Zelensky afirmó que Ucrania “no cederá sus tierras” a Rusia y pidió “soluciones reales” que garanticen la paz (REUTERS/Thomas Peter)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró que el país está dispuesto a aceptar “soluciones reales” que garanticen la paz, pero advirtió que los ucranianos “no cederán sus tierras al ocupante”. Sus declaraciones fueron difundidas en sus redes sociales.

“Los ucranianos defienden a los suyos. Incluso quienes apoyan a Rusia saben que está haciendo el mal. Por supuesto, no recompensaremos a Rusia por lo que ha hecho. El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna”, afirmó.

Zelensky sostuvo que la guerra debe finalizar por decisión de Rusia, ya que “Rusia la inició y la está prolongando”, e insistió en que la cuestión territorial está definida en la Constitución de Ucrania. “Nadie podrá desviarse de ella”, recalcó.

El mandatario advirtió que cualquier propuesta que no incluya a Ucrania “es al mismo tiempo una solución contra la paz” y la calificó como “muerta”. Añadió que el objetivo es lograr “una paz verdadera y viva que la gente respete”.

En paralelo, señaló que está dispuesto a trabajar “junto con el presidente Trump y todos nuestros socios” para alcanzar un acuerdo “real y, sobre todo, duradero; una paz que no se derrumbe por la voluntad de Moscú”. También agradeció a la población y a las fuerzas armadas por mantener la unidad y defender la independencia del país.

En paralelo, señaló que está dispuesto a trabajar “junto con el presidente Trump y todos nuestros socios” para alcanzar un acuerdo (EP)

El presidente ucraniano reaccionó además al anuncio de Donald Trump de que prepara una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin el 15 de agosto en Alaska. Según Zelensky, el encuentro se celebrará “muy lejos de esta guerra que se desarrolla en nuestra tierra, contra nuestro pueblo y que todavía no puede terminar sin nosotros”.

“Putin no creía en nuestro pueblo y, por lo tanto, tomó la desesperada decisión de intentar tomar Ucrania. Este fue su principal error: ignorar a los ucranianos”, dijo el jefe de Estado, asegurando que la fortaleza de la nación ha ganado el apoyo de gran parte de la comunidad internacional.

La UE aprobó un cuarto desembolso de ayuda financiera a Ucrania por más de 3.200 millones de euros

El Consejo de la Unión Europea aprobó el viernes un nuevo tramo de asistencia financiera para Ucrania, por un monto superior a los 3.200 millones de euros. Se trata del cuarto desembolso dentro del marco del Mecanismo para Ucrania, una herramienta creada para respaldar la reconstrucción del país.

Según detalló el Consejo en un comunicado, la ayuda busca principalmente “reforzar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y apoyar el funcionamiento de su administración pública”. Esta línea de financiamiento está estrechamente ligada al llamado Plan para Ucrania, que establece una hoja de ruta para su recuperación, reconstrucción y modernización, junto con un calendario para la aplicación de reformas alineadas con los objetivos de adhesión del país a la UE durante los próximos cuatro años.

De izquierda a derecha, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas (Andres Martínez Casares/AP)

El Mecanismo para Ucrania, en vigor desde el 1 de marzo de 2024, contempla una asistencia total de hasta 50.000 millones de euros entre 2024 y 2027, en forma de préstamos y subvenciones. De ese total, hasta 32.000 millones estarán condicionados al avance de reformas estructurales e inversiones prioritarias incluidas en el plan, como recordó el Consejo.

Desde su activación, el instrumento financiero ya ha canalizado 6.000 millones en concepto de financiación puente, 1.890 millones como prefinanciación y tres pagos adicionales de 4.200, 4.100 y 3.500 millones de euros, respectivamente.