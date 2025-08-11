Mundo

El Gobierno alemán convocó a Trump, Zelensky y otros líderes europeos para tratar el tema de la guerra en Ucrania

La iniciativa, que según Kornelius también tendrá por objetivo abordar “opciones para ejercer presión sobre Rusia”, se producirá en vísperas del encuentro en Alaska

Guardar
El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump (dcha), durante un encuentro con su par ucraniano, Volodímir Zelensky, en la Casa Blanca, Washington, D.C., EEUU. REUTERS/Brian Snyder

El Gobierno alemán informó este lunes de que el canciller germano, Friedrich Merz, y varios líderes europeos, incluidos responsables de la Unión Europea, la OTAN y el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelensky, abordarán la guerra de Ucrania el miércoles en una reunión virtual con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según informó en un comunicado el portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, entre los temas que se abordarán en la cita figura “la preparación de posibles negociaciones de paz y cuestiones relacionadas con las reivindicaciones territoriales y la seguridad”.

La iniciativa del Gobierno alemán, que según Kornelius también tendrá por objetivo abordar “opciones para ejercer presión sobre Rusia”, se producirá en vísperas del encuentro en Alaska (EE.UU.) que está previsto protagonicen el viernes Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

En la cita virtual, según el comunicado del Ejecutivo alemán, participarán “en distintas mesas redondas” los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, Ucrania y Estados Unidos, país, éste último, que también contará con su vicepresidente, JD Vance, como representante.

Además, en la reunión también participará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El canciller alemán, Friedrich Merz.
El canciller alemán, Friedrich Merz. REUTERS/Nadja Wohlleben

Por su parte, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este lunes de forma urgente para pedir que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania incluya a Kiev y a Bruselas.

A pedido de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, el encuentro se desarrollará días antes del encuentro que mantendrán Vladimir Putin y Donald Trump el próximo viernes en Alaska. Europa insiste en que Ucrania debe formar parte de esas conversaciones.

“El presidente Trump tiene razón en que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente. Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la UE, pues se trata de la seguridad de Ucrania y de toda Europa”, dijo Kallas en un comunicado el domingo.

Por su parte, la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis de la Unión Europea (UE), Hadja Lahbib, dijo este lunes que la UE “debe hablar con una sola voz”, horas antes de que los ministros de Exteriores europeos se reúnan en un consejo extraordinario para abordar la situación en Ucrania y en Gaza.

“Hoy participo en el Consejo de Asuntos Exteriores convocado urgentemente por (la alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas). En el orden del día: Ucrania. No puede haber una paz duradera sin (Ucrania) en la mesa de negociaciones. Gaza. La situación humanitaria es insoportable”, dijo Lahbib a través de redes sociales.

“No es momento para divisiones. (La UE) debe hablar con una sola voz”, añadió.

Los ministros se reunirán esta tarde por videoconferencia tras decidirse durante una reunión de embajadores de los Veintisiete el pasado domingo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

AlemaniaEEUUOTANGuerra Rusia-UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El legado de Hiroshima y Nagasaki marca el debate nuclear ochenta años después

Los sobrevivientes mantienen su testimonio en un contexto de proliferación creciente, mientras el informe internacional advierte sobre un aumento sin precedentes de arsenales y tensión mundial

El legado de Hiroshima y

La pesadilla de dos turistas británicos en Río de Janeiro: tres mujeres los llevaron a la playa, los drogaron con una caipiriña y les robaron USD 20.000

Los universitarios, que se encontraban de vacaciones en la ciudad brasileña, conocieron a las jóvenes en una rueda de samba

La pesadilla de dos turistas

Zelensky pidió a Modi reducir la compra de petróleo ruso para cortar el financiamiento de la invasión a Ucrania

La semana pasada Washington respaldó a Kiev con sanciones contra el Kremlin por el comercio con Nueva Delghi, cuyos fondos terminan en la guerra por el territorio vecino

Zelensky pidió a Modi reducir

Cuándo empezaron los humanos a besarse en los labios, según la evidencia más antigua

Investigadores hallaron referencias en Mesopotamia y Egipto que adelantan en un milenio los primeros registros escritos del beso

Cuándo empezaron los humanos a

Así quedaron los barcos chinos que chocaron mientras hostigaban a una patrulla filipina en el mar Meridional

La colisión ocurrió cerca del atolón de Scarborough, una zona en disputa donde Manila ha denunciado maniobras peligrosas y uso de cañones de agua contra sus embarcaciones

Así quedaron los barcos chinos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO: Siga el minuto

EN VIVO: Siga el minuto a minuto del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, hoy 11 de agosto: será velado en cámara ardiente en el Congreso

Cada 11 de agosto el mundo celebra el Día de los Tambores Metálicos: historia, influencia social y valor cultural

Un español que vive en Alemania explica algo que “no has visto nunca”: “La gente confía en que vas a dejar el dinero”

Susana Muhamad también lamentó la muerte de Miguel Uribe: “Hoy pierde la democracia colombiana”

El puré de patata tendrá más sabor si le añades estos dos ingredientes

INFOBAE AMÉRICA
Abascal lamenta la muerte del

Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro

Ford invertirá más de 4.300 millones de euros para producir vehículos eléctricos en Estados Unidos

La Junta de Andalucía aprueba obra de emergencia en la Mezquita de Córdoba cuya restauración rondará el millón de euros

Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para restablecer el orden y combatir el crimen

Kallas felicita a Armenia y Azerbaiyán y ofrece el apoyo de la UE para la aplicación del acuerdo

ENTRETENIMIENTO

El lado oculto de The

El lado oculto de The Truman Show: el guion oscuro, la prueba con Gary Oldman y la visión que nunca llegó a la pantalla

Jennifer Lopez afrontó un tenso momento en el escenario tras la irrupción de un grillo durante su show

El emotivo homenaje de Robert Plant a Terry Reid, el héroe silencioso detrás de Led Zeppelin

La decisión de Chris Hemsworth de redefinir su vida tras conocer su alto riesgo de Alzheimer

La vez que Armie Hammer hizo que Johnny Depp se drogara con marihuana antes de una entrevista