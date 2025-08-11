Mundo

Un tribunal islámico de Indonesia condenó a dos hombres a azotes públicos por besarse y abrazarse

Los jóvenes de 20 y 21 años, fueron arrestados en abril después de que residentes los vieran entrar al mismo baño en el parque municipal de Taman Sari y lo denunciaran a la policía que patrullaba la zona

Por Yayan Zamzami

El juez principal Rokhmadi (centro)
El juez principal Rokhmadi (centro) lee su veredicto durante la audiencia de sentencia de dos hombres acusados de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, en el Tribunal Sharia de Banda Aceh, Indonesia, el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Reza Saifullah)

Un tribunal islámico de la conservadora provincia indonesia de Aceh condenó el lunes a dos hombres a 80 azotes públicos a cada uno, después de que la policía religiosa islámica los sorprendiera incurriendo en lo que el tribunal consideró actos sexuales: abrazos y besos.

El juicio en el Tribunal Distrital de la Sharia Islámica de Banda Aceh, la capital provincial, se celebró a puerta cerrada. Los jueces tienen la autoridad para limitar el acceso del público en este tipo de casos y abrir la sala solo para el veredicto.

Un agente de policía y
Un agente de policía y un fiscal escoltan a dos hombres acusados de mantener relaciones homosexuales a su llegada a la audiencia de sentencia en el Tribunal Sharia de Banda Aceh, Indonesia, el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Reza Saifullah)

Los dos hombres, de 20 y 21 años, fueron arrestados en abril después de que residentes los vieran entrar al mismo baño en el parque municipal de Taman Sari y lo denunciaran a la policía que patrullaba la zona. La policía irrumpió en el baño y los sorprendió besándose y abrazándose, lo que el tribunal consideró un acto sexual.

El juez principal, Rokhmadi M. Hum, declaró que se había demostrado “legal y convincentemente” que los dos estudiantes universitarios habían violado la ley islámica al cometer actos que conducen a relaciones sexuales homosexuales. El tribunal no identificó públicamente a los hombres.

Los fiscales habían solicitado previamente 85 azotes con bastón para cada uno, pero el panel de tres jueces decidió aplicar lo que describieron como un castigo indulgente porque los hombres eran estudiantes destacados que eran educados en el tribunal, cooperaban con las autoridades y no tenían condenas previas.

Un fiscal esposa a dos
Un fiscal esposa a dos hombres acusados de mantener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, tras la audiencia de sentencia en un tribunal islámico en Banda Aceh, Indonesia, el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Reza Saifullah)

Los jueces también ordenaron que se les descontara de la condena el tiempo que ya habían cumplido. Esto significa que el número de latigazos se reducirá en cuatro, ya que llevan cuatro meses detenidos.

El fiscal, Alfian, quien, como muchos indonesios, solo usa un nombre, dijo no estar satisfecho con la sentencia más leve. Sin embargo, afirmó que no apelará.

Aceh es la única provincia de Indonesia, de mayoría musulmana, a la que se le permite observar una versión de la ley islámica. Esta permite hasta 100 latigazos por delitos contra la moral, incluyendo el sexo homosexual. La flagelación también se castiga por adulterio, juegos de azar, consumo de alcohol y para las mujeres que usan ropa ajustada y los hombres que no asisten a la oración del viernes.

El gobierno central laico de Indonesia otorgó a Aceh el derecho a implementar la ley en 2006 como parte de un acuerdo de paz para poner fin a una guerra separatista. Aceh implementó una ampliación en 2015 que extendió la ley a los no musulmanes, quienes representan aproximadamente el 1% de la población de la provincia.

Un agente de policía escolta
Un agente de policía escolta a dos hombres acusados de mantener relaciones homosexuales a su llegada a la audiencia de sentencia en el Tribunal Sharia de Banda Aceh, Indonesia, el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Reza Saifullah)

Grupos de derechos humanos han criticado la ley, alegando que viola los tratados internacionales firmados por Indonesia que protegen los derechos de las minorías. El código penal nacional de Indonesia no regula la homosexualidad.

El veredicto del lunes marcó la quinta vez que Aceh condena a personas a azotes públicos por homosexualidad desde la implementación de la ley islámica.

En febrero, el mismo tribunal condenó a dos hombres a azotes públicos hasta 85 veces por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo después de que vigilantes del vecindario de Banda Aceh sospecharan que eran homosexuales e irrumpieran en su habitación alquilada para sorprenderlos desnudos y abrazándose.

(Con información de AP)

