Mundo

Netanyahu anunció que autorizará a los palestinos salir de Gaza

Los llamamientos para reasentar a los habitantes del enclave palestino fuera del territorio devastado por la guerra han suscitado la condena de la comunidad internacional

Guardar
Foto del domingo del Primer
Foto del domingo del Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu en una rueda de prensa en Jerusalén 10 2025 (ABIR SULTAN/Pool via REUTERS)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el martes que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

Los anteriores llamamientos para reasentar a los habitantes de Gaza fuera del territorio devastado por la guerra, incluidos los del presidente estadounidense Donald Trump, han suscitado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional.

Netanyahu defendió sus políticas bélicas en una inusual entrevista con un medio de comunicación israelí, emitida poco después de que Egipto anunciara que los mediadores del conflicto estaban trabajando de nuevo para alcanzar una tregua de 60 días.

No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”, declaró el mandatario israelí en el canal de televisión I24 News.

Hay que darles “la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean”, indicó el primer ministro, citando los desplazamientos de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.

En la Franja de Gaza, Israel lleva años controlando estrictamente las fronteras e impidiendo a muchos salir del territorio.

Para los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de sus tierras les recordaría la “Nakba”, su desplazamiento masivo durante la creación de Israel en 1948.

Netanyahu respaldó la sugerencia de Trump de principios de año de expulsar a los más de dos millones de habitantes de Gaza a Egipto y Jordania, mientras que los ministros israelíes de extrema derecha pidieron su salida “voluntaria”.

Palestinos se apresuran a recoger
Palestinos se apresuran a recoger suministros de ayuda de los camiones que ingresaron a través de Israel, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de agosto de 2025 (REUTERS/Hatem Khaled)

Conversaciones en El Cairo

En paralelo a la entrevista del dirigente israelí, dos fuentes palestinas declararon que una delegación de Hamas llegaría a El Cairo para conversar con los mediadores, que intentan encontrar una salida a esta guerra, desencadenada tras el ataque del grupo terrorista palestino del 7 de octubre de 2023.

La delegación, encabezada por el principal negociador del grupo, Jalil al Haya, tiene previsto reunirse con funcionarios egipcios el miércoles para “discutir los últimos avances” en las negociaciones, según una de las fuentes.

Los esfuerzos de mediación liderados por Qatar, Egipto y Estados Unidos no han logrado un avance significativo desde la breve tregua alcanzada a principios de este año, rota dos meses después.

En un nuevo intento de relanzar la diplomacia, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, indicó este martes que están “trabajando muy arduamente en plena cooperación con los cataríes y estadounidenses”.

El objetivo es “un alto al fuego de 60 días, con la liberación de algunos rehenes y algunos detenidos palestinos y el flujo de asistencia humanitaria y médica a Gaza sin restricciones ni condiciones”, precisó.

Una fuente palestina familiarizada con las negociaciones dijo anteriormente a AFP que “los mediadores están trabajando para formular una nueva propuesta de acuerdo de alto al fuego integral” que incluiría la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza “de una sola vez”.

Netanyahu afirmó en su entrevista que se opondría a la liberación escalonada de los rehenes y que, en su lugar, “querría que todos ellos fueran liberados como parte del fin de la guerra, pero bajo nuestras condiciones”.

Manifestantes portan antorchas durante una
Manifestantes portan antorchas durante una protesta para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, y para pedir el fin de la guerra, el jueves 7 de agosto de 2025, frente a la oficina del primer ministro en Jerusalén (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

Intensificación de los ataques

En el terreno, la Defensa Civil local anunció la intensificación de los ataques en Ciudad de Gaza, días después de que el gabinete de seguridad israelí decidiera expandir su ofensiva a la principal urbe del enclave.

Aunque el gobierno israelí no proporcionó un calendario exacto de cuándo entrarían sus fuerzas en la zona, el portavoz de la agencia, Mahmud Basal, dijo que los bombardeos aéreos sobre esta ciudad han ido en aumento durante los últimos tres días.

Basal señaló que los barrios residenciales de Zeitun y Sabra fueron atacados “con bombardeos muy intensos que tienen como objetivo viviendas civiles”.

Según el vocero, los ataques israelíes mataron este martes a 33 personas en toda la Franja de Gaza.

“Los bombardeos han sido extremadamente intensos desde hace dos días. Con cada impacto, el suelo tiembla”, afirmó Majed al Hosary, un habitante de Zeitun.

En los últimos meses, Israel ha enfrentado crecientes críticas por su ofensiva en Gaza y su asedio del territorio, donde expertos respaldados por la ONU han advertido de una hambruna generalizada.

Además, Netanyahu se encuentra bajo una presión interna cada vez mayor para garantizar la liberación de los 49 rehenes que siguen cautivos en Gaza, de los cuales 27 habrían muerto según el ejército israelí.

El ataque del 7 de octubre dejó 1.219 israelíes muertos, la mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Al menos 61.599 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en las operaciones de represalias del ejército israelí en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IsraelMedio OrientePalestinaFranja de GazaGuerra en Medio Orientemedio oriente

Últimas Noticias

Condenaron a seis ex funcionarios por la muerte de 41 niñas en un incendio en un hogar estatal de Guatemala

Un tribunal guatemalteco dictó penas de entre 6 y 25 años para dos ex policías y cuatro ex funcionarios por homicidio culposo tras el incendio ocurrido en 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción

Condenaron a seis ex funcionarios

Egipto trabaja con Qatar y Estados Unidos para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días

Estos tres países vienen desempeñando un papel determinante en la mediación de negociaciones entre Israel y Hamas

Egipto trabaja con Qatar y

Pakistán inició una “operación selectiva” contra militantes en la frontera con Afganistán

La ofensiva en el distrito de Bajaur ya obligó a casi 100.000 personas a desplazarse, mientras el gobierno local promete apoyo a las familias afectadas en esta zona de histórica presencia talibán

Pakistán inició una “operación selectiva”

Antes de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia redobla su apuesta con más avances en el este de Ucrania

La ofensiva de Moscú en Donetsk amenaza ciudades clave y provoca evacuaciones, mientras Kiev y sus aliados europeos buscan blindar la integridad territorial ucraniana ante un posible acuerdo que surja del encuentro entre el presidente estadounidense y el mandatario ruso

Antes de la cumbre entre

Siria, Estados Unidos y Jordania acordaron consolidar un alto el fuego permanente en Sweida

Las tres naciones se comprometieron a respaldar la paz en la provincia sureña de Siria, investigar abusos durante los recientes enfrentamientos y apoyar la reconstrucción en la región

Siria, Estados Unidos y Jordania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Policía interviene a dos topógrafos

Policía interviene a dos topógrafos colombianos por realizar mediciones sin autorización en la isla Santa Rosa

EN VIVO | Cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto: llegó el ministro de Defensa junto con la cúpula Militar y de Policía

Ronald Johnson felicita al gobierno de México y agradece a Claudia Sheinbaum por el traslado de 26 criminales a EEUU

“No soy tan errático”: Petro se desligó de críticas de Marco Rubio con fuerte señalamiento a Estados Unidos

Cámara Regional de Turismo del Cusco rechaza expresiones del Mincul y exige cambios en el sistema de acceso a Machu Picchu

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno pone fecha al

El Gobierno pone fecha al organismo que protegerá a denunciantes de corrupción: echará a andar el 1 de septiembre

Envían a prisión preventiva a la esposa del expresidente surcoreano Yoon por corrupción

El Spar Girona renueva a Chloe Bibby, MVP de la última Liga Femenina Endesa

Miles de colombianos despiden al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe en su capilla ardiente

El Real Madrid logra una victoria convincente en Austria

ENTRETENIMIENTO

Así es el nuevo k-drama

Así es el nuevo k-drama de Kim Go-eun que llega a Netflix con la historia de una desgarradora amistad

La mujer con la que Hulk Hogan protagonizó un video sexual reaparece en público

¿Leonardo DiCaprio busca revivir a un héroe ecológico? Cómo sería el remake de Capitán Planeta

Sandra Bullock reveló la verdad de su supuesta rivalidad con Jennifer Aniston

Sharon Stone reflexiona sobre el abuso sexual que vivió por parte de su abuelo y el deterioro mental de su madre en sus últimos meses de vida