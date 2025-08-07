Mundo

Crisis de vivienda en Europa: por qué Viena es una “utopía” para inquilinos y cómo es el sistema de vivienda social

La capital austríaca tiene un modelo público que ofrece alquileres accesibles y altos estándares de calidad para casi la mitad de sus habitantes. ¿Cómo funciona y cuáles son los desafíos de esta excepción en el continente?

Por Nicolás Sturtz

Viena se consolida como ejemplo internacional de acceso universal a la vivienda en plena crisis habitacional europea (REUTERS/Bruna Casas/File Photo)

La crisis de vivienda golpea con fuerza a Europa mientras los precios de alquiler y compra alcanzan cifras récord, especialmente en grandes ciudades como París, Madrid o Berlín. Según datos recientes de Eurostat y la Oficina Europea de Estadística, el precio medio de la vivienda en la eurozona creció un 45% entre 2010 y 2023, dejando fuera del mercado a millones de ciudadanos.

El impacto se refleja en la reducción del acceso, el aumento de personas sin hogar —cerca de 895.000 reportados en la Unión Europea según The Guardian— y una carga financiera cada vez mayor sobre los inquilinos.

En este escenario, Viena destaca por haber construido un modelo alternativo que garantiza vivienda digna y accesible incluso en plena crisis inmobiliaria.

¿Por qué Viena es una “utopía” para inquilinos?

El carácter excepcional de Viena se asienta en un acceso masivo a la vivienda social. Casi el 43% de los hogares de la capital austríaca —es decir, más de dos de cada cinco viviendas— se benefician de algún régimen de alquiler social o subvencionado. Esto significa que, pese a la presión del mercado y al auge de precios en Europa, los alquileres en Viena son, en promedio, un 30% más bajos que en el mercado privado.

El sistema de Viena prioriza integración social y evita la segregación, beneficiando a diversos perfiles de inquilinos (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Este entorno ofrece una combinación singular: estabilidad de precios, estándares de calidad habitacional superiores y una integración social que alcanza a diversos perfiles, desde la clase media hasta jóvenes y familias monoparentales. La convivencia de diferentes grupos sociales y la ausencia de guetos marcan una diferencia profunda respecto a otros modelos europeos, donde la segregación y la precarización avanzan.

Sin embargo, el éxito genera nuevos desafíos. Las listas de espera para ingresar a una vivienda social superan las 12.000 solicitudes en algunos distritos. El acceso se determina bajo criterios de necesidad, renta familiar y situación socioeconómica, con ajustes recientes que priorizan a jóvenes y migrantes ante la saturación del sistema.

Cómo es el sistema de vivienda social

El modelo de vivienda social de Viena se basa en una gestión diversificada. El municipio y asociaciones con lucro limitado administran el grueso del parque habitacional, reutilizando los beneficios para construir más viviendas y realizar mejoras constantes. En Austria, más de dos millones de personas viven gracias a este sistema, un logro inédito en Europa.

La financiación se garantiza mediante un impuesto del uno por ciento sobre los salarios —al que contribuyen también las empresas—, lo que permite una inversión pública estable de más de 400 millones de euros anuales. Como resultado, cada año la ciudad construye entre 5.000 y 7.000 nuevas unidades de vivienda social, manteniendo una proporción histórica frente al avance del mercado privado.

Casi la mitad de los hogares vieneses acceden a vivienda social, con precios un 30% más bajos que el mercado privado (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Las viviendas cuentan con elevados estándares de habitabilidad, eficiencia energética y acceso a servicios comunitarios —desde centro de salud y escuelas hasta tiendas integradas—.

El sistema fomenta la integración y la convivencia. No existen zonas exclusivas para grupos vulnerables, una característica que reduce la estigmatización y fortalece el tejido social. Proyectos recientes de cogestión vecinal promueven la participación directa de los inquilinos en la administración y el mantenimiento de sus propios complejos habitacionales.

El legado y los desafíos actuales

El origen de la política se remonta a la “Viena Roja” de los años 20, una época en que el Ayuntamiento apostó por construir conjuntos residenciales con servicios integrados. Esa tradición permanece, evitando la privatización masiva que sí afectó a otras capitales europeas. Más del 70% de los habitantes cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda social, garantía de una base amplia y resiliente.

El sistema, sin embargo, enfrenta retos importantes: el encarecimiento del suelo, la presión de inversores privados y la necesidad constante de adaptar las reglas de acceso a un mapa social que cambia.

Viena frente a Europa: un modelo en tiempos de crisis

Viena destaca en Europa por su modelo de vivienda social que garantiza alquileres accesibles y alta calidad habitacional (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En plena crisis habitacional europea, Viena sostiene su promesa de acceso universal, apoyándose en una inversión pública sostenida, renovación constante e integración social. El aumento de las listas de espera y la presión del sector privado subrayan la necesidad de ajustar y expandir el sistema, pero el balance sigue siendo contundente: la ciudad ha logrado que la vivienda se mantenga como un derecho y no un lujo.

Actualmente, el ayuntamiento explora nuevas formas de desarrollo urbano, alianzas multiactor y políticas que incentiven la construcción pública y cooperativa. Este modelo, reconocido internacionalmente, muestra que regular el mercado y reforzar lo público puede ofrecer respuestas reales a los problemas de exclusión y especulación que afectan al continente.

En cifras, cerca de la mitad del parque habitacional de Viena es social, mientras que la mayoría de las grandes ciudades europeas han reducido esa proporción al 10% o menos. El caso vienés, lejos de ser una excepción imposible de replicar, se presenta como una alternativa viable y sostenible frente al actual panorama de emergencia que vive Europa.

