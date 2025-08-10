Mundo

Después de recibir el apoyo de sus socios europeos, Zelensky pidió un final “justo” de la guerra con Rusia

De cara a la próxima cumbre entre Trump y Putin, el presidente ucraniano afirmó que la paz solo será posible si se respeta la soberanía nacional, y reiteró: “No pueden tomarse decisiones sin Ucrania”

Guardar
Zelensky pidió un final “justo”
Zelensky pidió un final “justo” de la guerra con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reafirmó este domingo que el final de la guerra con Rusia debe ser “justo” y agradeció el respaldo expresado por los principales líderes europeos, quienes emitieron una declaración conjunta en favor de una paz que respete la soberanía de Ucrania.

En un mensaje publicado en X, Zelensky señaló: “El final de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido con todos los que hoy están con Ucrania y nuestro pueblo por la paz, que defiende los intereses vitales de seguridad de nuestras naciones europeas”.

La declaración de Zelensky llega después de que Francia, Italia, Alemania, Polonia, Reino Unido, Finlandia y la Comisión Europea reafirmaron su apoyo a Kiev y llamaran a mantener la presión sobre Moscú. El texto firmado por los líderes sostiene que “solo un enfoque que combine una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin al conflicto.

El respaldo los socios de Ucrania se produce en vísperas de la reunión prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska, un encuentro del que Ucrania quedará excluida y que ha generado inquietud en Kiev.

Líderes europeos reafirmaron su apoyo
Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de cumbre Trump-Putin (EFE)

“No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. No conseguirán nada. Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, afirmó Zelensky en redes sociales. Sus palabras respondieron directamente a la sugerencia de Trump de que un eventual acuerdo de paz podría contemplar un intercambio de territorios para “el beneficio de ambos”, en referencia a Ucrania y Rusia.

El presidente estadounidense no ofreció más detalles sobre la propuesta, pero su mención encendió alarmas en Kiev, donde se teme que la presión internacional pueda derivar en un acuerdo que legitime la ocupación de parte del territorio ucraniano.

Las exigencias de Moscú se mantienen invariables desde el inicio de las negociaciones: el reconocimiento de la anexión formal de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, además de Crimea, tomada en 2014, y el compromiso de que Ucrania renuncie a su ingreso en la OTAN y al suministro de armas occidentales. Kiev considera estas condiciones inaceptables y exige la retirada total de las tropas rusas, así como garantías de seguridad respaldadas por una presencia militar europea más robusta y un flujo constante de armamento.

La cumbre de Alaska entre
La cumbre de Alaska entre Trump y Putin preocupa a Ucrania y a sus aliados europeos (AP/ARCHIVO)

En paralelo, funcionarios europeos y ucranianos se reunieron el sábado en Inglaterra con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para discutir posibles vías hacia el fin del conflicto. Zelensky calificó las conversaciones de constructivas y destacó que no escuchó a ningún socio cuestionar la capacidad de Estados Unidos para garantizar que la guerra termine. “El presidente de Estados Unidos tiene las palancas y la determinación”, afirmó.

Trump ha adelantado que se reunirá con Putin antes de cualquier conversación con Zelensky, un gesto que preocupa en Kiev y entre sus aliados europeos. La exclusión de Ucrania de la mesa de negociación es vista por Zelensky como un riesgo para cualquier acuerdo real de paz. “Cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán”, advirtió.

Para él y para los líderes europeos que lo respaldan, cualquier otro camino sería una solución frágil que, lejos de cerrar la guerra, podría sentar las bases para su reanudación en el futuro.

Temas Relacionados

Guerra en UcraniaVolodimir ZelenskyUnión EuropeaEstados UnidosRusiaUcraniaAlaskaPazOTANChatham HouseGuerra Rusia-UcraniaInvasión a UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

16 enfermeras embarazadas, rumores de un pacto secreto y la ola de asombro que sacudió a un hospital de EEUU

El fenómeno, ocurrido en 2018 en una unidad de cuidados intensivos de Arizona, representó el 10% del personal y desató una ola de especulaciones y celebraciones

16 enfermeras embarazadas, rumores de

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este domingo una reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

La sesión, que estaba inicialmente prevista para el sábado, comenzará a las 10:00 (14:00 GMT) bajo la presidencia del mandatario panameño José Raúl Mulino, cuyo país ostenta la presidencia rotativa del organismo

El Consejo de Seguridad de

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de la cumbre entre Trump y Putin

Los mandatarios firmaron una declaración conjunta en la que sostienen que “solo un enfoque que combina una diplomacia activa” podrá poner fin a la guerra

Líderes europeos reafirmaron su apoyo

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

La reunión se llevó a cabo en la residencia de campo oficial del ministro de Exteriores británico, Chevening House, ubicada al sur de Londres

David Lammy y JD Vance

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

Las familias de los secuestrados y diversos sectores de la sociedad reclaman un cese al fuego con los terroristas de Hamas para lograr la liberación de los últimos cautivos

Miles de israelíes se volvieron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La surrealista situación que llevó

La surrealista situación que llevó a un camarero a denunciar a su jefe: “Si quieres comer, tienes que aceptar estas condiciones”

Protagonistas del Cambio 2025: Diez historias que nos inspiran a transformar el país

¿Problemas con salitre? Esta es la mejor manera de limpiar, reparar y prevenir que aparezca en los muros

Una niña encuentra un mensaje en una botella con un número de teléfono y su madre decide escribir un SMS: el objeto fue lanzado al mar en 2018

Mínimas frescas, algo de sol y alertas: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país en el inicio de la semana

INFOBAE AMÉRICA
El PP acusa al Gobierno

El PP acusa al Gobierno de estar "en paradero desconocido" con trenes "cayéndose a cachos" y familias "sin vacaciones"

La española Bouzas da otro golpe en la pista de Cincinnati

Ben Gvir pide a Netanyahu implementar medidas para "desmantelar" la Autoridad Palestina

Sebastian Vettel deja entrever su regreso a la Fórmula 1, pero descarta volver a competir

El PP pide a Bruselas que evalúe las consecuencias de seguridad derivadas del contrato del Gobierno con Huawei

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas cumple 65 años:

Antonio Banderas cumple 65 años: el actor que soñó con ser futbolista, superó un infarto y transformó su vida mientras conquistaba Hollywood

10 álbumes debut que cambiaron para siempre el rock mundial

El largo camino de Tom Holland para convertirse en Spider-Man, el personaje de Marvel que lo consagró en el cine

Qué dice la crítica de “Un viernes de locos 2”, la nostálgica secuela con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

‘Outlander’: el actor que encarna al joven Murtagh reveló que casi arruina el secreto de la serie precuela