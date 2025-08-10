Después de recibir el apoyo de sus socios europeos, Zelensky pidió un final “justo” de la guerra con Rusia

Zelensky pidió un final “justo” de la guerra con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reafirmó este domingo que el final de la guerra con Rusia debe ser “justo” y agradeció el respaldo expresado por los principales líderes europeos, quienes emitieron una declaración conjunta en favor de una paz que respete la soberanía de Ucrania.

En un mensaje publicado en X, Zelensky señaló: “El final de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido con todos los que hoy están con Ucrania y nuestro pueblo por la paz, que defiende los intereses vitales de seguridad de nuestras naciones europeas”.

La declaración de Zelensky llega después de que Francia, Italia, Alemania, Polonia, Reino Unido, Finlandia y la Comisión Europea reafirmaron su apoyo a Kiev y llamaran a mantener la presión sobre Moscú. El texto firmado por los líderes sostiene que “solo un enfoque que combine una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin al conflicto.

El respaldo los socios de Ucrania se produce en vísperas de la reunión prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska, un encuentro del que Ucrania quedará excluida y que ha generado inquietud en Kiev.

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de cumbre Trump-Putin (EFE)

“No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. No conseguirán nada. Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, afirmó Zelensky en redes sociales. Sus palabras respondieron directamente a la sugerencia de Trump de que un eventual acuerdo de paz podría contemplar un intercambio de territorios para “el beneficio de ambos”, en referencia a Ucrania y Rusia.

El presidente estadounidense no ofreció más detalles sobre la propuesta, pero su mención encendió alarmas en Kiev, donde se teme que la presión internacional pueda derivar en un acuerdo que legitime la ocupación de parte del territorio ucraniano.

Las exigencias de Moscú se mantienen invariables desde el inicio de las negociaciones: el reconocimiento de la anexión formal de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, además de Crimea, tomada en 2014, y el compromiso de que Ucrania renuncie a su ingreso en la OTAN y al suministro de armas occidentales. Kiev considera estas condiciones inaceptables y exige la retirada total de las tropas rusas, así como garantías de seguridad respaldadas por una presencia militar europea más robusta y un flujo constante de armamento.

La cumbre de Alaska entre Trump y Putin preocupa a Ucrania y a sus aliados europeos (AP/ARCHIVO)

En paralelo, funcionarios europeos y ucranianos se reunieron el sábado en Inglaterra con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para discutir posibles vías hacia el fin del conflicto. Zelensky calificó las conversaciones de constructivas y destacó que no escuchó a ningún socio cuestionar la capacidad de Estados Unidos para garantizar que la guerra termine. “El presidente de Estados Unidos tiene las palancas y la determinación”, afirmó.

Trump ha adelantado que se reunirá con Putin antes de cualquier conversación con Zelensky, un gesto que preocupa en Kiev y entre sus aliados europeos. La exclusión de Ucrania de la mesa de negociación es vista por Zelensky como un riesgo para cualquier acuerdo real de paz. “Cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán”, advirtió.

Para él y para los líderes europeos que lo respaldan, cualquier otro camino sería una solución frágil que, lejos de cerrar la guerra, podría sentar las bases para su reanudación en el futuro.