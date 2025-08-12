Mundo

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

El régimen anunció que será acusada de “incitación al odio”, entre otros cargos, mientras organizaciones de derechos humanos exigieron su liberación inmediata

Guardar
Foto de archivo del fiscal
Foto de archivo del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La Fiscalía General de Venezuela confirmó este lunes la detención de la activista de derechos humanos Martha Grajales y anunció que será acusada de “incitación al odio”, “conspiración con Gobierno extranjero” y “asociación”.

En un comunicado difundido en Instagram, el Ministerio Público de la dictadura señaló: “Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república”.

El organismo informó que se le dictó privativa de libertad por decisión del tribunal que lleva la causa, sin ofrecer detalles sobre los hechos atribuidos a la activista.

La detención, ocurrida el viernes, se produjo después de que Grajales participara en un acto frente a la sede de la ONU en Caracas, en respaldo a familiares de presos políticos que habían sido agredidos días antes durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia.

Ese mismo lunes, comités de derechos humanos afines al chavismo reclamaron su liberación. Georgina Castillo, integrante del Comité de Derechos Humanos de La Vega, pidió a las autoridades “estudiar bien” el caso de su “hermana” Grajales.

La ONG SurGentes informó que más de 800 personas firmaron un documento exigiendo la liberación de su cofundadora, cuyo paradero, aseguró, se desconoce desde el momento de su detención. Entre los firmantes figuran organizaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Ecuador).

Personas participan en una manifestación
Personas participan en una manifestación en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El esposo de Grajales, Antonio González, relató que, junto al abogado Marino Alvarado, de la ONG Provea, recorrió cinco centros policiales de Caracas sin obtener información sobre su ubicación: “Han negado” su presencia en todos ellos, afirmó.

En un video difundido por Provea en X, González advirtió que la situación “sigue siendo de desaparición” e instó a las autoridades a informar dónde se encuentra su esposa, las razones de la detención y permitir que se comunique con su familia y designe abogados de confianza.

Según Provea, el sábado tribunales penales se negaron a recibir un recurso de habeas corpus para determinar su paradero. La detención, indicó la organización, habría sido ejecutada por presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

La detención de Martha Grajales se suma a una serie de casos recientes que organizaciones nacionales e internacionales consideran parte de un patrón de criminalización de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, marcado por acusaciones graves sin pruebas públicas, restricciones al debido proceso y la falta de información oficial sobre el paradero de los detenidos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Fiscalía de VenezuelaMartha Grajalescrisis en VenezuelaVenezuelaUtimas noticias America

Últimas Noticias

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos

De las 60.000 muertes en

Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz

El mandatario estadounidense explora una fórmula que combine devoluciones y límites claros, mientras Rusia insiste en validar sus anexiones y Ucrania marca líneas rojas

Trump dijo que Ucrania y

Irán dijo que las conversaciones con el OIEA serán “técnicas” y “complicadas” antes de la visita prevista del organismo

Las relaciones entre el país y el Organismo Internacional de Energía Atómica se deterioraron tras una guerra de 12 días librada por Israel y Estados Unidos en junio

Irán dijo que las conversaciones

El fondo soberano de Noruega vende una quinta parte de sus participaciones en empresas israelíes

“Estas medidas fueron tomadas en respuesta a circunstancias extraordinarias. La situación en Gaza es una grave crisis humanitaria”, señaló Nicolai Tangen, director ejecutivo del fondo

El fondo soberano de Noruega

El ejército de Corea del Sur redujo su tamaño en un 20% en seis años

El envejecimiento poblacional y la baja tasa de fertilidad plantean dudas sobre el futuro de la defensa nacional

El ejército de Corea del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO | Murió Miguel

EN VIVO | Murió Miguel Uribe: María Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado, llegó al Congreso: “Se nos fue un hombre maravilloso”

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Mi Beca para Empezar 2025: fecha exacta de pago en agosto del apoyo anual de útiles escolares y uniformes

INAH busca resolver el misterio detrás del Huei Tzompantli, la torre de cráneos de Tenochtitlán

Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia

INFOBAE AMÉRICA
Detenido el portero de un

Detenido el portero de un local de ocio de la Marina de València tras agredir a un joven

Detenido en Marruecos un varón de 18 años acusado de tener vínculos con Estado Islámico

Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia sin concesiones antes cumbre de Trump y Putin

(Previa) El Real Madrid afronta su único ensayo de pretemporada en Austria

Guterres insta a las autoridades colombianas a garantizar elecciones pacíficas tras la muerte de Uribe

ENTRETENIMIENTO

Glenn Hughes anuncia un álbum

Glenn Hughes anuncia un álbum que podría marcar el final de una era en el hard rock internacional

Abogada abandona su carrera para hacer contenido para adultos: “La vida es corta, quiero vivirla a mi manera”

El extremo cambio físico de Orlando Bloom para su próxima cinta: “No es algo para intentar en casa”

Robin Williams y el legado que sigue inspirando a la industria del cine a 11 años de su muerte

Así fue el último concierto de Gustavo Cerati antes de quedar en coma