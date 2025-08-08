China recurre a la Inteligencia Artificial en la guerra de la información

El presidente chino Xi Jinping. Alexander Vilf/Agencia anfitriona Ria Novosti/ via REUTERS

El régimen de China está recurriendo a empresas especializadas en inteligencia artificial (IA) para monitorear y manipular la opinión pública, lo que representa una nueva herramienta de guerra informativa, según documentos analizados por investigadores y declaraciones de actuales y antiguos funcionarios estadounidenses. Estas compañías aplican tecnologías avanzadas para rastrear y analizar debates de interés estratégico para las autoridades chinas, con la capacidad de vigilar tanto a individuos como a tendencias generales de opinión.

Según The New York Times, los documentos internos de una de estas empresas muestran la implementación de campañas de influencia en regiones como Hong Kong y Taiwán, además del acopio de información sobre integrantes del Congreso de Estados Unidos y otras figuras influyentes. Aunque hasta ahora no existen indicios de campañas dentro del territorio estadounidense, agencias de inteligencia de EEUU han vigilado estas actividades ante la posibilidad de intentos de injerencia en futuras elecciones o debates políticos.

La utilización de IA permite a los servicios de inteligencia chinos operar a una velocidad, eficiencia y escala sin precedentes. Expertos y autoridades indican que estos avances tecnológicos podrían ayudar a superar las debilidades tradicionales de China frente a operaciones informativas internacionales, habilitando la producción masiva de propaganda y una capacidad de respuesta inmediata ante cambios en la opinión pública tanto dentro como fuera del país.

Las empresas chinas involucradas en estas operaciones han desarrollado y puesto en marcha sistemas avanzados como el Smart Propaganda System (GoPro), diseñado para identificar y analizar en tiempo real debates públicos y argumentos individuales, según los documentos examinados. Esta tecnología permite crear perfiles detallados de usuarios en redes sociales y adaptar los mensajes de propaganda a sus características y preferencias específicas.

De acuerdo con la información interna de la firma GoLaxy, el sistema GoPro puede rastrear la situación política en diversos escenarios, apuntar rápidamente a objetivos individuales y generar contenido de alta calidad que refuerce la narrativa oficial y contrarreste opiniones contrarias. El sistema emplea inteligencia artificial de última generación para detectar cambios en el ambiente de opinión, identificar actores clave y producir respuestas que aparentan ser genuinas y difíciles de detectar como automatizadas.

Una persona sosteniendo un teléfono móvil con la aplicación china DeepSeek, en Ginebra (Suiza). EFE/ Salvatore Di Nolfi

El sistema también integra modelos como DeepSeek, una inteligencia artificial avanzada desarrollada por otra empresa china, para procesar grandes volúmenes de datos procedentes de múltiples plataformas. Según la documentación, esto permite monitorear millones de publicaciones y artículos diariamente, tanto en redes sociales chinas como en plataformas occidentales, y refinar continuamente el contenido propagandístico generado en función del análisis de tendencias emergentes y la identificación de temas sensibles para los intereses del Partido Comunista Chino.

La empresa GoLaxy recopila diariamente decenas de millones de datos provenientes de una amplia variedad de redes sociales, tanto chinas como occidentales. Según los documentos internos, la firma obtiene publicaciones y datos de usuarios de plataformas como Weibo, donde accede a información de usuarios en China, recoge alrededor de 1,8 millones de artículos por día de WeChat, agrega cuatro millones de mensajes diarios de X y unas 10.000 publicaciones cotidianas de Facebook.

El objetivo de esta recopilación masiva es construir perfiles virtuales sobre individuos que sean considerados relevantes para los intereses chinos. La documentación revisada indica que GoLaxy ha ensamblado perfiles informativos de al menos 117 miembros en activo y retirados del Congreso estadounidense, identificando a representantes como Byron Donalds, Chip Roy y Andy Biggs, todos ellos de tendencia republicana. Además, la empresa monitoriza y almacena datos sobre más de 2.000 figuras políticas y públicas estadounidenses, 4.000 influencers de extrema derecha y seguidores del expresidente Donald Trump, así como periodistas, académicos y empresarios.

El presidente de Taiwán, William Lai, se reúne con un grupo de soldados antes del inicio de los ejercicios militares Han Kuang, unas maniobras a gran escala en las que el Ejército taiwanés simulará una "guerra total" con China. EFE/ Wang Yu Ching/Oficina Presidencial De Taiwán

El análisis de estos datos busca rastrear opiniones que favorezcan la postura del régimen chino y desarrollar mensajes que refuten o aminoren el impacto de aquellas voces críticas, incluidos temas como la gestión de la pandemia de Covid-19, la oposición a la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y el respaldo al partido gobernante en Taiwán. La capacidad de seguimiento y clasificación en tiempo real permite adaptar la estrategia propagandística de forma dinámica según evolucionan los debates y las posiciones relevantes observadas en los distintos foros digitales.

Según los documentos obtenidos por el Instituto de Seguridad Nacional de la Universidad de Vanderbilt, GoLaxy mantiene relaciones estrechas con organismos clave del aparato estatal chino. La empresa ha realizado trabajos para agencias de inteligencia y de seguridad interna de China, incluyendo el Ministerio de Seguridad del Estado, principal agencia de inteligencia del país.

El origen de GoLaxy está ligado a la Academia China de Ciencias (CAS), una institución propiedad del Estado chino, que figura como entidad fundadora de la compañía en documentación interna y en el propio sitio web corporativo. Además, entre sus inversores se encuentra Sugon, una empresa estatal de supercomputación que figura en la lista de entidades sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses actuales y anteriores han confirmado que las actividades de GoLaxy están alineadas con la estrategia nacional de seguridad china y que gozan de respaldo por parte del Estado. En sus declaraciones públicas, sin embargo, la empresa rechaza estar afiliada a agencias o instituciones gubernamentales y se define como una “empresa comercial independiente”.

Miembros del Ejército Popular de Liberación de China. Comando del Teatro de Operaciones Oriental del EPL/vía REUTERS

Expertos consultados destacan que GoLaxy se sitúa en la intersección del sector tecnológico privado y el aparato de seguridad del Estado, desarrollando herramientas de inteligencia artificial para operaciones informativas consideradas de “misión estratégica nacional”. Esta doble naturaleza refuerza las capacidades chinas en materia de manipulación digital y espionaje, y sitúa a empresas como GoLaxy como actores centrales en la política tecnológica y de seguridad de China.

Agencias de inteligencia de Estados Unidos han seguido de cerca las actividades de GoLaxy ante la posibilidad de intentos de injerencia en procesos electorales o en debates políticos estadounidenses, según exfuncionarios citados en los documentos. Hasta el momento, no se ha evidenciado que la empresa haya desplegado campañas activas dentro del territorio nacional, aunque sí ha logrado recopilar y analizar información sobre políticos y figuras públicas de interés para Pekín.

El fortalecimiento de las capacidades chinas en inteligencia artificial para la manipulación informativa se produce en un contexto en el que Estados Unidos ha reducido su estructura para hacer frente a campañas extranjeras de desinformación. Durante el mandato de Donald Trump, fueron desmantelados equipos clave del Departamento de Estado, el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad que alertaban a la opinión pública sobre amenazas relacionadas con influencia extranjera.

En los últimos procesos electorales, expertos y funcionarios estadounidenses han identificado campañas de desinformación originadas en países como Rusia, pero observan que el salto tecnológico de compañías chinas como GoLaxy podría llevar estas operaciones a una escala y sofisticación sin precedentes. Analistas advierten que el uso de inteligencia artificial permite personalizar y distribuir propaganda de manera masiva y eficaz, lo que podría dificultar la detección y respuesta ante futuros intentos de manipulación política.

Existe división entre expertos acerca de la efectividad de estas campañas impulsadas desde China. Algunos sostienen que las capacidades descritas en los documentos permiten acciones de influencia sofisticadas y rápidas, mientras que otros dudan de la capacidad de las tecnologías para producir impactos tangibles en las sociedades objetivo. La vigilancia internacional sobre empresas como GoLaxy se mantiene activa, dado el potencial disruptivo de la inteligencia artificial aplicada a la guerra informativa global.