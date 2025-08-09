Mundo

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

El secretario general, António Guterres, afirmó que el proyecto del primer ministro Benjamin Netanyahu “marca una peligrosa escalada”

Guardar
El Consejo de Seguridad de
El Consejo de Seguridad de la ONU (Europa Press/Archivo)

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplazó para este domingo la reunión de emergencia prevista para tratar el reciente anuncio del Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tomar la ciudad de Gaza.

La reunión, que estaba prevista que se llevase a cabo este sábado a las 15:00 (hora local de Washington), arrancará previsiblemente el domingo a las 10:00, según consta en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que el plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza “marca una peligrosa escalada” que pondrá “aún más en peligro” a los civiles en Gaza, incluyendo los secuestrados que permanecen en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

El Gobierno de Israel aprobó en la madrugada del viernes la propuesta de Netanyahu para ampliar las operaciones en Gaza, incluyendo la toma de la homónima capital del enclave palestino en base a premisas como “la desmilitarización” y el control de su seguridad, así como “el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos”.

El secretario general de Naciones
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (REUTERS/Brendan McDermid)

La convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad fue solicitada por diversos miembros de este organismo ante la “preocupación creciente”, según transmitió un integrante del cuerpo diplomático a la agencia de noticias AFP.

Varios países en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión”, declaró el representante palestino ante la ONU, Ryad Mansour, ante la prensa sobre esta cumbre para abordar la nueva iniciativa israelí, que según filtraciones incluiría la evacuación de la población gazatí antes del 7 de octubre y la imposición de un gobierno provisional no vinculado al grupo terrorista Hamas ni a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Distintos gobiernos y organismos internacionales han manifestado su rechazo a la decisión de Israel.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que el plan israelí “no aclara cómo se pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamas, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego”. En este sentido, anunció la suspensión hasta nuevo aviso de exportaciones de material militar a Israel que pueda ser utilizado en la Franja, una decisión inédita para Alemania desde el inicio del conflicto.

El canciller alemán, Friedrich Merz
El canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En una decisión similar, Países Bajos calificó el plan militar de “un paso equivocado” y canceló entregas navales a Israel por considerar que existe “riesgo de uso” contra Gaza. El gobierno neerlandés remarcó que la ciudad “pertenece a los palestinos” y advirtió que la operación “no contribuye en absoluto” a la mejora humanitaria del enclave.

Las reacciones diplomáticas también se extendieron a Bélgica, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, convocó a la embajadora de Israel, Idit Rosenzweig-Abu, para expresar la oposición del gobierno belga y abogar para que se dé marcha atrás en los planes anunciados.

España, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, condenó de manera firme la decisión israelí e instó a la instauración de un alto el fuego permanente, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de “errónea” la decisión de Israel y advirtió que la expansión militar solo acarrearía “más derramamiento de sangre”, argumentando que no contribuirá a la solución del conflicto ni a la liberación de los capturados. Starmer recordó que el Reino Unido prevé reconocer el Estado palestino en la ONU si no hay avances en el alto el fuego.

El desarrollo de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU será clave para determinar la respuesta internacional ante los últimos acontecimientos en Gaza y definir posibles acciones diplomáticas orientadas a contener la escalada en la región.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteConsejo de Seguridad de la ONUIsraelGazaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

Roma enviará alrededor de 100 toneladas de bienes, incluidos alimentos y artículos básicos, que serán transportados a Amán; mientras que Londres asignará otros 9,8 millones de euros

Italia realizó el primer lanzamiento

Ucrania denunció una nueva ola de ataques rusos durante la madrugada con 47 drones y dos misiles de crucero

La Fuerza Aérea indicó que se lograron neutralizar 16 drones kamikaze y derribar uno de los misiles. El otro impactó en las cercanías de una empresa situada en Dnipró. Hubo varias víctimas en distintos puntos del país

Ucrania denunció una nueva ola

El régimen chino utiliza el aumento de su poderío militar para desafiar el orden mundial

El equipamiento militar de fabricación china, cada vez más sofisticado, aparece en enfrentamientos clave y atrae la atención de varios países, marcando un cambio en el equilibrio de poder internacional

El régimen chino utiliza el

Coliseo Romano: la historia menos conocida sobre la desaparición de parte de su estructura a lo largo de los siglos

Fragmentos del emblemático anfiteatro se encuentran repartidos en lugares inesperados de la ciudad eterna, revelando episodios poco explorados de saqueos y reutilización

Coliseo Romano: la historia menos

Buscaba orquídeas y terminó secuestrado: la historia del británico que pasó nueve meses cautivo en Colombia

Tenía 22 años y soñaba con descubrir una planta para homenajear a su abuela, pero su expedición en la frontera con Panamá y terminó en un secuestro

Buscaba orquídeas y terminó secuestrado:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El oficialismo atribuye la derrota

El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 9 de agosto

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de agosto

Los riesgos de la CURP biométrica y decisiones gubernamentales: ¿sesgo, falta de transparencia e improvisación?

Maluma compartió el detrás de escena de su concierto en México: esto fue lo que vivió el artista

INFOBAE AMÉRICA
Albares impulsa el uso del

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Reino Unido estima que Rusia ha logrado capturar más de 500 kilómetros de territorio ucraniano en julio

El Barça arranca con el Gamper una temporada ilusionante e intensa en la portería

Ascienden a más de 61.300 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza

Cristina Bucsa dice adiós a Cincinnati en primera ronda

ENTRETENIMIENTO

El legado de Rocky: la

El legado de Rocky: la vida de sus protagonistas dentro y fuera del ring

Interpol y el misterio de su éxito “Evil”: ¿La canción está inspirada en dos asesinos en serie?

Los secretos de ‘Mi bella genio’: el matrimonio que la protagonista quiso evitar, un embarazo oculto y más

15 actores que se arrepintieron y odiaron sus propias películas

Así será el balanceo de Spider-Man en la nueva película: ¿inspiración en la saga de Andrew Garfield?