, ni ISWAP ni Boko Haram han admitido responsabilidad hasta ahora.

La apertura del juicio representa para muchos nigerianos una oportunidad para demostrar la capacidad estatal en la investigación, proceso y sanción de delitos terroristas. El curso y desenlace de este proceso adquiere relevancia no solo para las víctimas, sino para la percepción de confianza pública en las instituciones.

Familiares de víctimas, líderes religiosos y organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el proceso (Reuters)

Mientras se acerca la fecha para la continuación del juicio, la sociedad continúa reclamando respuestas claras, justicia y el fin de la impunidad para crímenes de semejante magnitud. La evolución del caso será seguida de cerca tanto a nivel nacional como internacional.