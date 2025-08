Estados Unidos lanzó la subasta del Amadea, el superyate ruso incautado tras la invasión de Putin a Ucrania

El superyate Amadea entra en la bahía de San Diego el 27 de junio de 2022, visto desde Coronado, California. (AP)

Estados Unidos lanzó la subasta del lujoso superyate Amadea, valorado en 325 millones de dólares, en lo que representa la primera venta de una embarcación rusa incautada desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin. El proceso de venta, que finaliza el 10 de septiembre, se da mientras el presidente Donald Trump intenta redoblar la presión sobre su par ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de poner fin a la guerra.

Washington sostiene que busca cercar económicamente a los oligarcas rusos —muchos de ellos cercanos al mandatario— con la confiscación de activos como yates y propiedades de lujo.

El Amadea, de 106 metros de eslora y actualmente atracado en San Diego, fue construido a medida en 2017 por el astillero alemán Lürssen. Su interior, diseñado por François Zuretti, cuenta con mármoles de alta gama, ocho suites, un spa, gimnasio, piscina, helipuerto, salón de belleza y ascensor. Puede alojar hasta 16 pasajeros y 36 tripulantes.

El superyate Amadea amarrado en Queen’s Wharf, en Lautoka, Fiyi, el 15 de abril de 2022 (AP)

Sin embargo, su verdadero propietario es objeto de una batalla legal. La embarcación, registrada en las Islas Caimán a nombre de Millemarin Investments Ltd., está vinculada, según el gobierno estadounidense, al ex senador y magnate ruso Suleiman Kerimov, sancionado en 2018 por presunto lavado de dinero. No obstante, quien figura como dueño es Eduard Khudainatov, ex directivo de la petrolera estatal Rosneft, quien no ha sido sancionado y alega ser el único propietario.

Los fiscales estadounidenses argumentan que Khudainatov actúa como “prestanombre” para ocultar la identidad de Kerimov. El litigio sobre la propiedad real sigue abierto en tribunales.

Un portavoz de Khudainatov, Adam Ford, calificó la subasta como “improcedente y prematura”, y advirtió que cualquier comprador se enfrentaría a años de litigios inciertos fuera de Estados Unidos: “Dudamos que atraiga a algún comprador racional dispuesto a pagar el precio de mercado, ya que la propiedad puede —y será— impugnada en tribunales fuera de Estados Unidos, lo que expondrá a los compradores a años de litigios costosos e inciertos”.

Desde su incautación en 2022 por parte de los Servicios Marítimos Nacionales, el yate permanece prácticamente intacto. Quienes deseen presentar una oferta sellada deberán depositar previamente 10 millones de euros (unos 11,6 millones de dólares).

Ford también anticipó que Khudainatov reclamará judicialmente las ganancias de la venta si se concreta: “Si el gobierno continúa con esta operación solo para frenar los crecientes costos para el contribuyente estadounidense, exigiremos la totalidad de los ingresos y cualquier diferencia con el valor de mercado una vez que ganemos en los tribunales”.

En mayo de 2024, una ley aprobada en Estados Unidos autorizó la confiscación de activos estatales rusos en territorio estadounidense para destinarlos a la ayuda a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.

(Con información de AP)