Donald Trump confirmó que busca reunirse con Vladimir Putin: “Haré todo lo posible para detener las muertes”

El presidente estadounidense se refirió a su posible encuentro con el mandatario ruso y aclaró que no es necesario que el ucraniano Volodimir Zelensky participe de la cumbre

Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst
Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este jueves que la esperada reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, no dependerá de un encuentro previo entre el dirigente ruso y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pese a la insistencia de Kiev en participar directamente en las negociaciones. Esta declaración se produjo durante un contacto con la prensa en el Despacho Oval.

Trump respondió de manera directa al ser preguntado si mantenía como condición que Putin conversara primero con Zelenski: “No, él no tiene que hacerlo, no”, descartando cualquier requisito de ese tipo antes de verse con el líder ruso. El presidente norteamericano añadió: “Les gustaría reunirse conmigo y haré todo lo que pueda para detener las muertes”, en alusión al conflicto armado en el este de Europa, cuyas víctimas calificó de “vergüenza”.

La Casa Blanca había anunciado con anterioridad la intención del presidente estadounidense de reunirse la próxima semana con Putin y de propiciar a continuación un encuentro a tres bandas con Zelensky, con el objetivo de facilitar una salida consensuada a la guerra en Ucrania. El Kremlin confirmó la proximidad del diálogo, indicando que el encuentro podría celebrarse “en los próximos días”.

El ultimátum lanzado por Trump a Putin, en vigor hasta este viernes, exige un alto el fuego inmediato en Ucrania bajo la amenaza de nuevas sanciones económicas dirigidas a frenar el comercio ruso con terceros países. Al ser cuestionado por la vigencia de esa advertencia, Trump subrayó que “dependerá de él”, en referencia al presidente ruso, y manifestó: “Estoy muy decepcionado”.

Mientras tanto, Zelensky reiteró este jueves en un discurso dirigido a la nación que “Ucrania debe participar en las negociaciones”. El presidente ucraniano insistió en que “la guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia”, y reclamó que cualquier formato de conversaciones de alto nivel debe ser “trilateral”, agradeciendo a Trump “su disposición a buscar soluciones reales”.

Steve Witkoff, sostuvo este miércoles
Steve Witkoff, sostuvo este miércoles una reunión de tres horas con Putin

En Moscú, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, sostuvo este miércoles una reunión de tres horas con Putin, abordando la posibilidad de una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia que cierre la guerra en Ucrania. En televisión nacional, el jefe del Kremlin aseguró que el interés por la reunión es mutuo e indicó que no se ha reunido con un presidente estadounidense desde la cumbre de Ginebra con Joe Biden en junio de 2021. El último contacto personal entre Putin y Trump tuvo lugar en junio de 2019 en Helsinki.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

